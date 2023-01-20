ETF: fondi speciali

Il rischio di insolvenza è una preoccupazione comune tra gli investitori, soprattutto in periodi di turbolenze finanziarie. La domanda che spesso sorge è se i portafogli di ETF siano soggetti a questo rischio, e se esiste la possibilità di perdere l'investimento nel caso di fallimento del fornitore di ETF.

La buona notizia è che gli ETF offrono una protezione significativa contro il rischio di insolvenza. Grazie al loro status di attività speciali, gli ETF sono separati dalle attività dell'emittente e sono protetti dalla legge contro il fallimento dell'emittente stesso. Ciò significa che anche in caso di crisi finanziaria, gli investitori non corrono il rischio di perdere il proprio capitale investito negli ETF.

Questa sicurezza è in netto contrasto con la situazione delle banche, dove il sistema di garanzia dei depositi entra in gioco solo fino a un certo importo, generalmente 100.000 euro per persona e per istituto. Gli ETF, invece, non sono soggetti a questa limitazione e godono di una protezione più ampia.

Nel nostro articolo approfondiamo il concetto di fondo speciale e spieghiamo in dettaglio come gli ETF swap offrano un basso rischio di insolvenza. Offriamo anche utili consigli per gli investitori sulla sicurezza degli ETF e sugli aspetti da tenere in considerazione per una scelta consapevole degli investimenti. La tua tranquillità finanziaria è una priorità e gli ETF sono uno strumento sicuro per proteggere e far crescere il tuo capitale.