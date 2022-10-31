Metodi di replica degli ETF

La replica ibrida combina la replica fisica e quella sintetica all'interno di un ETF e si adatta in modo flessibile alle condizioni di mercato. Nei mercati liquidi e trasparenti, la mappatura avviene solitamente fisicamente, mentre nelle regioni difficilmente accessibili, ad esempio a causa di elevati costi di transazione o svantaggi fiscali, vengono utilizzati gli swap sintetici.

Ciò è particolarmente utile per gli ETF globali ampiamente diversificati che coprono molti paesi diversi. Un esempio è il nuovo Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF, sviluppato in collaborazione con Scalable Capital. Questa azienda utilizza la replicazione ibrida appositamente per, ad esempio, rappresentare sinteticamente il mercato statunitense in modo fiscalmente ottimizzato, mentre altre regioni sono investite fisicamente: una combinazione intelligente di efficienza, ottimizzazione fiscale e trasparenza.