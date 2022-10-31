Metodi di replica degli ETF
Gli ETF possono replicare un indice in tre modi diversi
Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono noti per la loro capacità di replicare fedelmente la performance di un indice di riferimento. Una delle sfide principali per i fornitori di ETF è mantenere una bassa deviazione di prezzo rispetto all'andamento dell'indice (tracking error). Per raggiungere questo obiettivo, vengono utilizzati diversi metodi di replica.
Nella seguente guida, approfondiremo i tre principali metodi di replica utilizzati dagli ETF
Essenziale in breveTutto sui metodi di replica degli ETF
Tipologie di indicizzazione: Gli ETF possono adottare due approcci distinti per replicare un indice, ovvero fisicamente o sinteticamente. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi da considerare attentamente.
Rischi di controparte: gli ETF a mappatura sintetica (swap ETF) comportano alcuni rischi di default che vengono gestiti in modo diverso a seconda del metodo di mappatura dell'indice.
Benefici fiscali: gli ETF sintetici offrono opportunità di ottimizzazione fiscale che possono generare vantaggi in termini di rendimento.
Scelta diversificata: gli investitori possono selezionare tra ETF a replica fisica o sintetica in base alle loro preferenze individuali.
Metodi di replica dell'ETF a confronto
Gli ETF mirano a replicare l'indice sottostante nel modo più accurato possibile. Per raggiungere questo obiettivo, i fornitori di ETF utilizzano tre metodi di replica: la replica fisica completa, la replica fisica ottimizzata e la replica sintetica attraverso gli swap.
La replica fisica completa implica che l'ETF investa in tutti i titoli contenuti nell'indice, cercando di replicarne esattamente la composizione. La replica fisica ottimizzata, invece, prevede che l'ETF investa solo in una selezione di titoli dell'indice, cercando di ottenere una performance simile.
La replica sintetica, invece, funziona attraverso gli swap, in cui l'ETF investe in un portafoglio di titoli e scambia la sua performance con quella dell'indice sottostante.
Nella tabella seguente sono riportate le principali differenze tra questi metodi di replica.
|Metodo di replica
|Completo
Replica
|Rappresentativo
Metodo di selezione
|Sintetico
Replicazione
|Descrizione
|L'indice viene replicato uno a uno
|L'ETF investe in azioni selezionate dell'indice
|Il mapping avviene tramite una transazione in borsa (swap)
|Sottostanti
|Azioni, obbligazioni
|Azioni, obbligazioni
|Azioni, obbligazioni, materie prime, leva finanziaria corta
|Componenti di indici
|Titoli liquidi
|Titoli illiquidi
|Titoli liquidi e illiquidi, mercati speciali (es. Cina)
|Membri dell'indice
|Pochi
|Molti
|Da pochi a molti
|Distribuzione
|Distribuzione e accumulo
|Distribuzione e accumulo
|Per lo più ad accumulazione
|Esempi di indici
|Dax, MDax, EuroStoxx 50, Dow Jones 30
|MSCI World, FTSE All-World, MSCI Mercati Emergenti
|MSCI World, S&P 500, indici di materie prime, Dax corto
Replica fisica
Replica completa
La replica fisica completa, anche nota come replica diretta (DR), è il metodo più semplice da spiegare. In questo caso, un ETF a replica completa replica l'indice acquistando i titoli corrispondenti nell'indice nella loro ponderazione corretta. Questo metodo è comunemente associato alla formula "What You See Is What You Get" (WYSIWYG), poiché l'ETF riflette fedelmente l'indice sottostante. La replica completa viene solitamente utilizzata con indici che hanno un numero limitato di componenti (come l'indice Dax), poiché richiede meno complessità amministrativa.
Quando avvengono aggiustamenti nell'indice, l'ETF deve riallineare il proprio portafoglio di conseguenza. Ciò può accadere, ad esempio, quando un nuovo titolo viene aggiunto all'indice o quando una società esce dall'indice secondo le regole stabilite. Questi aggiustamenti sono particolarmente importanti per i fondi che seguono fedelmente gli indici, come gli ETF. Durante tali modifiche, i titoli nel portafoglio devono essere riequilibrati.
Questi aggiustamenti comportano costi di transazione all'interno dell'ETF, che possono causare deviazioni tra l'andamento dei prezzi dell'ETF e l'indice sottostante. Per mitigare tali costi, gli ETF a replica fisica spesso utilizzano il prestito titoli. In questo processo, i titoli vengono prestati e l'ETF riceve una commissione. Questo guadagno viene utilizzato per compensare i costi delle transazioni. Tuttavia, il prestito titoli comporta un rischio di controparte, poiché potenzialmente il mutuatario può fallire. Tuttavia, il mutuatario deposita delle garanzie per proteggere l'ETF da tali insolvenze.
Metodo di replica a campionamento
Per gli indici di grandi dimensioni, come l'indice MSCI World o l'indice FTSE All-World, viene solitamente utilizzato il metodo di selezione rappresentativa (campionamento ottimizzato). Con questo metodo, vengono acquistati fisicamente solo i titoli di un indice che hanno la maggiore influenza sul prezzo dell'indice.
Ecco un esempio: L'indice MSCI World contiene attualmente circa 1.700 società. L'iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) è un ETF a replica fisica che utilizza un campionamento ottimizzato per seguire l'indice. Questo ETF contiene quindi solo circa 1.500 titoli. Si astiene quindi dall'investire nei 200 titoli dell'indice che hanno la ponderazione più bassa.
Questi titoli non hanno praticamente alcuna influenza sull'andamento dei prezzi dell'indice. La rinuncia ai titoli più piccoli consente di risparmiare sui costi di transazione dell'ETF, che si riflettono in un rapporto di spesa totale (TER) più basso. Anche gli investitori dell'ETF ne traggono vantaggio.
Metodi di replica negli ETF: quale scegliere?
Replica sintetica (swap)
Un tipo più complesso di replica dell'indice è la replica sintetica dell'indice attraverso uno swap. L'ETF investe in un qualsiasi portafoglio di titoli e scambia la sua performance con quella dell'indice. Grazie a queste "deviazioni", gli ETF swap possono solitamente replicare la performance dell'indice in modo più accurato e quindi avere un basso tracking error.
Replica ibrida
La replica ibrida combina la replica fisica e quella sintetica all'interno di un ETF e si adatta in modo flessibile alle condizioni di mercato. Nei mercati liquidi e trasparenti, la mappatura avviene solitamente fisicamente, mentre nelle regioni difficilmente accessibili, ad esempio a causa di elevati costi di transazione o svantaggi fiscali, vengono utilizzati gli swap sintetici.
Ciò è particolarmente utile per gli ETF globali ampiamente diversificati che coprono molti paesi diversi. Un esempio è il nuovo Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF, sviluppato in collaborazione con Scalable Capital. Questa azienda utilizza la replicazione ibrida appositamente per, ad esempio, rappresentare sinteticamente il mercato statunitense in modo fiscalmente ottimizzato, mentre altre regioni sono investite fisicamente: una combinazione intelligente di efficienza, ottimizzazione fiscale e trasparenza.
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Per ridurre al minimo i rischi di controparte associati allo swap, nei metodi di replica sintetica si distingue tra ETF swap non finanziati, ETF swap finanziati e ETF swap completamente finanziati. Vediamo ora nel dettaglio le differenze tra queste tre forme.
Variante 1: ETF swap non finanziati
Nel caso di un ETF swap non finanziato, un massimo del 10% delle azioni swap non viene riassicurato in modo specifico tramite assicurazione o garanzia. Ciò significa che gli investitori sono comunque esposti a un rischio di insolvenza pari al controvalore dello swap.
Variante 2: ETF swap finanziati
Con un ETF funded swap, il rischio di default dello swap viene ulteriormente coperto. A tal fine, il mutuatario deposita almeno lo stesso importo del controvalore dello swap con una garanzia presso un depositario di garanzie. In caso di inadempienza, il collaterale depositato viene immediatamente realizzato dal fiduciario. In questo modo, per gli investitori rimane solo un rischio residuo minimo. Questo rischio residuo dipende, tra le altre cose, dall'andamento del prezzo del collaterale depositato. In una fase di mercato estrema, queste potrebbero perdere drasticamente valore e forse non compensare più il valore equivalente della transazione swap.
Variante 3: ETF swap completamente finanziati
L'ETF swap completamente finanziato è una costruzione speciale. A differenza delle altre due costruzioni swap, l'ETF non detiene un paniere di titoli. Pertanto, il 100% delle attività del fondo è investito in uno swap. Tuttavia, viene depositato un collaterale con i relativi premi. Il valore del collaterale è solitamente compreso tra il 100 e il 120% del valore dello swap. In questo caso si parla anche di sovracollateralizzazione. Anche in questo caso, il collaterale depositato viene immediatamente realizzato dal fiduciario in caso di inadempienza.
La qualità della replica, detta anche tracking error, descrive la replica più esatta di un indice. Gli ETF che seguono lo stesso indice possono essere confrontati tra loro grazie a questo indicatore.
Quale metodo di replica è il migliore?
La risposta su quale sia il metodo di replica migliore non può essere univoca. Entrambe le varianti presentano alcuni vantaggi e svantaggi. Gli ETF a replica sintetica replicano la performance dell'indice in modo molto accurato e ottengono un vantaggio di rendimento rispetto all'indice in alcuni mercati, come ad esempio l'indice americano S&P 500, grazie ai vantaggi fiscali. Inoltre, questo metodo di replica permette di investire in mercati di difficile accesso o in strategie di investimento speciali con gli ETF. D'altro canto, presentano un rischio di controparte aggiuntivo. Nella maggior parte dei casi questo rischio viene ridotto al minimo grazie alla fornitura di garanzie.
Gli ETF a replica fisica ottengono ottimi risultati in termini di trasparenza e semplicità. Gli investitori trovano nel fondo d'investimento esattamente ciò che si aspettano. È possibile generare un reddito aggiuntivo grazie alla possibilità di prestare le partecipazioni del fondo d'investimento. Il reddito derivante dal prestito titoli porta a una riduzione dei costi del fondo e quindi a una migliore performance dell'ETF.
ConclusioneNon c'è molta differenza nei metodi di replica
Tutte le forme di replica dell'indice consentono all'ETF di seguire la performance dell'indice in modo molto preciso. Anche se il rischio di default degli ETF swap può essere considerato basso, i fondi investiti e il numero di prodotti dimostrano che gli ETF fisici sono più richiesti dagli investitori.
Dal momento che il rischio residuo degli ETF a replica fisica è minimo a causa del prestito titoli, oggettivamente non fa differenza il tipo di replica dell'indice scelto.
In molti casi, gli investitori possono scegliere se selezionare un ETF a replica fisica o un ETF a replica sintetica. Gli ETF possono essere selezionati facilmente e comodamente in base al metodo di replica attraverso la ricerca degli ETF.