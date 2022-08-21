La tracking difference per gli ETF

Esempio: differenza di tracciamento di un ETF MSCI World

Per valutare l'importanza della tracking difference, analizziamo questa metrica per il popolare ETF iShares Core MSCI World.

Il rapporto di spesa totale (TER) di questo ETF è dello 0,20% all'anno. La domanda da porsi è quanto sia stato lo scostamento effettivo dell'ETF dal suo indice di riferimento, l'MSCI World. Questa deviazione è espressa dal dato chiave della tracking difference.

La tracking difference media annua dal lancio di iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) è stata dello 0,05%. Ciò significa che l'ETF ha sottoperformato l'indice dello 0,05% in media. Si tratta di un risultato molto positivo, perché i costi totali (TER) dell'ETF sono dello 0,20%. Il fornitore dell'ETF è quindi riuscito a generare un reddito aggiuntivo per i suoi investitori e ha quindi guadagnato parte dei costi del fondo.