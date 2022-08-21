La tracking difference per gli ETF
Una figura chiave importante per la selezione dell'ETF.
Il settore degli ETF è in crescita da anni e con questa crescita è aumentato anche il numero di ETF offerti. Con la moltitudine di ETF, è facile perdere il filo del discorso, soprattutto perché spesso vengono offerti diversi ETF per lo stesso indice. Ma non tutti gli ETF sono uguali! Come puoi scegliere l'ETF giusto per la tua strategia di investimento?
Un indicatore importante per la selezione di un ETF è la tracking difference. Ti aiuta a trovare l'ETF migliore per il tuo portafoglio. Con la tracking difference puoi verificare l'andamento dell'ETF rispetto al suo indice.
In questo articolo ti spieghiamo le basi della tracking difference e ti spieghiamo come utilizzarla per trovare l'ETF migliore.
Essenziale in breveCosa devi sapere sulla differenza di tracciamento
Qualità: un ETF può sovra o sottoperformare il suo indice di riferimento.
Artigianalità: l'accuratezza della mappatura di un ETF dipende da vari fattori (ad esempio l'ottimizzazione fiscale, le disponibilità liquide, il reddito da prestito titoli).
Selezione dell'ETF: La differenza di tracciamento dovrebbe essere prioritaria nella selezione degli ETF. Chiunque investa in un ETF si aspetta che questo segua l'indice il più fedelmente possibile. La tracking difference rende visibile questo aspetto.
Analisi: Gli specialisti di ETF come extraETF.com mostrano la differenza di tracking per ogni ETF nella pagina del profilo dell'ETF e nella ricerca dell'ETF, presto disponibile.
Qual è la differenza di tracciamento?
La tracking difference rappresenta la performance di un ETF rispetto all'indice e quindi mostra i costi effettivi di un ETF o di un fondo indicizzato.
A differenza dei fondi d'investimento a gestione attiva, in cui il successo dei gestori è misurato dal raggiungimento di una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, i fondi negoziati in borsa (ETF) hanno l'obiettivo di riflettere il più fedelmente possibile la performance di un indice.
Qual è il significato della differenza di tracciamento?
La tracking difference viene utilizzata per la valutazione qualitativa di un ETF. Di solito viene definita come la deviazione della performance dell'ETF rispetto alla performance dell'indice sottostante in un determinato periodo.
Tracking Difference = Performance dell'ETF - Performance dell'indice
Il rendimento atteso da un investitore in un ETF corrisponde solitamente alla performance dell'indice meno il Total Expense Ratio (TER).
La tracking difference include tutti i costi e le commissioni di un ETF e tiene conto, tra l'altro, dei proventi derivanti dal prestito titoli. Pertanto, fornisce un quadro molto più accurato dei costi effettivi di un ETF rispetto al rapporto spese totali (TER). Più la tracking difference tende a 0, più l'indice viene seguito con precisione.
Gli investitori devono tenere presente che la tracking difference è calcolata sulla base delle performance passate e non può essere estrapolata direttamente al futuro. Vale quindi la pena di analizzare la tracking difference di un ETF su periodi di tempo più lunghi. Questo è l'unico modo per determinare se il fornitore dell'ETF è stato in grado di mantenere la qualità della tracking difference dell'ETF durante le diverse fasi di mercato.
Lo sapevi giàCalcolo della differenza di tracciamento su extraETF.com
Contrariamente alla definizione sopra descritta, extraETF.com calcola la tracking difference in base alla seguente formula.
Tracking Difference = Performance Indice - Performance ETF
Il vantaggio di questa formula è che la tracking difference può essere messa in relazione con il rapporto spese totali.
Un ETF con un TER dello 0,50% e una tracking difference dello 0,15% in realtà è costato all'investitore solo lo 0,15%, quindi meno del TER dichiarato. Lo 0,35% di differenza è stato guadagnato dal fornitore dell'ETF attraverso varie procedure di ottimizzazione e ha favorito la performance dell'ETF.
La differenza di tracking può essere trovata su extraETF.com per molti ETF nelle pagine del profilo di un ETF(ad esempio MSCI World ETF) e nella ricerca degli ETF, presto disponibile.
Esempio: differenza di tracciamento di un ETF MSCI World
Per valutare l'importanza della tracking difference, analizziamo questa metrica per il popolare ETF iShares Core MSCI World.
Il rapporto di spesa totale (TER) di questo ETF è dello 0,20% all'anno. La domanda da porsi è quanto sia stato lo scostamento effettivo dell'ETF dal suo indice di riferimento, l'MSCI World. Questa deviazione è espressa dal dato chiave della tracking difference.
La tracking difference media annua dal lancio di iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) è stata dello 0,05%. Ciò significa che l'ETF ha sottoperformato l'indice dello 0,05% in media. Si tratta di un risultato molto positivo, perché i costi totali (TER) dell'ETF sono dello 0,20%. Il fornitore dell'ETF è quindi riuscito a generare un reddito aggiuntivo per i suoi investitori e ha quindi guadagnato parte dei costi del fondo.
La differenza di tracking negli ETF
Perché un ETF può battere un indice nonostante i costi?
Come descritto in precedenza, l'accuratezza del tracking di un ETF è un importante fattore competitivo per i fornitori di ETF. Per questo motivo cercano di mantenere la differenza di tracciamento il più bassa possibile attraverso varie ottimizzazioni.
Questa ottimizzazione è un processo complesso, perché oltre ai costi dell'ETF (TER), altri fattori influenzano la qualità di mappatura di un ETF.
- Aggiustamenti dell'indice: Gli aggiustamenti dell'indice comportano dei costi: più sono frequenti, maggiore è la differenza di tracciamento.
- Dividendi: I dividendi netti e la ricezione ritardata di denaro per i dividendi esteri aumentano la differenza di tracciamento; il problema è maggiore per gli ETF a replica fisica che per gli ETF swap.
- Partecipazioni in contanti: le partecipazioni in contanti sono dovute ai dividendi; non tutti gli ETF reinvestono immediatamente i dividendi. Le disponibilità liquide causano una sottoperformance quando i prezzi aumentano(cash drag).
- Tasse: Gli indici a rendimento netto detraggono l'aliquota massima della ritenuta d'acconto sui dividendi; in pratica, però, gli ETF spesso pagano meno tasse, il che porta a una sovraperformance rispetto all'indice.
- Tipo di replica dell'indice: replica ottimizzata; questa prevede lievi imprecisioni di mappatura.
- Reddito da prestito titoli: questo reddito fornisce un reddito aggiuntivo e quindi una sovraperformance rispetto all'indice.
- Commissioni di swap o reddito da swap: Forniscono un ulteriore scostamento dall'indice.
- Qualità del materiale: l'esperienza della società di gestione del fondo e le varie tecniche di replica possono determinare una deviazione dall'indice.
- Commissioni: Le commissioni gravano in modo permanente sul fondo e quindi garantiscono automaticamente una differenza di tracking.
Come si può classificare la differenza di tracciamento?
La tracking difference fornisce informazioni sulla misura in cui un ETF ha ottenuto un rendimento superiore o inferiore rispetto all'indice. Ma qual è il significato di una tracking difference negativa o positiva per un ETF?
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La selezione degli ETF basata sulla differenza di tracking ha senso?
Quando scelgono un ETF, gli investitori utilizzano diversi criteri. Finora preferivano il rapporto spese totali (TER), la performance dell 'ETF o il volume del fondo. A seconda dell'utilizzo dell'ETF, spesso venivano presi in considerazione anche lo spread, la liquidità o il tipo di distribuzione.
Tuttavia, nella scelta di un ETF è preferibile tenere conto della tracking difference. Dopo tutto, chi investe in un ETF si aspetta che questo segua l'indice il più fedelmente possibile. La tracking difference mostra quanto l'ETF abbia raggiunto questo obiettivo nel periodo di osservazione selezionato.
Vale la pena fare un confronto, perché le differenze nella tracking difference possono essere talvolta molto significative. Inoltre, la qualità della tracking difference fluttua nel tempo, come mostra il seguente esempio dell'iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE).
|Anno
|Differenza di monitoraggio in %
|2021
|- 0,38 %
|2020
|- 0,10 %
|2019
|- 0,82 %
|2018
|+ 0,19 %
|2017
|- 0,21 %
|TD dal 2006
|- 0,16 %
Il rapporto spese totali (TER) di un ETF non è significativo per valutare la sua qualità se considerato da solo. Questo perché, contrariamente alle aspettative (rendimento dell'ETF = rendimento dell'indice - TER), possono esserci grandi differenze tra il TER e la tracking difference. Vale quindi la pena di monitorare di tanto in tanto la tracking difference di un ETF.
Confronto: Differenza di tracciamento vs. Rapporto di spesa totale
L'esempio seguente mostra le differenze significative tra il Total Expense Ratio (TER) e la tracking difference a 3 anni degli ETF indicati.
La tabella mostra i cinque maggiori ETF dell'indice MSCI World. Quasi tutti gli ETF, nonostante un TER dello 0,15% - 0,50% all'anno, presentano una tracking difference negativa su tre anni.
Ciò significa che quattro degli ETF MSCI World quotati hanno sovraperformato il benchmark. I fornitori di ETF sono stati in grado di generare rendimenti aggiuntivi grazie a varie ottimizzazioni e quindi hanno più che compensato i costi degli ETF. L'ETF che ha ottenuto la migliore performance sull'indice MSCI World in questo scenario è l'HSBC MSCI World UCITS ETF (Dist) con una tracking difference di - 0,21%.
|ETF
|Indice di spesa totale
(TER) in %
|Tracciamento a 3 anni
Differenza in %
|iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
|0,20 %
|- 0,08 %
|Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc)
|0,19 %
|- 0,06 %
|iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,50 %
|+ 0,25 %
|HSBC MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,15 %
|- 0,21 %
|Lyxor MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,30 %
|- 0,08 %
Qual è l'errore di tracciamento?
Il tracking error di un ETF viene spesso erroneamente confuso con la tracking difference. Mentre la tracking difference misura l'effettiva deviazione dell 'andamento dell'ETF rispetto all'andamento dell'indice in un determinato periodo di osservazione, il tracking error rappresenta la dispersione del prezzo dell'ETF intorno al valore medio dell'indice, ovvero la deviazione standard del rendimento del fondo rispetto alla performance dell'indice.
Più basso è il tracking error, più stabile è l'ETF che segue il suo indice. Questo è importante, perché gli investitori in ETF vogliono sempre ricevere la replica più esatta possibile dell'indice. Entrambe le cifre chiave possono essere utilizzate per la valutazione qualitativa di un ETF.
Ci sono differenze nel modo in cui l'indice viene mappato?
Tutti i fornitori di ETF mirano a ottenere la più bassa tracking difference possibile per i loro ETF. Alcuni ETF mostrano addirittura una tracking difference negativa. In questi casi, l'ETF ha effettivamente sovraperformato l'indice. Le ragioni generali di questa situazione sono già state spiegate. Inoltre, il tipo di tracciamento dell' indice offre vantaggi e svantaggi per quanto riguarda la differenza di tracciamento dell'ETF.
Gli ETF a replica sintetica hanno la migliore accuratezza di tracking, in quanto il partner di swap garantisce sempre l'esatta replica dell'indice.
Dove posso trovare la differenza di tracciamento?
La differenza di tracking può essere trovata su extraETF.com nelle pagine del profilo di un ETF e nella ricerca degli ETF presto disponibile. Inoltre, molti fornitori di ETF visualizzano la differenza di tracking sui loro siti web.
Qui puoi vedere la tracking difference del Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist).
ConclusioneLa migliore metrica per la selezione degli ETF
La tracking difference è senza dubbio uno dei dati chiave più importanti per valutare la qualità di un ETF. Essa indica chiaramente la performance dell'ETF rispetto al suo benchmark (indice).
Gli investitori possono anche includere altre cifre chiave per la selezione dell'ETF. In questo caso è possibile utilizzare il rapporto di spesa totale (TER), il volume del fondo o il tipo di distribuzione.
Domande frequenti sulla Differenza di Tracciamento
- Cosa devi sapere sulla differenza di tracciamento
- Qual è la differenza di tracciamento?
- Qual è il significato della differenza di tracciamento?
- Calcolo della differenza di tracciamento su extraETF.com
- Perché un ETF può battere un indice nonostante i costi?
- Come si può classificare la differenza di tracciamento?
- La selezione degli ETF basata sulla differenza di tracking ha senso?
- Confronto: Differenza di tracciamento vs. Rapporto di spesa totale
- Qual è l'errore di tracciamento?
- Ci sono differenze nel modo in cui l'indice viene mappato?
- Dove posso trovare la differenza di tracciamento?
- La migliore metrica per la selezione degli ETF
- Domande frequenti sulla Differenza di Tracciamento