ETF indicizzati

Un indice contiene diversi titoli. Di solito rappresenta un segmento specifico del mercato azionario o il mercato azionario di un paese specifico. Un indice è quindi da intendersi come una sorta di valore medio che può rappresentare l'andamento di un mercato. Poiché gli ETF sono in grado di replicare passivamente un indice a basso costo, permettendoti di investire in un gran numero di titoli diversi, puoi facilmente aumentare la tua diversificazione quando investi. Inoltre, poiché i titoli inclusi in un indice di obbligazioni, materie prime o valute possono essere molto ampi, è possibile ridurre significativamente il rischio di investimento. Ti mostriamo come trovare l'indice giusto per il tuo investimento in ETF.