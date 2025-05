ETF MSCI Corea

Un investimento in un ETF MSCI Korea investe in società di un unico paese, il che significa che non c'è una diversificazione globale. Inoltre, la diversificazione è relativamente bassa: si tratta di circa 100 titoli con un focus sul settore tecnologico ed è prevalentemente limitata alle grandi aziende. Tuttavia, il fatto che la Corea del Sud sia considerata un importante paese industrializzato depone a favore di un ETF MSCI Korea.

Nota: la Corea del Sud è classificata come mercato emergente dal fornitore di indici MSCI, mentre è classificata come paese industrializzato dal FTSE. Questo è importante se investi in un ETF World o Developed World o in un ETF Emerging Markets di questi fornitori di indici.

Se sei a conoscenza di questa caratteristica dell'ETF e se questa è in linea con la tua strategia di investimento, potrebbe essere sensato acquistare un ETF MSCI Korea o un piano di risparmio ad esso dedicato. Un ETF MSCI Korea può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.