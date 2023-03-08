Cos'è un conto titoli?

Cosa offrono le banche?

Presso le banche e i neobroker, le condizioni per la negoziazione di titoli sono decisamente più favorevoli rispetto agli istituti di credito. Grazie alle cooperazioni di marketing con i fornitori di ETF, molti istituti offrono persino acquisti gratuiti di ETF o piani di risparmio in ETF. Le banche dirette sono di fatto accessibili 24 ore su 24 via internet tramite computer o app. Grazie ai webinar e alle informazioni dettagliate sui loro siti web, gli investitori possono approfondire le loro conoscenze in materia di investimenti.

Quali sono i pro e i contro delle banche?

D'altro canto, chi tiene il proprio conto corrente presso la filiale della banca dietro l'angolo e vuole tenere tutte le transazioni finanziarie in un'unica mano, deve aspettarsi commissioni più elevate per l'acquisto e la vendita di titoli e di solito paga anche le spese di custodia dei titoli. In cambio, le filiali bancarie offrono anche consulenza sui titoli.

Tuttavia, la consulenza sui titoli spesso non è disponibile con gli ETF, perché le banche non guadagnano quasi nulla dagli ETF, che hanno costi particolarmente bassi: incassano solo le commissioni di acquisto e di vendita, come fanno, ad esempio, con un ordine di azioni tradizionale.

Suggerimento: se vuoi mantenere il tuo conto di deposito titoli presso la tua banca di fiducia, dovresti scoprire se è possibile mantenere il conto di deposito online ed effettuare ordini autonomamente via internet. In questo modo, di solito, si risparmia.