Cos'è un conto titoli?
Tutto ciò che riguarda i costi, la sicurezza e i fornitori dei conti titoli
Un conto titoli è un conto in cui è possibile detenere e negoziare titoli come azioni, obbligazioni, fondi ed ETF. È uno strumento importante per gli investitori che vogliono diversificare il proprio patrimonio e investire in titoli diversi.
Un conto titoli può essere aperto presso una filiale bancaria, una banca o un neobroker e offre un modo sicuro e conveniente per acquistare e vendere titoli. In questo senso, un conto titoli è un elemento fondamentale per chiunque voglia entrare nel mercato azionario.
In questa guida ti spieghiamo come funziona un conto titoli e a cosa devi prestare attenzione quando lo scegli.
Essenziale in breveTutto sul conto titoli in un colpo d'occhio
Definizione: chiunque voglia acquistare azioni, obbligazioni o ETF ha bisogno di un conto titoli. Senza un conto titoli, non è possibile accedere alla borsa.
Specialisti: i clienti che sanno già cosa vogliono comprare di solito scelgono banche dirette a basso costo o un neobroker.
Ideale per risparmiare: i piani di risparmio in ETF sono offerti in modo completamente gratuito da un numero sempre maggiore di banche, broker o nuovi broker - in alcuni casi a partire da un tasso di risparmio minimo di un euro.
Semplicemente digitale: un conto deposito titoli può essere aperto comodamente online sul computer o con uno smartphone - le procedure di identificazione video lo rendono possibile.
Cos'è un conto titoli?
In un conto titoli vengono depositati titoli come azioni, obbligazioni, fondi o ETF. Analogamente al conto corrente per le transazioni di denaro come il pagamento dello stipendio, dell'affitto e così via, il conto titoli funge da centro di controllo per tutte le transazioni del mercato azionario. Con un conto titoli, i titoli possono essere scambiati e custoditi in modo sicuro. Se non hai un conto titoli, non puoi operare in borsa e quindi non puoi negoziare ETF & Co. Ecco perché è così importante trovare il conto titoli giusto.
Perché dovresti aprire un conto deposito titoli?
Ci sono diversi motivi per aprire un conto titoli. Il motivo più importante è che con un conto titoli puoi investire in titoli come azioni, ETF, obbligazioni o fondi. Idealmente, questi titoli aumentano di valore, per cui con la giusta selezione puoi accumulare una fortuna nel tempo. Inoltre, puoi ottenere un reddito regolare dai titoli presenti nel tuo conto deposito sotto forma di dividendi, distribuzioni o interessi.
I motivi per aprire un conto titoli sono:
- Investire in azioni, ETF, obbligazioni o fondi.
- Risparmio di titoli su azioni, ETF o fondi
- Custodia sicura dei titoli
- Accredito automatico di distribuzioni e dividendi
- Trattenuta dell'imposta sulle plusvalenze e sui redditi da capitale
- Ritenuta della sovrattassa di solidarietà e, se applicabile, dell'imposta ecclesiastica sulle plusvalenze e sui redditi.
Broker, banca o filiale: Dove posso aprire un conto deposito titoli?
Puoi aprire un conto deposito presso quasi tutte le casse di risparmio o le filiali, ma naturalmente anche presso le banche dirette e i nebroker su internet.
Gli investitori che sanno già quali titoli vogliono acquistare o che vogliono fare a meno della consulenza fin dall'inizio probabilmente si trovano meglio con una banca diretta o un neobroker.
Cosa offrono le banche?
Presso le banche e i neobroker, le condizioni per la negoziazione di titoli sono decisamente più favorevoli rispetto agli istituti di credito. Grazie alle cooperazioni di marketing con i fornitori di ETF, molti istituti offrono persino acquisti gratuiti di ETF o piani di risparmio in ETF. Le banche dirette sono di fatto accessibili 24 ore su 24 via internet tramite computer o app. Grazie ai webinar e alle informazioni dettagliate sui loro siti web, gli investitori possono approfondire le loro conoscenze in materia di investimenti.
Quali sono i pro e i contro delle banche?
D'altro canto, chi tiene il proprio conto corrente presso la filiale della banca dietro l'angolo e vuole tenere tutte le transazioni finanziarie in un'unica mano, deve aspettarsi commissioni più elevate per l'acquisto e la vendita di titoli e di solito paga anche le spese di custodia dei titoli. In cambio, le filiali bancarie offrono anche consulenza sui titoli.
Tuttavia, la consulenza sui titoli spesso non è disponibile con gli ETF, perché le banche non guadagnano quasi nulla dagli ETF, che hanno costi particolarmente bassi: incassano solo le commissioni di acquisto e di vendita, come fanno, ad esempio, con un ordine di azioni tradizionale.
Suggerimento: se vuoi mantenere il tuo conto di deposito titoli presso la tua banca di fiducia, dovresti scoprire se è possibile mantenere il conto di deposito online ed effettuare ordini autonomamente via internet. In questo modo, di solito, si risparmia.
Quali sono le differenze tra le banche online?
Esistono anche differenze tra banche e neobroker. In sostanza, si tratta di una questione di spettro di investimento. Non tutti gli operatori offrono la possibilità di acquistare tutti i tipi di titoli; ad esempio, i piani di risparmio ETF non sono disponibili ovunque. Chi desidera negoziare altri titoli, ad esempio azioni o obbligazioni su Borsa Italiana o sulle borse estere, deve verificare attentamente l'offerta e le condizioni in questo settore.
Chi desidera avere un conto titoli e un conto corrente online con un unico fornitore troverà quello che cerca con le grandi banche dirette, ma non con i neo-broker.
Buono a sapersi: I conti correnti gratuiti sono sempre più rari e alcuni operatori applicano commissioni anche per i conti titoli. D'altra parte, se hai un conto corrente e un conto titoli presso la stessa banca e fai regolarmente trading di titoli o investi in un piano di risparmio ETF, spesso non paghi né le spese per il conto titoli né quelle per il conto corrente.
L'importanza di scegliere il giusto conto titoli
Quanto costa un conto deposito titoli?
I costi di un conto titoli variano a seconda della banca. A volte viene applicato un prezzo fisso, ad esempio 24 euro all'anno, oppure una commissione di gestione del conto titoli variabile.
Con le banche dirette o i neobroker, di solito non ci sono spese aggiuntive per il conto titoli per i clienti che eseguono un piano di risparmio o che effettuano regolarmente operazioni in titoli. Chi non utilizza attivamente il conto deposito, invece, deve spesso fare i conti con costi aggiuntivi.
Oltre alle spese di deposito, bisogna considerare anche i costi per l'esecuzione degli ordini. Questi variano da 1 euro a 50 euro per un volume di ordini di 5.000 euro. Con le banche dirette e i neobroker, la negoziazione di titoli è di solito molto più economica rispetto a quella di una filiale bancaria, anche se si utilizza il loro servizio online.
Ma ora ci sono anche grandi differenze all'interno degli istituti online. Come regola generale, le banche dirette con un'ampia gamma di servizi sono più costose dei neobroker specializzati. Con il nostro confronto tra broker puoi trovare il fornitore giusto per le tue operazioni in titoli.
Suggerimento: è bene che gli investitori controllino di tanto in tanto l'offerta della propria banca. La concorrenza tra le banche è spietata e spesso è possibile risparmiare molto denaro cambiando conto titoli.
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Guida passo passo all'apertura di un conto deposito
La procedura di apertura di un conto deposito dipende dal fornitore scelto. Tuttavia, ci sono dei passaggi che devono essere completati quando si apre un conto deposito in tutte le banche.
Seleziona una banca: Scegli il fornitore che meglio si adatta alla tua strategia di investimento. Usa il confronto tra broker di extraETF per trovare i migliori conti titoli.
Inizia ad aprire un conto deposito: Ora devi seguire la procedura di apertura del conto della banca. Inserisci i tuoi dati personali.
Conoscenza dei titoli: Quando apri un conto titoli, devi dichiarare la tua esperienza nel trading di titoli. I principianti non possono negoziare determinati titoli.
Legittimazione: ora devi legittimarti. Questo può essere fatto tramite Video-Ident o Post-Ident. Con le banche che utilizzano solo smartphone, l'apertura di un conto deposito è particolarmente rapida e semplice.
Deposita il denaro: Una volta completata l'apertura del conto, riceverai le tue coordinate bancarie. Ora puoi trasferire il denaro sul conto di regolamento.
Quanto è sicuro un conto deposito?
La sicurezza di un conto titoli e del relativo conto di compensazione è elevata. I motivi sono i seguenti.
- Titoli: I titoli nel conto deposito sono di proprietà del cliente e sono detenuti solo in via fiduciaria dalla banca. In quanto cliente, quindi, hai diritto alla restituzione se il fornitore del deposito fallisce.
- Depositi bancari: i saldi sul conto di regolamento sono in linea di massima protetti dalla legge nell'UE fino a 100.000 euro per cliente e banca. Alcuni istituti sono anche membri di schemi di protezione aggiuntivi volontari.
Quale conto deposito consiglia extraETF?
Nel nostro confronto tra broker abbiamo analizzato e testato le offerte di tutte le principali banche e neobroker. Nella tabella seguente puoi trovare i fornitori con le offerte migliori. Offrono un'interessante gamma di servizi per il trading di titoli a condizioni vantaggiose.
ConclusioneL'importanza del conto titoli
Un conto titoli ti permette di investire in titoli come azioni, ETF, obbligazioni, fondi e altri strumenti finanziari. Si tratta quindi di un elemento importante per l'accumulo di patrimonio.
Prima di aprire un conto titoli, devi informarti esattamente sulle condizioni del fornitore. Quali titoli puoi negoziare, quanto sono alte le commissioni per gli ordini e quali sono i costi di gestione dei tuoi titoli?
Puoi trovare i migliori fornitori di conti deposito nel nostro confronto tra broker.
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