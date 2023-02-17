Le azioni: che cosa sono

Quando una società per azioni viene fondata, i suoi fondatori ricevono inizialmente delle azioni. Tuttavia, queste azioni possono successivamente essere messe in vendita e acquisite da qualsiasi investitore, qualora la società decida di quotarle in borsa. Tale processo di quotazione è noto come Initial Public Offering (IPO) e di solito è un processo complesso che richiede diversi mesi prima che le azioni siano effettivamente negoziate in borsa.

Durante un'IPO, vengono emesse nuove azioni e i proventi della loro vendita vanno direttamente alla società per azioni. Successivamente, se il prezzo delle azioni sale o scende dopo l'IPO, ciò non ha alcun impatto diretto sulle entrate della società. Questo perché il compratore paga il prezzo di acquisto all'investitore venditore, e la società non è coinvolta nella transazione. In altre parole, la società per azioni rimane al margine delle fluttuazioni di prezzo delle sue azioni sul mercato azionario.