Le azioni: che cosa sono
Che cos'è un'azione? Come si può investire?
Le azioni costituiscono un elemento fondamentale nel contesto del sistema finanziario moderno, consentendo agli investitori di partecipare ad una società e trarre vantaggio dal suo successo. Le azioni rappresentano una partecipazione di capitale in una società e vengono negoziate sotto forma di titoli. Tale negoziazione avviene sia in borsa che fuori borsa, ed è soggetta a specifiche regole e leggi.
L'investimento in azioni rappresenta una forma molto diffusa di investimento finanziario, offrendo l'opportunità di beneficiare di apprezzamenti di valore e di distribuzioni di dividendi nel lungo termine. Tuttavia, gli investimenti in azioni comportano anche dei rischi, poiché i prezzi possono subire fluttuazioni e gli investitori possono incorrere in perdite. Per tale motivo, è di fondamentale importanza essere pienamente informati e valutare attentamente i possibili rischi prima di procedere con un investimento.
Nella presente guida, ti forniremo le informazioni più importanti riguardanti le azioni, nonché le conoscenze necessarie per gli investitori che intendono acquistare azioni.
Essenziale in breveTutto quello che devi sapere sulle azioni
Definizione: le azioni rappresentano quote di proprietà di una società per azioni, che è una forma di società in cui gli azionisti detengono insieme l'azienda.
Valore dell'azienda: il valore nominale delle azioni è una formalità, mentre il fattore determinante è il valore di mercato dell'azienda, noto come capitalizzazione di mercato. Questo valore rappresenta una misura delle dimensioni dell'azienda.
Investimento: le azioni sono generalmente negoziate in borsa e i loro prezzi possono subire significative fluttuazioni nel breve termine. Gli investitori che acquistano azioni speculano sull'aumento del prezzo e sulla possibilità di ricevere una parte degli utili sotto forma di dividendi.
Diritto di voto: gli azionisti hanno il diritto di partecipare alle decisioni aziendali. Ogni anno si tiene un'assemblea generale, durante la quale la società informa gli azionisti e questi ultimi hanno la possibilità di esprimere il proprio parere sul futuro andamento dell'azienda.
Cosa sono le azioni?
Le azioni rappresentano quote di partecipazione in una società. Acquistando azioni, gli investitori diventano co-proprietari di una società per azioni (SpA) e hanno la possibilità di influenzare la direzione strategica dell'azienda. Ogni acquirente acquista una frazione del capitale sociale della società. Questa frazione è anche conosciuta come valore nominale. Tuttavia, il valore nominale non corrisponde al valore di mercato delle azioni. Il valore di mercato rappresenta il prezzo attuale dell'azione sul mercato, cioè il prezzo al quale l'azione può essere acquistata o venduta in borsa. Il valore nominale, invece, è basato sul capitale sociale e sul numero di azioni emesse (a meno che non si tratti di azioni senza valore nominale).
Come si calcola il valore di borsa di un'azienda?
Gli investitori di solito prestano attenzione al prezzo delle azioni. Moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero di azioni emesse, si ottiene il valore di mercato di una società, noto anche come capitalizzazione di mercato. Questo valore consente di effettuare confronti e indica la stima complessiva del valore di una società per azioni. Poiché il prezzo delle azioni sul mercato azionario fluttua continuamente, anche la capitalizzazione di mercato varia costantemente. Tuttavia, la capitalizzazione di mercato non svolge alcun ruolo nel bilancio di una società. È il capitale sociale che viene riportato. Se si divide il capitale sociale per il numero di azioni emesse, si ottiene il valore nominale di un'azione.
Qual è la differenza tra valore nominale, valore di mercato e capitalizzazione di mercato?
Per determinare la capitalizzazione di mercato, è necessario avere le informazioni sul numero di azioni in circolazione e il prezzo attuale di mercato. Questi dati sono generalmente resi disponibili dalle società per azioni nella loro relazione annuale.
Un esempio illustrativo può chiarire le differenze: supponiamo che il prezzo di mercato di un'azione sia quotato a 35 euro e che la società riporti un capitale sociale di 1.000.000 di euro nel suo bilancio. Il valore nominale di un'azione è di 1 euro. Di conseguenza, ci sono 1.000.000 di azioni in circolazione. In questo caso, la capitalizzazione di mercato della società ammonta a 35 milioni di euro.
Formula:
Numero di azioni = capitale sociale: valore nominale
Capitalizzazione di mercato = numero di azioni x valore di mercato dell'azione
Cosa distingue le azioni al portatore da quelle nominative?
Una società per azioni ha la possibilità di emettere azioni al portatore o azioni nominative. Tuttavia, per gli investitori, questa scelta è semplicemente una formalità e alla fine non fa alcuna differenza sostanziale.
Con le azioni nominative, i proprietari vengono di solito registrati nel registro delle azioni della società, indicando il loro nome e indirizzo. Per la società, le azioni nominative offrono il vantaggio di poter comunicare direttamente con gli azionisti. Questo è più complicato con le azioni al portatore. Tuttavia, di solito gli investitori ricevono comunque informazioni importanti attraverso l'intermediario bancario o il depositario.
Perché alcune società hanno azioni ordinarie e azioni privilegiate?
Le società per azioni possono emettere sia azioni ordinarie che azioni privilegiate, ognuna con le proprie caratteristiche e diritti associati. Le azioni privilegiate, a differenza delle azioni ordinarie, di solito non conferiscono diritto di voto all'assemblea generale dei soci. Tuttavia, per compensare questa mancanza di diritti di voto, le azioni privilegiate offrono spesso un dividendo più elevato rispetto alle azioni ordinarie.
Cos'è un'IPO e cosa succede durante un'IPO?
Quando una società per azioni viene fondata, i suoi fondatori ricevono inizialmente delle azioni. Tuttavia, queste azioni possono successivamente essere messe in vendita e acquisite da qualsiasi investitore, qualora la società decida di quotarle in borsa. Tale processo di quotazione è noto come Initial Public Offering (IPO) e di solito è un processo complesso che richiede diversi mesi prima che le azioni siano effettivamente negoziate in borsa.
Durante un'IPO, vengono emesse nuove azioni e i proventi della loro vendita vanno direttamente alla società per azioni. Successivamente, se il prezzo delle azioni sale o scende dopo l'IPO, ciò non ha alcun impatto diretto sulle entrate della società. Questo perché il compratore paga il prezzo di acquisto all'investitore venditore, e la società non è coinvolta nella transazione. In altre parole, la società per azioni rimane al margine delle fluttuazioni di prezzo delle sue azioni sul mercato azionario.
Chi determina il valore di un'azione?
In breve: gli investitori. Perché quando molti investitori vogliono acquistare le azioni di una società, il prezzo sale. Il motivo: la domanda è superiore all'offerta. Al contrario, se molti investitori vogliono vendere le loro azioni ma solo pochi vogliono acquistarle, il prezzo scende. Il mercato azionario non è quindi un gioco a somma zero, ma dipende dalla domanda e dall'offerta. Se molti investitori comprano, i prezzi aumentano e viceversa.
Il valore di un'azione
Cosa influenza il prezzo delle azioni?
L'aumento o la diminuzione dell'offerta e della domanda di un'azione dipendono da una serie di fattori complessi. La valutazione degli investitori sulle prospettive future dell'azienda rappresenta un elemento fondamentale. Tuttavia, altre variabili come le notizie attuali, le voci di mercato, i rendimenti finanziari, i pagamenti dei dividendi previsti, la concorrenza nel settore, le raccomandazioni degli analisti e le aspettative economiche generali possono altrettanto influenzare il prezzo delle azioni. È importante tenere in considerazione tutti questi fattori per comprendere e valutare l'andamento delle azioni in modo accurato.
Come acquistare le azioni?
Le azioni vengono negoziate principalmente in borsa. In Italia, la Borsa Italiana è il principale mercato di scambio, con un volume di transazioni significativo.
Per poter acquistare azioni in borsa, è necessario disporre di un conto titoli e del capitale necessario. Nel nostro confronto tra broker, puoi trovare fornitori di conti titoli convenienti. Una volta disponibili entrambi, è possibile inserire un ordine di acquisto. È importante specificare il numero di azioni desiderate e il periodo di validità dell'ordine. Inoltre, gli investitori hanno la possibilità di impostare un limite di prezzo. Questo rappresenta il prezzo massimo che l'acquirente è disposto a pagare o il prezzo minimo che il venditore richiede per le sue azioni.
Cosa sono i dividendi?
Gli interessi sono per le obbligazioni, mentre i dividendi sono per le azioni, rappresentando il rendimento sul capitale investito. I dividendi permettono agli azionisti, i proprietari della società, di partecipare al successo dell'azienda. Tuttavia, l'importo dei dividendi non è fisso e non rappresenta un pagamento garantito. Alcune società per azioni, soprattutto quelle giovani con un'elevata crescita, potrebbero non pagare dividendi, preferendo reinvestire gli utili per favorire la crescita dell'azienda. Al contrario, altre società distribuiscono una parte o l'intero utile annuale agli azionisti sotto forma di dividendi.
Quando devo acquistare un'azione per ricevere il dividendo?
I dividendi delle società per azioni italiane vengono generalmente pagati alla fine dell'anno finanziario. Nel caso delle società estere, possono essere previsti pagamenti semestrali o trimestrali, ad esempio per le azioni americane. Per ricevere il dividendo, non è necessario possedere l'azione per l'intero periodo, ma solo alla data di registrazione specificata.
Per le azioni italiane, la data di registrazione coincide con il giorno dell'assemblea generale annuale. In questa giornata, il consiglio di amministrazione e gli azionisti si riuniscono per prendere decisioni, tra cui la votazione sull'importo del dividendo. Il consiglio di amministrazione presenta una proposta che solitamente viene approvata dall'assemblea generale. Il dividendo viene di solito pagato tre giorni dopo l'assemblea generale.
Lo sapevi giàI diritti di codeterminazione per gli azionisti
Gli azionisti hanno il diritto di partecipare alle decisioni più importanti: una volta all'anno si riuniscono durante l'assemblea generale annuale per deliberare. Durante questa assemblea, hanno la possibilità di prendere decisioni cruciali, come ad esempio determinare la destinazione degli utili, ovvero se reinvestirli interamente nell'azienda o distribuirne una parte agli azionisti.
Quali strategie conviene adottare quando si investe in azioni?
Esistono diverse strategie di investimento. Spesso le singole strategie ottengono ottimi risultati per un certo periodo di anni, ma poi perdono importanza a favore di altre strategie. Gli investitori dovrebbero innanzitutto decidere quale strategia si adatta meglio alle loro idee personali e alle aspettative del mercato.
Ad esempio, chi vuole puntare su rendimenti continui può farlo con la strategia dei dividendi. Oltre alla strategia dei dividendi, le strategie più conosciute sono quelle del valore e della crescita. Abbiamo riassunto ulteriori informazioni su questo argomento nella guida Strategie di investimento con gli ETF.
Quali sono le opportunità di rendimento per gli investitori con azioni?
Chi possiede azioni ha due possibili fonti di reddito: Le plusvalenze e i dividendi. Da un lato, il valore delle attività aumenta quando il prezzo delle azioni sale. Dall'altro lato, gli investitori hanno diritto a una parte degli utili se la società genera profitti e li distribuisce ai proprietari.
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Qual è il rischio associato all'investimento in un'azione?
Esiste un rischio generale di mercato e un rischio specifico legato alle singole azioni. Il rischio di mercato generale riguarda tutti gli investitori azionari quando i prezzi di tutto il mercato azionario subiscono un crollo. Ciò può essere causato da una crisi economica, un disastro naturale, o altre situazioni impreviste che coinvolgono l'intero mercato.
Il rischio specifico delle singole azioni è diverso: contrariamente alle tendenze generali di mercato, una singola azione può perdere molto valore a causa di decisioni errate da parte della gestione aziendale. Il rischio più significativo per l'investitore è la possibilità di perdita totale. Se un'azienda fallisce, le azioni degli azionisti diventano senza valore. Per ridurre al minimo il rischio associato a una singola azione, gli investitori possono diversificare il proprio portafoglio acquistando più azioni o ETF, in modo da distribuire il rischio il più possibile.
Investire in azioni comporta diversi rischi. Ecco di seguito i più importanti:
- Rischio economico/instabilità economica.
- Sviluppo dell'azienda (ad esempio, errori di gestione).
- Rischio di fluttuazione dei prezzi.
- Rischio di mancato pagamento dei dividendi.
- Rischio di insolvenza.
- Rischio di liquidità.
- Rischio di inflazione.
- Cambiamenti normativi (ad esempio, cambiamenti fiscali).
- Decisioni politiche (ad esempio, riduzione graduale del carbone).
- Rischio di cambio valuta (ad esempio, per azioni estere).
Perché gli ETF azionari sono utili?
Ancora più semplice dell'acquisto di azioni individuali e dell'assunzione di rischi specifici è l'acquisto di ETF azionari. Gli ETF seguono un indice composto da un certo numero di azioni, permettendo una distribuzione ampia del rischio. Ciò consente all'investitore di risparmiare tempo e costi, in quanto gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e hanno costi molto bassi.
Inoltre, i rendimenti e le performance degli ETF sono un altro punto a loro favore. Studi scientifici e confronti delle performance dimostrano che, nella stragrande maggioranza dei casi, anche i gestori di fondi professionali non riescono a ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo rispetto agli investitori che optano per gli ETF.
ConclusioneLe azioni: opportunità
Investire in azioni rappresenta un interessante modo di beneficiare delle potenziali aumenti di prezzo e dei dividendi a lungo termine. Gli investitori acquistano quote del capitale di una società, le quali vengono di solito scambiate in borsa sotto forma di azioni.
Tuttavia, l'investimento in azioni è accompagnato da rischi, in quanto i prezzi possono subire fluttuazioni e l'investitore potrebbe subire delle perdite. Per ridurre al minimo tale rischio, è fondamentale acquisire informazioni complete e valutare attentamente i potenziali rischi prima di investire. Una strategia di investimento diversificata, che preveda l'allocazione del capitale su diverse società e settori, può contribuire a minimizzare il rischio. Questo obiettivo può essere raggiunto in modo semplice ed economico attraverso l'utilizzo di ETF azionari.
In generale, investire in azioni può rivelarsi un metodo redditizio per aumentare il proprio patrimonio, ma richiede una certa conoscenza ed esperienza nella gestione dei titoli. Una ricerca approfondita, una strategia di investimento personalizzata e una prospettiva a lungo termine sono quindi essenziali.
Con l'arrivo di della piattaforma di ricerca azioni di extraETF, sarai presto in grado di individuare le azioni più adatte per il tuo portafoglio.
Domande importanti sulle azioni
- Tutto quello che devi sapere sulle azioni
- Cosa sono le azioni?
- Come si calcola il valore di borsa di un'azienda?
- Cos'è un'IPO e cosa succede durante un'IPO?
- Come acquistare le azioni?
- Cosa sono i dividendi?
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- Qual è il rischio associato all'investimento in un'azione?
- Perché gli ETF azionari sono utili?
- Le azioni: opportunità
- Domande importanti sulle azioni