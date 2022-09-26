Strategie di investimento con gli ETF

Gli approcci di trading trend-following cercano di entrare con profitto in tendenze di prezzo già riconoscibili, acquistando quando i prezzi sono in aumento e vendendo allo scoperto quando i prezzi sono in calo - se lo strumento di investimento lo consente. Escono di nuovo non appena la tendenza si "rompe". Poiché è naturalmente impossibile riconoscere un trend prima che si sia formato, spesso chiamiamo i trend follower "free riders". Accettano di non seguire l'intero movimento - ad esempio dal minimo più basso di un prezzo al massimo più alto - ma solo una parte di esso. Il trend following non ha quindi nulla a che vedere con le tecniche basate sul tentativo di anticipare le tendenze.

Gli investitori che seguono questa strategia di investimento partono dal presupposto che alcuni indicatori del mercato azionario aiutano a esaminare le tendenze esistenti e a riconoscere se la tendenza è permanente o sta per trasformarsi.

Esistono fondamentalmente due tipi di indicatori:

Gli indicatori trend-following, come la media mobile, aiutano a determinare la direzione delle tendenze esistenti e a capire quando si verifica un cambiamento di tendenza. Se, ad esempio, il prezzo dell'azione scende al di sotto della media degli ultimi 100 giorni, questo è un segnale per vendere l'azione se si osserva questo indicatore.

Gli oscillatori cercano di indicare se il mercato ha raggiunto un determinato estremo, cioè un punto di minimo o di massimo. Il vantaggio degli oscillatori è che si comportano in modo anticipatorio. Spesso forniscono indicazioni tempestive su un'imminente inversione di tendenza. Gli oscillatori consolidati sono, ad esempio, il Moving Average Convergence/Divergence (MACD), il Momentum Oscillator o il Relative Strength Index (RSI).