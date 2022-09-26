Strategie di investimento con gli ETF
Come posso trovare la strategia giusta per il mio investimento?
Se desideri investire il tuo denaro in borsa in modo redditizio, è necessario adottare una strategia di investimento adeguata. Questa strategia fornisce un quadro mirato a lungo termine per l'acquisto e la vendita di ETF, azioni, obbligazioni o altri titoli. Le strategie di investimento con gli ETF si basano non solo su criteri oggettivi forniti dall'analisi fondamentale e tecnica dei titoli, nonché sulle prospettive generali di sviluppo dell'economia, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, ma anche sugli obiettivi di investimento individuali, sulla situazione finanziaria e sulle preferenze personali degli investitori.
Ma prima di tutto, quali sono le strategie di investimento? Come posso assicurarmi una diversificazione sufficiente? E come posso sfruttare le opportunità e limitare i rischi?
In questa guida forniremo le risposte a queste domande, evidenziando le strategie di investimento disponibili, le loro caratteristiche speciali e gli aspetti da considerare attentamente prima di acquistare le prime quote di un ETF.
Essenziale in breveStrategie di investimento
Definizione: una strategia di investimento descrive il metodo di acquisto e vendita, ad esempio di azioni o ETF, per massimizzare il profitto possibile.
Tipi di investimento: a seconda del tipo di investimento, è possibile selezionare una strategia di investimento adeguata per gli ETF. Si distinguono tra investimenti speculativi, a medio termine e conservativi.
Strategie di investimento: le strategie di investimento che gli investitori possono adottare con gli ETF includono, ad esempio, la strategia value o la strategia di ribilanciamento. Tali strategie possono essere implementate tramite un piano di risparmio in ETF o un portafoglio in ETF.
Selezione: La scelta dell'ETF deve essere in linea con gli obiettivi di risparmio e la capacità di rischio dell'investitore. Una volta definita con precisione la strategia prima dell'investimento, questa deve essere mantenuta per l'intera durata dell'investimento.
Che cos'è una strategia di investimento con gli ETF?
Una strategia di investimento descrive l'approccio mirato e a lungo termine per l'acquisto e la vendita di azioni, ETF, obbligazioni o altri titoli al fine di ottenere il massimo profitto possibile dagli investimenti.
Le strategie di investimento con gli ETF si basano non solo su criteri oggettivi forniti dall'analisi fondamentale e tecnica dei titoli e sulle prospettive generali di sviluppo dell'economia, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, ma anche sulla situazione finanziaria dell'investitore e sulle sue preferenze personali.
Una strategia di investimento in ETF solida e fondata tiene conto di:
- Obiettivi finanziari
- Tolleranza al rischio
- Tolleranza al rischio
- Situazione patrimoniale
- Situazione di vita
- Esigenze finanziarie future
Poiché tutti questi fattori e preferenze possono variare da un individuo all'altro, non esiste un'unica strategia di investimento in ETF che sia ugualmente migliore per tutti gli investitori e che porti il massimo rendimento.
In senso più stretto, una strategia d'investimento è anche l'approccio agli investimenti azionari, ossia secondo quali regole, quando, come e in quali società si investe. Alcuni approcci sono simili, ma la maggior parte sono molto diversi. Alcune strategie possono anche essere combinate. È consigliabile pensare all'approccio in anticipo, possibilmente prima del primo investimento. In questo modo è possibile evitare errori nella strategia di investimento dell'ETF fin dall'inizio.
Quali sono i tipi di investimento?
|Tipi di investimento
|Durata dell'investimento
|Rischio di investimento
|Conservativo
|Principalmente a lungo termine
|Basso
|Equilibrato
|A medio-lungo termine
|Medio
|Speculativo
|Più a breve termine
|Alto
Solitamente, esistono tre tipi di investimenti: conservativi, bilanciati e speculativi. Questi sono strettamente correlati all'orizzonte temporale dell'investimento, ovvero alla durata prevista dell'investimento stesso. Inoltre, si differenziano significativamente per la distribuzione delle varie classi di attività in cui investono. Prima di implementare specifiche strategie di investimento in ETF, gli investitori dovrebbero valutare a quale tipo di investimento corrispondono e la loro capacità di tollerare il rischio.
Quali sono le strategie di investimento con gli ETF?
Esistono molte strategie di investimento in ETF. Queste possono concentrarsi, ad esempio, su titoli e indici specifici, ma si differenziano anche per la struttura, gli assunti di base e l'approccio. Tuttavia, tutte perseguono l'obiettivo di generare il maggior rendimento possibile.
Per avere una panoramica di massima, vogliamo ora presentare brevemente le più importanti strategie di investimento in ETF:
Grazie ai diversi approcci, ognuno può investire in base alle proprie preferenze personali. È importante sapere che non tutte le strategie funzionano in ogni fase del mercato azionario.
Vediamo ora alcuni esempi di strategie di investimento che potrebbero essere adatte agli investitori a seconda del loro livello di tolleranza al rischio:
|Tipo di investitore
|Strategie di investimento
|Tolleranza al rischio bassa
|Tolleranza al rischio media
|Alta tolleranza al rischio
Nel seguente esempio abbiamo confrontato le performance relative di ETF che seguono diverse strategie di investimento nel tempo. Abbiamo inoltre confrontato questi ETF con un ETF sull'indice MSCI World come benchmark.
Risulta evidente che gli ETF mostrati hanno avuto performance molto diverse e, a seconda del prodotto e della sua strategia di investimento in ETF, hanno sovra o sottoperformato un investimento nell'MSCI World ETF. Va notato che una performance storicamente migliore o peggiore di una strategia non permette di trarre conclusioni sulla sua qualità o sulla sua performance futura. Soprattutto nel caso di ETF che hanno sovraperformato il benchmark in passato, dobbiamo essere consapevoli che non c'è alcuna garanzia che ciò avvenga anche in futuro e che le maggiori opportunità sono solitamente accompagnate da maggiori rischi.
Investire vs Speculare: La Sottile Differenza
La tolleranza al rischio
La tolleranza al rischio definisce la propensione personale ad assumersi dei rischi quando si investe del denaro. È soggettiva e deriva dall'esperienza personale e dalla conoscenza del denaro. Di norma, si distingue tra tre stili di investimento, che includono le azioni come classe di attività e possono quindi riferirsi anche agli ETF azionari o ai fondi azionari. Sono ovviamente possibili ulteriori gradazioni in base alle preferenze individuali:
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- quali strategie promettono il maggior successo a lungo termine
Come faccio a trovare la giusta strategia di investimento?
Esistono diverse strategie di investimento, ma nessuna è in grado di soddisfare tutti i desideri e le aspettative. La migliore strategia di investimento è quella che si adatta al tuo profilo di rischio e alle tue esigenze personali. Con queste sei domande, gli investitori possono scoprire quali sono quelle più adatte a loro.
Quali classi di attività posso utilizzare per attuare la mia strategia di investimento?
Esistono diverse classi di attività che promettono rendimenti potenziali diversi. A seconda della classe di attività scelta, variano anche i rischi. Prima di effettuare un investimento, è quindi fondamentale che gli investitori conoscano nel dettaglio la strategia di investimento scelta, le opzioni di investimento, le opportunità e i rischi, nonché le classi di attività utilizzate.
|Classe di attività
|Forma di investimento
|Rischio
|Opportunità
|Liquidità
|Conto corrente, call money
|Basso
|Basso
|Azioni
|Azioni, fondi, ETF
|Alto
|Alto
|Obbligazioni
|Obbligazioni, fondi, ETF
|Medio
|Medio
|Immobiliare
|Immobili, REIT, ETF, fondi
|Medio
|Medio
|Materie prime
|Fisiche, fondi, ETF
|Alto
|Alto
|Investimenti alternativi
|Private equity, arte, criptovalute
|Medio
|Medio
Quando si sceglie un'asset allocation per la propria strategia d'investimento, bisogna tenere conto delle possibili interazioni tra le singole classi di attività. Tuttavia, la combinazione di più classi di attività non solo può portare a una migliore diversificazione, ma può anche influire sulla volatilità dell'intero portafoglio. Va inoltre ricordato che ogni classe di attività ha caratteristiche specifiche e che le opportunità di trading e i costi possono variare.
ConclusioneQual è la migliore strategia di investimento per gli ETF?
Non esiste una singola strategia di investimento in ETF, poiché gli investitori possono differire negli obiettivi di investimento, nella situazione personale, nel profilo di rischio e nell'orizzonte temporale. Inoltre, esistono numerose strategie di investimento in ETF che sono oggetto di dibattito tra gli esperti e spesso si basano su concetti e presupposti contraddittori. In generale, gli investimenti in ETF possono essere effettuati attraverso un o piano di risparmio programmato o un investimento iniziale.
La diversificazione può svolgere un ruolo chiave nella propria strategia di investimento con gli ETF, poiché consente di distribuire il rischio su un'ampia gamma di asset e di ridurre le fluttuazioni del valore del portafoglio. Inoltre, l'inclusione di diverse classi di attività può arricchire la strategia di investimento. Tuttavia, poiché ogni classe di attività ha le sue caratteristiche, opportunità e rischi specifici, è importante informarsi a fondo su di esse prima di effettuare un investimento. Inoltre, gli investitori possono beneficiare di elenchi di ETF consigliati per avere una panoramica completa delle opzioni disponibili.
Infine, è possibile gestire, analizzare e monitorare il proprio portafoglio e la strategia di investimento selezionata utilizzando strumenti come il gestore finanziario extraETF, presto disponibile. Ciò consente di confrontare le performance di diversi portafogli e strategie di investimento in ETF, rilevando ad esempio differenze di rendimento o identificando tempestivamente potenziali rischi.
Domande frequenti
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- Quali classi di attività posso utilizzare per attuare la mia strategia di investimento?
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