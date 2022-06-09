Salut, je suis Markus Jordan
Je suis le fondateur d'extraETF.com et éditeur du magazine Extra. Avec plus de 30 ans d'expérience, je suis un expert reconnu dans le domaine de la finance et de l'investissement, en me concentrant sur les ETF, les robo-advisors et les services bancaires numériques.
À propos de Markus Jordan
Markus Jordan (CEO) est le fondateur d'extraETF.com et l'éditeur d'Extra-Magazin. Après sa formation à la Hypovereinsbank, il a travaillé comme directeur dans la gestion des produits chez BNP Paribas, puis comme Senior Sales Manager à la Deutsche Bank.
En 2007, il s'est lancé dans l'aventure de l'indépendance en créant Isarvest GmbH. A peine un an plus tard, Markus a fondé l'un des premiers robo-advisors en Allemagne, easyfolio GmbH. Avec plus de 30 ans d'expérience, Markus est aujourd'hui l'expert dans le domaine de la finance, de l'investissement avec des ETF et des robo-advisors. Grâce à son expertise exceptionnelle, Markus est devenu un conférencier renommé dans toute l'Allemagne. Nos lecteurs et utilisateurs apprécient également les trucs et astuces qu'il révèle dans notre podcast extraETF, sur notre chaîne YouTube et dans nos webinaires.
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