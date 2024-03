Calculateur de plan d'investissement en ETF

Il n'est pas si facile de répondre à cette question, car vous ne pouvez jamais savoir exactement comment votre (ou vos) ETF se développera(ont) dans 15 ans ou plus. Mais vous pouvez vérifier comment votre portefeuille se serait développé dans le passé sur des périodes plus longues et ainsi établir une moyenne utile. Nous vous conseillons également d'envisager un scénario "best case" et un scénario "worst case". Selon une estimation conservatrice, vous pouvez vous attendre à 3 ou 3,5% sur une période d'investissement de 15 ans ou plus. Dans l'hypothèse positive, peut-être 5 ou même 6%.