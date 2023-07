Cette déclaration de protection des données vous informe sur la nature, l'étendue et la finalité du traitement des données à caractère personnel (ci-après dénommées "données") au sein de notre offre en ligne et des sites web, fonctions et contenus qui y sont liés, ainsi que des présences externes en ligne, telles que nos profils de médias sociaux. (ci-après dénommée collectivement "offre en ligne"). En ce qui concerne les termes utilisés, tels que "données à caractère personnel" ou leur "traitement", nous nous référons aux définitions de l'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Personne responsable :

Société : Isarvest GmbH

N° de rue : Ickstattstraße 7

Code postal, ville, pays : 80469 Munich

Registre du commerce/numéro : Tribunal d'instance de Munich, HRB 168112

Gérant : Markus Jordan

Numéro de téléphone : +49 89 2020 86 99 21

Adresse e-mail : datenschutz@isarvest.de

Types de données traitées :

Données de base (par ex., noms, adresses).

Données de contact (par ex., e-mail, numéros de téléphone).

Données contractuelles (par exemple, objet du contrat, durée, catégorie de clients).

Données de paiement (par ex., coordonnées bancaires, historique des paiements).

Données d'utilisation (par ex., pages web visitées, intérêt pour le contenu, temps d'accès).

Métadonnées/données de communication (par exemple, informations sur les appareils, adresses IP).

Traitement de catégories particulières de données (art. 9, paragraphe 1 du RGPD) :

En principe, aucune catégorie particulière de données n'est traitée, sauf si les utilisateurs les soumettent au traitement, par exemple en les saisissant dans des formulaires en ligne.

Catégories de personnes concernées par le traitement :

Clients / prospects / fournisseurs.

Visiteurs et utilisateurs de l'offre en ligne.

Ci-après, nous désignons également les personnes concernées par le terme générique d'"utilisateurs".

Objectif du traitement :

Mise à disposition de l'offre en ligne, de son contenu et de ses fonctions.

Fournir des prestations contractuelles, des services et des soins à la clientèle.

Répondre aux demandes de contact et communiquer avec les utilisateurs.

Marketing, publicité et études de marché.

Bases juridiques pertinentes

Conformément à l'article 13 du RGPD, nous vous communiquons les bases juridiques de nos traitements de données. Si la base juridique n'est pas mentionnée dans la déclaration de protection des données, les règles suivantes s'appliquent : La base juridique pour l'obtention du consentement est l'art. 6, paragraphe 1, point a) et l'art. 7 du RGPD, la base juridique pour le traitement en vue de l'exécution de nos prestations et de l'exécution de mesures contractuelles ainsi que pour la réponse aux demandes est l'art. 6, paragraphe 1, point b) du RGPD, la base juridique pour le traitement en vue du respect de nos obligations légales est l'art. 6, paragraphe 1, point c) du RGPD et la base juridique pour le traitement en vue de la sauvegarde de nos intérêts légitimes est l'art. 6, paragraphe 1, point f) du RGPD.

Modifications et mises à jour de la déclaration de confidentialité

Nous vous demandons de vous informer régulièrement sur le contenu de notre déclaration de protection des données. Nous adaptons la déclaration de protection des données dès que les modifications des traitements de données que nous effectuons le rendent nécessaire. Nous vous informons dès que les modifications nécessitent une action de ta part (par ex. consentement) ou une autre notification individuelle.

Mesures de sécurité

Conformément à l'article 32 du RGPD, nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de protection adapté au risque, en tenant compte de l'état de la technique, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, des circonstances et des finalités du traitement, ainsi que des différents degrés de probabilité et de gravité du risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Ces mesures comprennent notamment la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données en contrôlant l'accès physique aux données, ainsi que l'accès, la saisie, la transmission, la garantie de la disponibilité et la séparation des données. En outre, nous avons mis en place des procédures garantissant l'exercice des droits des personnes concernées, l'effacement des données et la réaction aux menaces pesant sur les données. En outre, nous prenons en compte la protection des données personnelles dès le développement ou la sélection du matériel, des logiciels et des procédures, conformément au principe de protection des données par la conception technique et par des paramètres par défaut respectueux de la vie privée (article 25 du RGPD).

Les mesures de sécurité comprennent notamment la transmission cryptée des données entre ton navigateur et notre serveur.

Coopération avec les sous-traitants et les tiers

Si, dans le cadre de notre traitement, nous divulguons des données à d'autres personnes et entreprises (sous-traitants ou tiers), si nous les leur transmettons ou si nous leur accordons autrement l'accès aux données, cela ne se fait que sur la base d'une autorisation légale (par ex. si une transmission des données à des tiers, tels que des prestataires de services de paiement, est nécessaire à l'exécution d'un contrat conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b du RGPD), si vous avez donné votre consentement, si une obligation légale le prévoit ou sur la base de nos intérêts légitimes (par ex. en cas d'utilisation de mandataires, d'hébergeurs web, etc.)

Si nous chargeons des tiers de traiter les données sur la base d'un soi-disant "contrat de sous-traitance", cela se fait sur la base de l'article 28 du RGPD.

Transferts vers des pays tiers

Si nous traitons des données dans un pays tiers (c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE)) ou si nous le faisons dans le cadre de l'utilisation de services de tiers ou de la divulgation ou de la transmission de données à des tiers, nous le faisons uniquement si cela est nécessaire pour remplir nos obligations (pré)contractuelles, sur la base de ton consentement, en raison d'une obligation légale ou sur la base de nos intérêts légitimes. Sous réserve d'autorisations légales ou contractuelles, nous ne traitons ou ne faisons traiter les données dans un pays tiers que si les conditions particulières des articles 44 et suivants sont remplies. RGPD, le traitement des données. C'est-à-dire que le traitement se fait par exemple sur la base de garanties particulières, comme la constatation officiellement reconnue d'un niveau de protection des données équivalent à celui de l'UE (par ex. pour les Etats-Unis par le "Privacy Shield") ou le respect d'obligations contractuelles spéciales officiellement reconnues (appelées "clauses contractuelles standard").

Droits des personnes concernées

Vous avez le droit de demander la confirmation que les données en question sont traitées et d'obtenir des informations sur ces données ainsi que d'autres informations et une copie des données conformément à l'article 15 du RGPD.

Vous avez le droit de demander des informations. Art. 16 RGPD : droit de demander que les données vous concernant soient complétées ou que les données inexactes vous concernant soient rectifiées.

Conformément à l'article 17 du RGPD, vous avez le droit d'exiger que les données concernées soient immédiatement effacées ou, alternativement, conformément à l'article 18 du RGPD, de demander une limitation du traitement des données.

Vous avez le droit de demander à recevoir les données vous concernant que vous nous avez fournies conformément à l'article 20 du RGPD et de demander leur transmission à d'autres responsables.

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 77 du RGPD.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer les consentements accordés conformément à l'article 7, paragraphe 3 du RGPD avec effet pour l'avenir.

Droit d'opposition

Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement futur des données vous concernant, conformément à l'article 21 du RGPD. L'opposition peut notamment se faire contre le traitement à des fins de publicité directe.

Cookies et droit d'opposition à la publicité directe

Nous utilisons des cookies temporaires et permanents, c'est-à-dire de petits fichiers qui sont stockés sur les appareils des utilisateurs (explication du terme et de la fonction, voir la dernière section de cette déclaration de confidentialité). En partie, les cookies servent à la sécurité ou sont nécessaires au fonctionnement de notre offre en ligne (par exemple, pour l'affichage du site web) ou pour enregistrer la décision de l'utilisateur lors de la confirmation de la bannière du cookie. En outre, nous ou nos partenaires technologiques utilisons des cookies pour mesurer la portée et à des fins de marketing, ce dont les utilisateurs sont informés au cours de la déclaration de confidentialité.

Une opposition générale à l'utilisation des cookies à des fins de marketing en ligne peut être déclarée pour un grand nombre de services, surtout dans le cas du tracking, via le site américain http://www.aboutads.info/choices/ ou le site européen http://www.youronlinechoices.com/. Il est également possible d'empêcher le stockage des cookies en les désactivant dans les paramètres du navigateur. Note que dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions de cette offre en ligne.

Suppression des données

Les données que nous traitons sont effacées ou leur traitement est limité conformément aux articles 17 et 18 du RGPD. Sauf indication expresse dans le cadre de cette déclaration de protection des données, les données que nous stockons sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à leur finalité et qu'aucune obligation légale de conservation ne s'oppose à leur effacement. Si les données ne sont pas supprimées parce qu'elles sont nécessaires à d'autres fins autorisées par la loi, leur traitement sera limité. C'est-à-dire que les données sont bloquées et ne sont pas traitées à d'autres fins. Cela s'applique par exemple aux données qui doivent être conservées pour des raisons commerciales ou fiscales.

Fourniture de services contractuels

Nous traitons les données de base (noms, adresses et coordonnées des utilisateurs), les données contractuelles (services utilisés, noms des personnes de contact, informations de paiement, données bancaires/de portefeuille) afin de remplir nos obligations contractuelles et de fournir nos services conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b). RGPD. Les données marquées comme obligatoires dans les formulaires en ligne sont nécessaires à la conclusion du contrat.

Compte d'utilisateur

Lors de la création d'un compte d'utilisateur, les données obligatoires nécessaires à l'enregistrement sont communiquées à l'utilisateur et traitées conformément à l'art. 6, alinéa 1, lettre b du RGPD pour la mise à disposition du compte d'utilisateur et des fonctions. Ces données sont les données saisies par l'utilisateur, à savoir le nom, le mot de passe, le pays d'origine, le type d'investisseur et l'adresse e-mail.

Lors de l'enregistrement, de la connexion et de l'utilisation du compte utilisateur, nous traitons également l'adresse IP et le moment de l'action de l'utilisateur. Cela sert notre intérêt légitime de protection contre les abus et les utilisations non autorisées. La base juridique est donc l'article 6, paragraphe 1, point f du RGPD.

Nous ne transmettons pas ces données à des tiers, sauf en cas d'obligation légale au sens de l'art. 6, alinéa 1, lettre c du RGPD. Les adresses IP sont supprimées sept jours après leur collecte.

Saisie de la transaction manuellement ou automatiquement par le lien d'un compte bancaire dans le compte d'utilisateur de l'utilisateur.

L'utilisateur peut saisir des transactions sur le portail d'investissement extraETF à l'aide du gestionnaire financier extraETF dans son compte client existant automatiquement en associant une relation bancaire. L'utilisateur reçoit ensuite toutes les informations importantes sur la performance et la position de son portefeuille. De plus, l'utilisateur peut créer manuellement des portefeuilles individuels. L'étendue exacte des prestations dépend du pack de fonctions choisi (Basis, Standard, Premium).

Pour la saisie automatique des transactions par le lien entre le compte d'utilisateur et les coordonnées bancaires de l'utilisateur, il est nécessaire de fournir les données bancaires. La base juridique est l'article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD.

Pour lier les coordonnées bancaires à l'aide du gestionnaire financier extraETF, extraETF accède au portefeuille de l'utilisateur concerné via une interface. Ensuite, les données bancaires du portefeuille de la banque concernée sont transmises de manière cryptée à extraETF et visualisées sur le portail d'extraETF.

Les données bancaires saisies par l'utilisateur ne sont pas transmises à des tiers.

Traitement des données de paiement pour les adhésions payantes (standard ou premium)

Si un utilisateur qui a une adhésion standard ou premium enregistre automatiquement des transactions dans son compte d'utilisateur en associant des coordonnées bancaires, il est nécessaire de fournir des données de paiement. La base juridique est l'article 6, paragraphe 1, point b du RGPD, à savoir l'exécution du contrat avec l'utilisateur.

L'objectif du traitement est de fournir nos prestations contractuelles dans le cadre de l'exploitation de la plate-forme et de fournir les services contractuels.

Nous supprimons ces données si aucune obligation légale de conservation ou d'archivage ne s'oppose à leur stockage. Pour les obligations de conservation en vertu du droit commercial, après six ans au plus tard, pour les obligations de conservation en vertu du droit fiscal, après dix ans, conformément aux articles 257 HGB, 147 AO, 14 UstG. La base juridique pour le stockage est l'art. 6, paragraphe 1, point c du RGPD.

Traitement des paiements/prestataires de paiement

Lors de la commande d'une adhésion payante standard ou premium, le paiement s'effectue au moyen du mode de paiement indiqué lors de l'inscription. Comme méthode de paiement, il est possible de choisir lors de l'inscription entre le paiement par prélèvement automatique ou par carte de crédit.

Lorsque l'utilisateur nous contacte (par formulaire de contact ou par e-mail), ses données sont traitées pour traiter la demande de contact et son exécution conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD.

Les données des utilisateurs peuvent être enregistrées dans notre système de gestion de la relation client ("système CRM") ou dans une organisation de demande comparable.

Nous utilisons le système CRM "Zendesk", du fournisseur Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103) sur la base de nos intérêts légitimes (traitement efficace et rapide des demandes des utilisateurs). Pour cela, nous avons conclu un contrat avec Zendesk avec des clauses contractuelles standard, dans lesquelles Zendesk s'engage à traiter les données des utilisateurs uniquement selon nos instructions et à respecter le niveau de protection des données de l'UE. Zendesk est également certifié par l'accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie supplémentaire de respect de la législation européenne en matière de protection des données.

Nous supprimons les demandes si elles ne sont plus nécessaires. Nous vérifions la nécessité tous les deux ans ; les demandes des clients qui disposent d'un compte client sont conservées durablement et renvoient aux informations du compte client pour la suppression. Dans le cas des obligations légales d'archivage, la suppression a lieu après leur expiration (fin de l'obligation de conservation commerciale (6 ans) et fiscale (10 ans)).

Lorsque les utilisateurs laissent des commentaires ou d'autres contributions, leurs adresses IP sont enregistrées sur la base de nos intérêts légitimes au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f. DSGVO pendant 7 jours.

Cela se fait pour notre sécurité, au cas où quelqu'un laisserait des contenus illégaux dans les commentaires et les contributions (insultes, propagande politique interdite, etc.). Dans ce cas, nous pouvons être nous-mêmes poursuivis pour le commentaire ou la contribution et sommes donc intéressés par l'identité de l'auteur.

Collecte des données d'accès et des fichiers log

Nous collectons des données sur la base de nos intérêts légitimes au sens de l'art. 6, paragraphe 1, point f. DSGVO des données sur chaque accès au serveur sur lequel se trouve ce service (appelées fichiers journaux du serveur). Les données d'accès comprennent le nom du site web consulté, le fichier, la date et l'heure de la consultation, la quantité de données transmises, la notification de la réussite de la consultation, le type de navigateur et sa version, le système d'exploitation de l'utilisateur, l'URL de référence (la page visitée précédemment), l'adresse IP et le fournisseur d'accès demandeur.

Les informations du fichier journal sont conservées pour des raisons de sécurité (par ex. pour élucider des actes d'abus ou de fraude) pendant une durée maximale de sept jours, après quoi elles sont effacées. Les données dont la conservation ultérieure est nécessaire à des fins de preuve sont exclues de la suppression jusqu'à la clarification définitive de l'incident en question.

Présences en ligne dans les médias sociaux

Nous avons des présences en ligne sur les réseaux sociaux et les plateformes afin de pouvoir communiquer avec les clients actifs, les clients potentiels et les utilisateurs et de les informer de nos services. Lorsque vous accèdez à ces réseaux et plateformes, les conditions générales et les politiques de traitement des données de leurs opérateurs respectifs s'appliquent.

Sauf indication contraire dans le cadre de notre déclaration de protection des données, nous traitons les données des utilisateurs dans la mesure où ils communiquent avec nous sur les réseaux sociaux et les plateformes, par exemple en rédigeant des articles sur nos sites en ligne ou en nous envoyant des messages.

Cookies et mesure d'audience

Les cookies sont des informations qui sont transmises par notre serveur web ou par des serveurs web tiers aux navigateurs web des utilisateurs et qui y sont stockées pour être consultées ultérieurement. Les cookies peuvent être de petits fichiers ou d'autres types de stockage d'informations.

Les utilisateurs sont informés de l'utilisation de cookies dans le cadre d'une mesure d'audience pseudonyme dans le cadre de cette déclaration de protection des données.

Si les utilisateurs ne souhaitent pas que des cookies soient stockés sur leur ordinateur, ils sont priés de désactiver l'option correspondante dans les paramètres système de leur navigateur. Les cookies stockés peuvent être supprimés dans les paramètres système du navigateur. L'exclusion des cookies peut entraîner une restriction des fonctions de cette offre en ligne.

Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de cookies qui servent à mesurer l'audience et à des fins publicitaires via la page de désactivation de l'initiative de publicité en réseau (http://optout.networkadvertising.org/) et, en outre, le site web américain(http://www.aboutads.info/choices) ou le site web européen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Google Analytics

Nous utilisons des cookies sur la base de nos intérêts légitimes (c'est-à-dire l'intérêt pour l'analyse, l'optimisation et le fonctionnement économique de notre offre en ligne au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f. RGPD) Google Analytics, un service d'analyse web de Google LLC ("Google"). Google utilise des cookies. Les informations générées par le cookie sur l'utilisation de l'offre en ligne par les utilisateurs sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées.

Google est certifié sous l'accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de respect de la législation européenne sur la protection des données.

Google utilisera ces informations pour notre compte afin d'évaluer l'utilisation de notre offre en ligne par les utilisateurs, de compiler des rapports sur les activités au sein de cette offre en ligne et de nous fournir d'autres services liés à l'utilisation de cette offre en ligne et d'Internet. Des profils d'utilisation pseudonymes des utilisateurs peuvent être créés à partir des données traitées.

Nous utilisons Google Analytics pour afficher les annonces diffusées par les services publicitaires de Google et de ses partenaires uniquement aux utilisateurs qui ont également montré un intérêt pour notre offre en ligne ou qui présentent certaines caractéristiques (par ex. des intérêts pour certains thèmes ou produits, déterminés en fonction des pages web visitées) que nous transmettons à Google (appelées "audiences de remarketing" ou "audiences Google Analytics"). Grâce aux audiences de remarketing, nous voulons également nous assurer que nos annonces correspondent à l'intérêt potentiel des utilisateurs et qu'elles ne les harcèlent pas.

Nous utilisons Google Analytics uniquement avec l'anonymisation IP activée. Cela signifie que l'adresse IP des utilisateurs est abrégée par Google dans les États membres de l'Union européenne ou dans d'autres États signataires de l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète est transmise à un serveur de Google aux États-Unis et y est raccourcie.

L'adresse IP transmise par le navigateur de l'utilisateur ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Les utilisateurs peuvent empêcher l'enregistrement des cookies en paramétrant leur logiciel de navigation en conséquence ; les utilisateurs peuvent également empêcher la collecte par Google des données générées par le cookie et relatives à leur utilisation de l'offre en ligne, ainsi que le traitement de ces données par Google, en téléchargeant et en installant le plugin de navigateur disponible sous le lien suivant : lien.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des données par Google, les possibilités de paramétrage et d'opposition, consultez les pages web de Google : Utilisation des données par Google lors de votre utilisation des sites web ou des applications de nos partenaires, Utilisation des données à des fins publicitaires, Gérer les informations que Google utilise pour vous proposer des publicités.

Google Re/Services de marketing

Nous utilisons sur la base de nos intérêts légitimes (c'est-à-dire l'intérêt pour l'analyse, l'optimisation et le fonctionnement économique de notre offre en ligne au sens de l'art. 6, paragraphe 1, point f. RGPD) les services de marketing et de remarketing (en abrégé "services de marketing Google") de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google est certifié par l'accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de respect de la législation européenne sur la protection des données.

Les services marketing de Google nous permettent de mieux cibler les annonces publicitaires pour et sur notre site web, afin de ne présenter aux utilisateurs que des annonces qui correspondent potentiellement à leurs intérêts. Par exemple, si un utilisateur voit des annonces pour des produits qui l'ont intéressé sur d'autres sites web, on parle de "remarketing". À cette fin, lorsque vous consultez notre site web et d'autres sites web sur lesquels les services de marketing Google sont actifs, Google exécute directement un code de Google et intègre des balises de (re)marketing (graphiques ou codes invisibles, également appelés "balises web") dans le site web. Avec leur aide, un cookie individuel, c'est-à-dire un petit fichier, est enregistré sur l'appareil de l'utilisateur (des technologies comparables peuvent également être utilisées à la place des cookies). Les cookies peuvent être placés par différents domaines, entre autres par google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ou googleadservices.com. Dans ce fichier, il est noté quelles pages web l'utilisateur a visitées, quels contenus l'intéressent et quelles offres il a cliquées, ainsi que des informations techniques sur le navigateur et le système d'exploitation, les pages web de référence, le temps de visite et d'autres informations sur l'utilisation de l'offre en ligne. L'adresse IP des utilisateurs est également collectée, mais nous indiquons dans le cadre de Google-Analytics que l'adresse IP est raccourcie dans les États membres de l'Union européenne ou dans d'autres États signataires de l'accord sur l'Espace économique européen et qu'elle n'est transmise que dans des cas exceptionnels à un serveur de Google aux États-Unis et y est raccourcie. L'adresse IP n'est pas recoupée avec les données de l'utilisateur au sein d'autres offres de Google. Les informations mentionnées ci-dessus peuvent également être associées par Google à des informations provenant d'autres sources. Si l'utilisateur visite ensuite d'autres sites web, les annonces qui lui sont destinées peuvent lui être présentées en fonction de ses intérêts.

Les données des utilisateurs sont traitées de manière pseudonyme dans le cadre des services de marketing de Google. C'est-à-dire que Google n'enregistre pas et ne traite pas le nom ou l'adresse e-mail des utilisateurs, mais traite les données pertinentes par cookie dans des profils d'utilisateurs pseudonymes. Cela signifie que du point de vue de Google, les annonces ne sont pas gérées et affichées pour une personne spécifiquement identifiée, mais pour le propriétaire du cookie, indépendamment de qui est ce propriétaire de cookie. Cela ne s'applique pas si un utilisateur a expressément autorisé Google à traiter les données sans cette pseudonymisation. Les informations collectées sur les utilisateurs par les services de marketing de Google sont transmises à Google et stockées sur les serveurs de Google aux États-Unis.

Les services de marketing Google que nous utilisons comprennent entre autres le programme de publicité en ligne "Google AdWords". Dans le cas de Google AdWords, chaque client AdWords reçoit un "cookie de conversion" différent. Les cookies ne peuvent donc pas être suivis sur les sites web des clients AdWords. Les informations obtenues à l'aide du cookie servent à créer des statistiques de conversion pour les clients AdWords qui ont opté pour le suivi des conversions. Les clients AdWords apprennent le nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce et ont été redirigés vers une page munie d'une balise de suivi des conversions. Cependant, ils ne reçoivent pas d'informations permettant d'identifier personnellement les utilisateurs.

Nous pouvons intégrer des annonces publicitaires de tiers sur la base du service de marketing Google "DoubleClick". DoubleClick utilise des cookies qui permettent à Google et à ses sites partenaires de diffuser des annonces en fonction des visites des utilisateurs sur ce site ou sur d'autres sites Internet.

Nous pouvons intégrer des publicités de tiers sur la base du service de marketing Google "AdSense". AdSense utilise des cookies qui permettent à Google et à ses sites partenaires de diffuser des annonces en fonction des visites des utilisateurs sur ce site ou sur d'autres sites Internet.

Nous pouvons également utiliser le service "Google Optimizer". Google Optimizer nous permet, dans le cadre de ce que l'on appelle des "tests A/B", de suivre les effets de différentes modifications d'un site web (par ex. modifications des champs de saisie, du design, etc.) Pour ces tests, des cookies sont placés sur les appareils des utilisateurs. Seules les données pseudonymes des utilisateurs sont traitées.

En outre, nous pouvons utiliser le "Google Tag Manager" pour intégrer et gérer les services d'analyse et de marketing de Google dans notre site Web.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des données à des fins de marketing par Google, consultez la page d'aperçu, la déclaration de confidentialité de Google est disponible ici.

Si vous souhaitez vous opposer à la publicité ciblée par centres d'intérêt via les services de marketing de Google, vous pouvez utiliser les options de configuration et d'opt-out fournies par Google.

Programme de partenariat Amazon

Nous sommes membres du programme de partenariat d'Amazon sur la base de nos intérêts légitimes (c'est-à-dire l'intérêt pour l'exploitation économique de notre offre en ligne au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f.). DSGVO) du programme d'affiliation d'Amazon EU, qui a été conçu pour fournir aux sites web un moyen de gagner de l'argent grâce au placement de publicités et de liens vers Amazon.fr. Amazon utilise des cookies afin de pouvoir retracer l'origine des commandes. Entre autres, Amazon peut reconnaître que vous avez cliqué sur le lien partenaire de ce site.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des données par Amazon, consultez la déclaration de confidentialité de l'entreprise.

Bulletin d'information

Avec les indications suivantes, nous t'informons sur le contenu de notre newsletter ainsi que sur le processus d'inscription, d'envoi et d'évaluation statistique ainsi que sur tes droits d'opposition. En t'abonnant à notre newsletter, vous acceptez de la recevoir et de suivre les procédures décrites.

Contenu de la newsletter : nous envoyons des newsletters, des e-mails et d'autres notifications électroniques contenant des informations promotionnelles (ci-après "newsletter") uniquement avec le consentement des destinataires ou une autorisation légale. Si, dans le cadre d'une inscription à la newsletter, son contenu est concrètement décrit, il est déterminant pour le consentement des utilisateurs. Par ailleurs, nos newsletters contiennent des informations sur nos produits, nos offres, nos promotions et notre entreprise.

Double opt-in et enregistrement : l'inscription à notre newsletter se fait dans le cadre d'une procédure dite de double opt-in. C'est-à-dire qu'après ton inscription, vous recevez un e-mail vous demandant de confirmer ton inscription. Cette confirmation est nécessaire pour que personne ne puisse s'inscrire avec des adresses e-mail inconnues. Les inscriptions à la newsletter sont enregistrées afin de pouvoir prouver le processus d'inscription conformément aux exigences légales. Cela inclut le stockage de l'heure d'inscription et de confirmation, ainsi que l'adresse IP. Les modifications de tes données enregistrées chez le prestataire de services d'envoi sont également consignées.

Fournisseur de services d'envoi : l'envoi de la newsletter est effectué par "MailChimp", une plateforme d'envoi de newsletter du fournisseur américain Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité du prestataire de services d'envoi ici. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp est certifié par l'accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de respect du niveau européen de protection des données.

En outre, le prestataire de services d'envoi peut, selon ses propres informations, utiliser ces données sous forme pseudonyme, c'est-à-dire sans les associer à un utilisateur, pour optimiser ou améliorer ses propres services, par exemple pour optimiser techniquement l'envoi et la présentation des newsletters ou à des fins statistiques pour déterminer de quels pays proviennent les destinataires. Le prestataire de services d'envoi n'utilise cependant pas les données de nos destinataires de la newsletter pour les contacter eux-mêmes ou pour les transmettre à des tiers.

Données d'inscription : Pour t'inscrire à la newsletter, il vous suffit d'indiquer ton adresse e-mail.

Mesure du succès : les newsletters contiennent ce que l'on appelle un "web-beacon", c'est-à-dire un fichier de la taille d'un pixel qui est récupéré par le serveur du prestataire de services d'envoi lorsque la newsletter est ouverte. Dans le cadre de cette récupération, des informations techniques sont d'abord collectées, comme des informations sur le navigateur et ton système, ainsi que ton adresse IP et l'heure de la récupération. Ces informations sont utilisées pour améliorer techniquement les services à l'aide des données techniques ou des groupes cibles et de leur comportement de lecture à l'aide de leurs lieux de consultation (qui peuvent être déterminés à l'aide de l'adresse IP) ou des temps d'accès. Les enquêtes statistiques incluent également le fait de savoir si les newsletters sont ouvertes, quand elles sont ouvertes et quels liens sont cliqués. Pour des raisons techniques, ces informations peuvent être attribuées aux différents destinataires de la newsletter. Cependant, ni nous ni le fournisseur de services d'envoi n'avons l'intention d'observer les utilisateurs individuels. Les évaluations nous servent plutôt à identifier les habitudes de lecture de nos utilisateurs et à adapter notre contenu en fonction d'eux ou à envoyer des contenus différents en fonction des intérêts de nos utilisateurs.

L'envoi de la newsletter et l'évaluation de son succès se font sur la base du consentement des destinataires conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a, et à l'article 7 du RGPD en relation avec l'article 7, paragraphe 2, point 3 de la loi sur la concurrence déloyale (UWG) ou sur la base de l'autorisation légale conformément à l'article 7, paragraphe 3 de la loi sur la concurrence déloyale (UWG).

L'enregistrement de la procédure d'inscription est basé sur nos intérêts légitimes conformément à l'art. 6, alinéa 1, lettre f du RGPD et sert à prouver le consentement à la réception de la newsletter.

Résiliation/révocation - vous pouvez à tout moment résilier la réception de notre newsletter, c'est-à-dire révoquer tes consentements. Vous trouverez un lien pour vous désabonner de la newsletter à la fin de chaque newsletter. Si les utilisateurs se sont seulement inscrits à la newsletter et ont annulé cette inscription, leurs données personnelles seront supprimées.

Hébergement de podcasts Podigee

Nous utilisons le service d'hébergement de podcasts Podigee du fournisseur Podigee GmbH, Ritterstraße 2A, 10969 Berlin, Allemagne. Les podcasts sont chargés par Podigee ou transmis via Podigee.

L'utilisation est basée sur nos intérêts légitimes, c'est-à-dire l'intérêt à une mise à disposition sûre et efficace, l'analyse et l'optimisation de notre offre de podcasts conformément à l'article 6, paragraphe 1, point f. RGPD.

Podigee traite les adresses IP et les informations sur les appareils pour permettre les téléchargements/lectures de podcasts et pour établir des données statistiques telles que le nombre de consultations. Ces données sont rendues anonymes ou pseudonymisées avant d'être stockées dans la base de données de Podigee, à moins qu'elles ne soient nécessaires à la mise à disposition des podcasts.

Vous trouverez plus d'informations et des possibilités d'opposition dans la déclaration de confidentialité de Podigee.

Intégration de services et de contenus de tiers

Dans le cadre de notre offre en ligne, nous utilisons des tiers sur la base de nos intérêts légitimes (c'est-à-dire l'intérêt pour l'analyse, l'optimisation et l'exploitation économique de notre offre en ligne au sens de l'art. 6, al. 1, let. f.). DSGVO) des offres de contenu ou de service de fournisseurs tiers afin d'intégrer leurs contenus et services, comme par exemple des vidéos ou des polices de caractères (désignés ci-après de manière uniforme comme "contenus"). Cela suppose toujours que les fournisseurs tiers de ces contenus perçoivent l'adresse IP des utilisateurs, car sans l'adresse IP, ils ne pourraient pas envoyer les contenus à leur navigateur. L'adresse IP est donc nécessaire à l'affichage de ces contenus. Nous nous efforçons de n'utiliser que des contenus dont les fournisseurs respectifs utilisent l'adresse IP uniquement pour la livraison des contenus. Les fournisseurs tiers peuvent également utiliser des balises pixel (graphiques invisibles, également appelés "balises web") à des fins statistiques ou de marketing. Les balises pixel permettent d'analyser des informations telles que le trafic des visiteurs sur les pages de ce site. Les informations pseudonymes peuvent également être stockées dans des cookies sur l'appareil de l'utilisateur et contenir, entre autres, des informations techniques sur le navigateur et le système d'exploitation, les pages Web de référence, l'heure de la visite et d'autres informations sur l'utilisation de notre offre en ligne, ainsi qu'être liées à de telles informations provenant d'autres sources.

La présentation suivante offre une vue d'ensemble des fournisseurs tiers et de leur contenu, ainsi que des liens vers leurs déclarations de protection des données, qui contiennent d'autres indications sur le traitement des données et, en partie déjà mentionnées ici, des possibilités d'opposition (appelées Opt-Out) :

Polices externes de Google, LLC, Google Fonts. L'intégration des polices Google se fait par un appel au serveur de Google (en général aux États-Unis). Déclaration de confidentialité, opt-out.

Vidéos de la plate-forme "YouTube" du fournisseur tiers Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Déclaration de confidentialité, opt-out.

Analyse et optimisation du web à l'aide du service Hotjar, du fournisseur tiers Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malte, Europe. Hotjar permet de suivre les mouvements sur les sites web sur lesquels Hotjar est utilisé (appelés heatmaps). Par exemple, il est possible de voir jusqu'où les utilisateurs font défiler la page et sur quels boutons ils cliquent et à quelle fréquence. Des données techniques telles que la langue choisie, le système, la résolution d'écran et le type de navigateur sont également collectées. Cela permet de créer des profils d'utilisateurs, au moins temporairement, pendant la visite de notre site web. Hotjar permet également de recueillir des informations directement auprès des utilisateurs du site. De cette manière, nous obtenons des informations précieuses pour rendre nos sites Web encore plus rapides et plus conviviaux. Déclaration de confidentialité. Opt-out.

Code externe du framework JavaScript "jQuery", mis à disposition par le fournisseur tiers jQuery Foundation.