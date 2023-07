Sur le portail des investisseurs extraETF, les utilisateurs enregistrés ont la possibilité d'obtenir des aperçus virtuels de leurs portefeuilles de titres à l'aide du gestionnaire financier extraETF. En outre, l'utilisateur dispose de toutes les informations importantes sur la performance et la position des portefeuilles. Grâce à une représentation graphique, l'utilisateur enregistré reconnaît tous les titres contenus dans son portefeuille, y compris la répartition en pourcentage et la performance historique.

Avec le gestionnaire financier extraETF, vous pouvez surveiller vos portefeuilles facilement et confortablement depuis chez vous ou en déplacement. Vous pouvez ainsi garder un œil sur vos actions, ETF ou fonds à tout moment. Vous pouvez également savoir dans quelle classe d'actifs, quels titres ou quels pays vos actifs sont investis. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'installer un nouveau logiciel, car tous les cours s'actualisent automatiquement. Enfin, vous disposez de rapports détaillés qui peuvent rendre les risques existants visibles pour vous. Vous avez également la possibilité de créer des portefeuilles individuels pour tester votre stratégie d'investissement sans risque.

L'utilisation du gestionnaire financier extraETF ainsi que l'utilisation des services mis à disposition sur notre site web extraetf.com sont régies par les conditions générales de vente (CGV) présentées ci-dessous, de Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Munich, Allemagne, exploitant de extraETF.com (ci-après "extraETF").

I. Domaine d'application

I.1 Les présentes conditions générales de vente (ci-après : "CGV") d'Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Munich, Allemagne (ci-après : "extraETF"), s'appliquent à l'utilisation des services mis à disposition sur le site extraetf.com.

I.2 Si cela s'avère nécessaire, extraETF est en droit de modifier ces conditions d'utilisation avec effet pour l'avenir. Dans ce cas, extraETF communiquera les modifications à l'utilisateur sous une forme appropriée. Les modifications sont considérées comme acceptées si l'utilisateur ne s'y oppose pas par écrit ou par e-mail à l'adresse : support@extraETF.com, dans un délai de 14 jours à compter de la notification. extraETF informera l'utilisateur de son droit d'opposition et des conséquences juridiques du non-respect du délai dans le cadre de la notification. extraETF est en droit de résilier le contrat de l'utilisateur en cas d'opposition.

I.3 Des conditions générales de l'utilisateur différentes, contraires ou complémentaires, même si elles sont connues, ne font pas partie du contrat, à moins qu'extraETF n'ait expressément accepté leur validité par écrit.

II. Services, conclusion du contrat

II.1. extraETF propose sur son site Internet et sa boutique en ligne ainsi que sur les applications mobiles correspondantes (ci-après : "portails"), en plus de nombreuses informations boursières et rapports de marché, de newsletters et d'autres contenus liés à l'économie, un compte d'utilisateur ("extraETF gestionnaire financier") en trois versions différentes (base, standard, premium). À l'aide du gestionnaire financier extraETF, l'utilisateur peut entre autres gérer et surveiller ses portefeuilles saisis manuellement ou automatiquement.

II.2 L'utilisateur peut saisir manuellement ou automatiquement des transactions sur le portail d'investissement extraETF à l'aide du gestionnaire financier extraETF avec le compte client existant sur ce portail, en associant une relation bancaire. L'utilisateur reçoit ensuite toutes les informations importantes sur la performance ainsi que sur la position de son portefeuille. L'étendue exacte des prestations dépend du paquet de fonctions choisi au préalable. En s'inscrivant sur le portail des investisseurs extraETF, l'utilisateur acquiert d'abord une adhésion gratuite (ci-après : "pack de base"). L'utilisateur peut à tout moment passer du pack de base à une adhésion payante. L'adhésion payante est divisée en deux modèles. extraETF propose une adhésion standard et une adhésion premium (ci-après : "paquet standard" ou "paquet premium"). Les modèles payants se distinguent du modèle gratuit selon l'étendue des possibilités de l'utilisateur. Les fonctions incluses dans chaque pack sont décrites en détail ici.

II.3 Dans la mesure où extraETF fournit des informations boursières ou économiques, des cours, des indices, des prix, des nouvelles, des données de marché ainsi que d'autres informations générales sur le marché sur ses portails, celles-ci ne servent qu'à informer et à soutenir la décision d'investissement autonome de l'utilisateur. Bien qu'extraETF vérifie soigneusement toutes les informations intégrées, extraETF ne prétend pas que leur contenu soit exact, complet ou à jour. Il incombe à l'utilisateur de vérifier lui-même l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces données. Cela concerne en particulier, mais pas exclusivement, les données de cours provenant de sources tierces. Les informations mentionnées ne constituent pas une incitation à acheter, à détenir ou à vendre des titres ou des produits financiers dérivés et ne donnent pas lieu à une relation de conseil ou d'information individuelle. Elles ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou autre et ne peuvent pas non plus remplacer un tel conseil.

II.4 Si extraETF utilise des données de cours et de distribution externes à des fins d'évaluation des portefeuilles et de calcul automatique des transactions, cela n'est pas contraignant. Une transmission incorrecte des cours peut entraîner un affichage erroné des données de cours. extraETF se réserve le droit de corriger ultérieurement les cours dans le système.

II.5. extraETF n'est pas responsable des services Internet fournis par des tiers vers lesquels extraETF établit un lien à partir de ses pages ou qu'extraETF fournit. En particulier, la modification, l'arrêt, toute autre cessation ou le remplacement des services externes ou les perturbations des prestations dans la relation entre l'utilisateur et le fournisseur tiers n'ont aucune influence sur la relation contractuelle entre extraETF et l'utilisateur en ce qui concerne l'adhésion au portail pour investisseurs extraETF. Les services supplémentaires fournis par des fournisseurs tiers sont soumis aux conditions générales et aux déclarations de protection des données des fournisseurs tiers concernés, qui sont eux-mêmes les parties contractantes et les interlocuteurs des utilisateurs. extraETF n'assume aucune responsabilité ou garantie à cet égard pour les prestations des fournisseurs tiers.

III. Inscription

III.1 L'utilisation des offres décrites au point II. présuppose la création d'un compte client sur le portail des investisseurs extraETF. En s'inscrivant, l'utilisateur est autorisé à utiliser les offres sur le portail des investisseurs extraETF sur la base d'un contrat (ci-après : "contrat") avec extraETF.

III.2 L'inscription suppose que l'utilisateur est une personne physique majeure ayant une capacité juridique illimitée. La personne physique peut s'inscrire pour elle-même ou en tant que représentante d'une personne morale. En s'inscrivant en tant que représentant d'une personne morale, la personne physique s'assure d'être habilitée à la représenter en conséquence. Un paquet de prestations ne peut être géré que par un seul utilisateur. Si l'inscription a été effectuée pour une personne morale, les données d'accès ne peuvent être mises à la disposition que d'un collaborateur de cette personne morale. La gestion d'une adhésion peut être confiée à un autre collaborateur sur la base d'une raison objective. L'utilisateur est responsable de l'utilisation d'une adhésion par une seule personne. Non seulement l'utilisation simultanée d'une adhésion, mais aussi la possibilité d'accès en parallèle sont interdites. L'utilisateur inscrit doit veiller à ce que les personnes qui travaillent pour lui respectent les conditions d'utilisation des services définies dans les présentes CGU.

III.3 Les offres que l'utilisateur trouve sur les portails d'extraETF ne s'adressent expressément pas aux personnes vivant dans des pays qui interdisent la mise à disposition ou l'appel des contenus qui y sont publiés. Chaque utilisateur est responsable de s'informer sur les éventuelles restrictions avant d'accéder aux portails et de les respecter.

III.4 Les informations demandées lors de l'inscription doivent être complètes et véridiques. Les personnes morales sont responsables de leurs organes, représentants et employés. Si l'utilisateur communique des données incorrectes ou incomplètes par sa faute, extraETF se réserve le droit de résilier le contrat de manière extraordinaire avec effet immédiat et de faire valoir des droits à des dommages et intérêts.

III.5 Après avoir fourni toutes les données demandées, un e-mail d'activation est automatiquement envoyé à l'adresse e-mail indiquée par l'utilisateur. L'utilisateur clique ensuite sur le lien d'inscription contenu dans cet e-mail d'activation pour confirmer son inscription.

III.6 Après avoir cliqué sur le lien d'inscription, l'utilisateur reçoit un e-mail de confirmation. L'inscription est alors terminée et l'adhésion de l'utilisateur est activée.

En s'inscrivant et en créant un compte client, chaque utilisateur enregistré utilise automatiquement le pack de base. L'utilisateur peut à tout moment changer son adhésion pour un pack standard ou premium payant. Pour ce faire, il est nécessaire que l'utilisateur, une fois connecté, choisisse le paquet de fonctions payant correspondant, saisisse toutes les autres données d'adresse et de paiement nécessaires et transmette ces informations à extraETF en cliquant sur le bouton "Commande payante". Le contrat d'adhésion est conclu dès qu'extraETF confirme à l'utilisateur la souscription du pack de fonctions choisi et que le compte d'utilisateur correspondant est activé en conséquence.

III.7 Il n'existe aucun droit à l'inscription et à la conclusion d'un pack de fonctions. extraETF est en droit de refuser l'acceptation de la demande d'inscription et donc la conclusion du contrat d'utilisation sans donner de raisons. L'utilisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement à extraETF toute modification de ses données contractuelles fournies dans le cadre de l'inscription.

III.8 L'utilisateur est tenu de garder ses données d'accès confidentielles afin d'éviter toute utilisation abusive par des tiers non autorisés. En cas de transmission des données d'accès à des tiers, l'utilisateur est également responsable de leurs actions. L'utilisateur doit immédiatement informer extraETF de toute utilisation abusive de ses données d'accès ainsi que de toute autre violation des règles de sécurité. extraETF décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant du non-respect par l'utilisateur des obligations susmentionnées.

IV. Obligations de l'utilisateur

IV.1 L'utilisateur est tenu de ne pas utiliser de contenus illégaux ou contraires aux bonnes mœurs dans le cadre de l'application, en particulier de les enregistrer, de les reproduire, de les diffuser, de les publier, de les présenter, de les diffuser et/ou de les rendre accessibles au public. Les contenus illégaux sont entre autres ceux qui violent les droits intellectuels, industriels ou autres de tiers, en particulier les droits d'auteur, les droits des marques et les droits de la personnalité de tiers. En outre, l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser, reproduire, diffuser, publier, proposer et/ou rendre publique, dans le cadre de l'application, des vidéos/films dont le contenu est pénalement répréhensible, pornographique, dangereux pour les mineurs, contraire à l'ordre public, raciste et/ou incitant à la violence.

IV.2 L'utilisateur s'assure que les contenus qu'il télécharge n'entravent pas la fonctionnalité ou certains services des portails.

IV.3. extraETF a le droit de créer et de commercialiser des statistiques anonymes à partir des portefeuilles saisis automatiquement par l'utilisateur avec son compte de membre par l'association d'un lien bancaire ou créés manuellement.

IV.4 L'utilisateur n'est autorisé à utiliser le contenu mis à disposition par extraETF qu'à des fins privées. Il n'est notamment pas autorisé à transmettre des contenus ou des parties de contenus à des tiers ou à fournir à des tiers l'accès à des contenus payants. Toute autre disposition, notamment une utilisation commerciale, n'est valable qu'avec l'autorisation écrite d'extraETF.

IV.5 Tout le contenu proposé par extraETF est soumis aux droits de propriété industrielle et ne peut être utilisé que sous la forme et de la manière autorisées par extraETF. Les droits d'auteur restent la propriété du détenteur des droits de protection respectifs. Toute reproduction, publication ou utilisation des services proposés sous forme électronique ou d'autres publications imprimées est interdite sans l'autorisation écrite expresse d'extraETF. En particulier, la consultation automatisée du contenu fourni par extraETF est interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite expresse.

V. Saisie automatique des transactions par association d'une relation bancaire

V.1 Pour la saisie automatique des transactions par lien bancaire avec le gestionnaire financier extraETF, extraETF accède au portefeuille de l'utilisateur concerné via une interface. Ensuite, les données du portefeuille de la banque concernée sont transmises de manière cryptée à extraETF et visualisées dans le gestionnaire financier extraETF.

V.2 Les services d'extraETF sont proposés à l'utilisateur sous réserve de disponibilité. extraETF s'efforce de garantir à l'utilisateur la disponibilité des services d'extraETF sans perturbations. Des travaux de maintenance et/ou de développement et/ou d'autres perturbations (par exemple de la part de fournisseurs de données ou d'autres prestataires de services) peuvent limiter et/ou interrompre temporairement les possibilités d'utilisation. Cela peut également entraîner des pertes de données. Il n'en résulte aucun droit à indemnisation pour les utilisateurs concernés. extraETF est en outre en droit de modifier ou d'interrompre les services et prestations proposés à tout moment et à sa seule discrétion, sans préavis.

VI. Frais, facturation, conditions de paiement

VI.1 Si l'utilisateur décide d'enregistrer automatiquement des transactions via son compte client en associant des coordonnées bancaires, aucun frais ne sera facturé pour l'utilisation du pack de base.

VI.2 Pour l'utilisation du pack standard ou du pack premium, l'utilisateur paie les frais mensuels ou annuels qui en découlent, conformément à la version en vigueur au moment de la conclusion du contrat ou en cas de modification du contrat.

VI.3 Les frais pour le pack standard ou premium doivent être payés à l'avance pour la période de contrat correspondante. La facturation se fait par e-mail au format PDF. L'utilisateur s'engage à régler le prix convenu dans les 14 jours suivant la réception de la facture. Le paiement s'effectue au moyen du mode de paiement indiqué lors de l'inscription. Comme méthode de paiement, il est possible de choisir lors de l'inscription entre le paiement par prélèvement automatique ou par carte de crédit.

VI.4 En cas de retard de paiement de la part de l'utilisateur, extraETF est en droit de retenir la fourniture des services qui incombent contractuellement à extraETF, et notamment de bloquer le pack de services sélectionné.

VI.5 L'utilisateur doit supporter les frais occasionnés par le manque de couverture ou par sa faute ou par la faute de la banque qui gère le compte ou de l'institut de gestion du compte pour le prélèvement retourné.

VII. Droit de rétractation pour les packs standard ou premium payants

Les consommateurs au sens du § 13 BGB (c'est-à-dire les personnes physiques qui concluent un acte juridique à des fins qui ne peuvent être attribuées principalement ni à leur activité commerciale ni à leur activité professionnelle indépendante) disposent d'un droit de rétractation légal en ce qui concerne les adhésions Standard et Premium payantes, conformément à l'information ci-dessous.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat dans un délai de quatorze jours sans donner de raisons. Le délai de rétractation est de 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat.

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous contacter.

Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Munich, Allemagne ;

Adresse e-mail : support@extraETF.com ;

Tél. : 089/2020 8699 22 ; Fax : 089/2020 8699 18

Au moyen d'une déclaration claire (par exemple une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail) de votre décision de vous rétracter du présent contrat. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation suivant, qui n'est toutefois pas obligatoire.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit d'envoyer la communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Remarque spéciale sur le pack standard et premium : le pack standard et premium consiste en la mise à disposition de "contenus numériques", qui sont mis à disposition dans un espace client protégé par un mot de passe. En raison de leur nature, ces contenus numériques ne peuvent pas être renvoyés. Il n'existe pas de droit de rétractation conformément au § 312 d alinéa 4 n°1 du BGB (Code civil allemand). Lors de la première utilisation des données d'accès personnelles, le droit de rétractation expire prématurément, car le contrat a été entièrement exécuté par les deux parties, à la demande expresse du client, avant que le client n'exerce son droit de rétractation.

Conséquences de la rétractation

Si vous révoquez ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part sans délai et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle nous avons reçu la communication de votre révocation de ce contrat. Pour ce remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que tu as utilisé lors de la transaction initiale, à moins qu'il n'en ait été expressément convenu autrement avec vous ; en aucun cas, des frais ne te seront facturés pour ce remboursement.

Si vous avez demandé à ce que le service commence pendant le délai de rétractation, vous devez nous verser un montant raisonnable correspondant à la part des services déjà fournis jusqu'au moment où vous nous avez informés de l'exercice du droit de rétractation concernant ce contrat, par rapport au volume total des services prévus dans le contrat. Un modèle de formulaire de rétractation est disponible ici :

(Si vous souhaitez vous rétracter du contrat, remplissez ce formulaire et envoyez-le nous).

"À Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Munich, Allemagne ; e-mail : support@extraETF.com ; tél. : 089/2020 8699 22 ; fax : 089/2020 8699 18.

Par la présente, je/nous (*) annule(ons) le contrat que j'ai/nous avons (*) conclu pour l'achat des marchandises suivantes (*)/la fourniture du service suivant (*)

Commandé le (*)/reçu le (*)

Nom du/des consommateur(s)

Adresse du/des consommateur(s)

Signature du/des consommateur(s) (uniquement en cas de communication sur papier)

Date".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fin de l'information sur la rétractation

VIII. responsabilité

VIII.1 Si un utilisateur viole les droits de tiers ou enfreint des dispositions légales, l'utilisateur est lui-même et directement responsable. L'utilisateur s'engage à libérer extraETF de toute demande de dommages et intérêts de tiers résultant du non-respect des obligations découlant des CGU ou de la violation par l'utilisateur de dispositions ou d'exigences légales.

VIII.2 extraETF met à disposition ses propres informations et données ainsi que des informations d'autres fournisseurs au moyen de liens hyper-textes (lien Internet) sur Internet et sur des terminaux mobiles. Ces informations et données sont fournies à titre d'information uniquement, sans que l'utilisateur puisse se prévaloir ou compter sur l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations. extraETF n'assume aucune garantie ou responsabilité à cet égard, notamment en cas de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations ou données figurant sur les sites Web d'extraETF. En particulier, extraETF n'assume aucune responsabilité quant au contenu ou au fonctionnement, à l'absence d'erreurs ou à la légalité des sites Web de tiers auxquels il est fait référence par le biais de liens sur les sites Web d'extraETF. extraETF n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et à l'opportunité des données de cours transmises par les fournisseurs externes.

VIII.3 Les informations sur la performance des instruments financiers individuels pour le passé ne constituent pas des prévisions ou des garanties pour l'avenir.

VIII.4. extraETF n'est en outre pas responsable de

un éventuel retard, une suppression, une mauvaise transmission ou une panne de mémoire lors de la communication avec extraETF et/ou entre les différents utilisateurs,

les dommages causés au système informatique ou aux autres appareils techniques utilisés par l'utilisateur,

l'utilisation abusive par des tiers de données et d'informations que les participants ont eux-mêmes rendues accessibles à des tiers.

pour la perte de données d'utilisateurs ou pour la prise de connaissance non autorisée par des tiers de données personnelles d'utilisateurs (par ex. par des pirates informatiques). Une sauvegarde des données ou un maintien des sauvegardes par extraETF se fait selon les usages de la branche. Si l'annonceur et/ou l'éditeur subit une perte de données, extraETF s'efforcera de rétablir la situation d'avant la perte de données. Cependant, extraETF n'est pas tenu de le faire.

VIII.5. extraETF décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement dû à un cas de force majeure, à une grève, à un lock-out, à une perturbation de l'exploitation ou à d'autres préjudices, à moins que les dommages qui en résultent ne soient couverts par un assureur d'extraETF et remboursés.

VIII.6 La responsabilité d'extraETF, de ses représentants ou de ses auxiliaires d'exécution en matière de dommages et intérêts, notamment en cas de retard, de non-exécution, de mauvaise exécution ou d'acte illicite, n'est engagée qu'en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles dont l'exécution était particulièrement digne de confiance. Dans ce sens, les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l'utilisateur peut régulièrement se fier à l'exécution et dont l'exécution est essentielle à la réalisation de l'objectif du contrat. La responsabilité en cas de violation d'une telle obligation contractuelle essentielle est limitée aux dommages typiques du contrat auxquels extraETF devait s'attendre lors de la conclusion du contrat sur la base des circonstances connues à ce moment-là.

IX. durée du contrat

IX.1 Le contrat débute avec l'activation du compte de l'utilisateur par extraETF.

IX.2 Le contrat d'utilisation du pack de base est conclu pour une durée indéterminée et prend fin lorsque le compte de l'utilisateur peut être supprimé à tout moment.

IX.3 Le contrat d'utilisation du pack standard ou premium peut être conclu sous forme d'abonnement mensuel ou annuel.

IX.3.1 Si le contrat d'utilisation du pack standard ou premium est conclu sous forme d'abonnement mensuel, la période de contrat est d'au moins quatre semaines. Le contrat court toujours jusqu'à la fin de la période convenue et se renouvelle automatiquement pour la même durée si le compte client n'est pas résilié auparavant par l'utilisateur ou par extraETF. La résiliation est possible jusqu'à 5 jours avant la fin de la période de prestation (exemple : le contrat d'utilisation du pack premium se termine le 1er décembre s'il a été résilié avant le 25 novembre).

IX.3.2 Si le contrat d'utilisation du pack standard ou premium est conclu sous forme d'abonnement annuel, la période de contrat est d'au moins 12 mois. Le contrat court toujours jusqu'à la fin de la période convenue et se renouvelle automatiquement pour la même durée si le compte client n'est pas résilié auparavant par l'utilisateur ou par extraETF. La résiliation est possible jusqu'à 5 jours avant la fin de la période de prestation (exemple : le contrat d'utilisation du pack premium conclu le 01/12/2020 se termine le 01/12/2021 s'il a été résilié avant le 25 novembre).

IX.3.3 Le modèle de rémunération respectif peut être choisi lors de la conclusion du contrat. L'utilisateur en sera clairement informé. En cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la nature, toutes les rémunérations dues seront automatiquement dues.

IX.4 Le droit des deux parties de résilier exceptionnellement le contrat pour une raison importante n'est pas affecté par les dispositions ci-dessus, qu'il s'agisse d'un pack standard ou premium avec une durée minimale de contrat ou sans durée fixe de contrat. Par exemple, extraETF peut résilier le contrat sans préavis si l'utilisateur a fourni des informations incorrectes lors de l'inscription ou s'il enfreint de manière répétée ses obligations contractuelles et qu'il n'y remédie pas après y avoir été invité par extraETF.

X. dispositions finales

X.1 Le droit allemand s'applique, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Dans la mesure où l'utilisateur est un commerçant, le tribunal compétent pour tous les litiges de nature patrimoniale découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle est celui de Munich.

X.2 Si l'utilisateur n'a pas de lieu de juridiction général en Allemagne, le lieu de juridiction pour tous les litiges est le siège d'extraETF. Par ailleurs, extraETF est en droit d'intenter une action en justice au lieu de juridiction général de l'utilisateur.

X.3 Si certaines dispositions des présentes CGU, y compris les présentes règles, sont totalement ou partiellement invalides, la validité des autres dispositions ou de parties de telles dispositions n'en sera pas affectée. Les dispositions légales respectives remplacent les dispositions inefficaces ou manquantes.

X.4 Il est possible, en cas de conflit, de recourir rapidement et à moindre coût à un règlement des litiges en ligne via la plate-forme Internet de la Commission européenne. Le lien vers la "plateforme OS" conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 524/2013 est le suivant : https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mise à jour : 28 août 2020