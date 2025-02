Les plus grandes crypto-monnaies

Que sont les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques. Elles reposent sur le principe de la cryptographie, le cryptage des informations. Les crypto-monnaies fonctionnent également de cette manière - toutes les données des acheteurs sont cryptées et stockées de manière décentralisée. Ce procédé s'appelle la blockchain.

Un contrôle total - mais aussi un risque élevé

Les crypto-monnaies servent d'une part de moyen d'échange et permettent des opérations de paiement sans numéraire sans surveillance des banques et des autorités. Pour les investisseurs privés, cela signifie certes un contrôle total sur leurs crypto-actifs, mais ils assument également seuls l'ensemble des risques. D'autre part, une cryptomonnaie comme le bitcoin et autres sert de classe d'actifs supplémentaire aux investisseurs privés et institutionnels.

Les crypto-monnaies sont négociées sur les crypto-bourses. Cela peut se faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, car les crypto-bourses ne sont pas soumises à des heures d'ouverture. L'évolution des cours est en partie très volatile et un investissement comporte toujours un certain risque.

Quelles sont les crypto-monnaies disponibles ? Aperçu des plus grandes cryptos

Il existe aujourd'hui plus de 10.000 crypto-monnaies différentes. Ce sont actuellement les cinq plus importantes sur le marché :

Bitcoin

Le bitcoin est la plus ancienne et la plus connue des cryptomonnaies. Elle est apparue sur le marché en 2009 et on ne connaît de son créateur que le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Depuis, son triomphe dans le monde des monnaies numériques ne s'est pas démenti. En juin 2021, le bitcoin a même été adopté pour la première fois comme monnaie nationale officielle - au Salvador

Ethereum

Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie. Par rapport au bitcoin, elle permet de créer, de gérer et d'exécuter des applications dites décentralisées (decentralized apps ; en abrégé : dApps) dans une blockchain propre.

Tether

Tether est ce que l'on appelle une stablecoin (une crypto-monnaie à faible volatilité), qui s'échange dans un rapport de 1:1 avec le dollar américain. Elle est émise par Tether Limited, qui a été critiquée dans le passé pour ne pas agir de manière suffisamment transparente.

Binance Coin

Les Binance Coins (BNB) peuvent être utilisés comme moyen de paiement, jetons utilitaires (pour le paiement des frais sur la bourse Binance) ou comme participation à des ventes de jetons sur le Launchpad de Binance. La bourse décentralisée Binance DEX est également exploitée avec des BNB.

Cardano

Cardano a été lancé en 2015 par Charles Hoskinson, cofondateur d'Ethereum. L'objectif était de "redistribuer le pouvoir des structures non responsables vers les zones périphériques et les individus" - le principe derrière la monnaie doit donc être simple, compréhensible et transparent pour tous les utilisateurs.