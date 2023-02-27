Qu'est-ce qu'un ETF ?

L'inflation est actuellement à un niveau record. Bien que la Banque centrale européenne (BCE) ait déjà relevé les taux d'intérêt, de nombreuses personnes ressentiront clairement la dépréciation de la monnaie. Avec un investissement dans les ETF, cependant, en tant qu'investisseur, il est tout à fait possible de battre l'inflation avec les ETF. Mais que sont exactement les ETF ? Que signifie l'abréviation ETF ? Les fonds indiciels à gestion passive convainquent les investisseurs depuis de nombreuses années par leurs faibles coûts et leur potentiel de rendement attractif . Il n'est donc pas surprenant que le volume d'investissement dans cette forme d'investissement ne cesse d'augmenter et que le plan d'épargne ETF en particulier soit devenu un moyen populaire d'accumulation d'actifs à long terme.

Nous vous montrons ce que sont les ETF et comment ils fonctionnent. Vous recevrez également de nombreux autres faits intéressants sur les fonds négociés en bourse.

