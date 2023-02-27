Qu'est-ce qu'un ETF ?
Que sont les ETF et en quoi sont-ils utiles ?
L'inflation est actuellement à un niveau record. Bien que la Banque centrale européenne (BCE) ait déjà relevé les taux d'intérêt, de nombreuses personnes ressentiront clairement la dépréciation de la monnaie. Avec un investissement dans les ETF, cependant, en tant qu'investisseur, il est tout à fait possible de battre l'inflation avec les ETF. Mais que sont exactement les ETF ? Que signifie l'abréviation ETF ? Les fonds indiciels à gestion passive convainquent les investisseurs depuis de nombreuses années par leurs faibles coûts et leur potentiel de rendement attractif . Il n'est donc pas surprenant que le volume d'investissement dans cette forme d'investissement ne cesse d'augmenter et que le plan d'épargne ETF en particulier soit devenu un moyen populaire d'accumulation d'actifs à long terme.
Nous vous montrons ce que sont les ETF et comment ils fonctionnent. Vous recevrez également de nombreux autres faits intéressants sur les fonds négociés en bourse.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Définition : Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels négociés en bourse. Ils suivent passivement la performance de leur indice sous-jacent.
Coûts : les ETF sont gérés passivement, c'est pourquoi les frais de gestion encourus sont faibles par rapport aux fonds gérés activement. Les coûts des ETF se situent généralement entre 0,35 et 0,5 % par an.
Rendement : par rapport aux formes d'épargne classiques telles que l'argent au jour le jour ou les comptes d'épargne, investir dans des ETF offre la possibilité de rendements plus élevés.
Plan d'investissement en ETF : A l'aide d'un plan d'épargne, il est possible d'investir dans des ETF à partir de faibles mensualités. Les investisseurs peuvent ainsi bénéficier de l'effet coût moyen.
Risque : par rapport aux actions individuelles, les ETF présentent un risque plutôt faible. En incluant divers titres et classes d'actifs dans le portefeuille, le risque de l'investissement peut également être largement diversifié.
Que sont les ETF ?
Les ETF, abréviation d'Exchange Traded Funds, sont, par définition, des fonds indiciels négociés en bourse qui répliquent passivement un indice spécifique, tel que l'indice boursier allemand (DAX). La performance de l'ETF est donc parallèle à celle de l'indice sous-jacent respectif.
Le terme fonds vient du français et signifie capital. Les fonds d'investissement servent donc à investir de l'argent et du capital. Mais contrairement à l'achat d'actions, les fonds regroupent l'argent de nombreux investisseurs et l'utilisent pour acquérir tout un "bouquet" de titres différents - par exemple des actions, des obligations ou des biens immobiliers. Les ETF sont un type de fonds spécifique. Le terme complet derrière l' acronyme, à savoir Exchange Traded Funds, met en lumière la signification exacte d'un ETF. Les ETF sont des fonds négociés en bourse qui suivent un indice spécifique, tel que l'indice boursier mondial MSCI World.
Cependant, comme pour les autres investissements sur le marché des capitaux, investir dans des ETF comporte également un risque plus élevé. D'autre part, les investisseurs peuvent générer plus de rendements avec les ETF qu'avec les produits d'épargne classiques tels que les livrets d'épargne ou les comptes à terme. Un autre avantage des ETF sont les faibles coûts par rapport aux fonds ou actions activement gérés.
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Comment les ETF sont-ils apparus ?
L'idée de créer des ETF remonte à 1900. Les premiers ETF - tels que nous les connaissons aujourd'hui - sont finalement arrivés sur le marché dans les années 1990 aux États-Unis. Ils devraient minimiser le risque de perte en bourse en diversifiant l'investissement. Ceci et le fait que les ETF peuvent également être facilement sauvegardés par des personnes qui n'ont pas encore acquis beaucoup d'expérience en bourse ont rapidement rendu les ETF populaires en Europe également. Depuis lors, le capital annuel investi par les investisseurs dans les ETF montre clairement que les fonds indiciels deviennent de plus en plus populaires.
Les ETF ne sont-ils qu'un effet de mode ?
ETFs, fonds indiciels, fonds actifs… Quelle différence ?
Les ETF sont gérés passivement, ce qui signifie que la performance de l'ETF suit automatiquement la performance de l'indice sous-jacent. Cependant, ils ne doivent pas être assimilés à des fonds indiciels passifs. La principale différence réside dans le négoce en bourse. Avec un fonds indiciel géré passivement, le prix n'est fixé qu'une fois par jour. Tous les achats et ventes sont alors réglés à ce taux. D'autre part, les investisseurs peuvent suivre en temps réel le prix d'un ETF coté en bourse et, en fonction de l'évolution du prix, y réagir pendant les heures d'ouverture de la bourse.
Contrairement aux ETF et autres fonds indiciels passifs, les fonds actifs sont gérés par un gestionnaire de fonds. La direction du fonds essaie de surperformer le marché en achetant et en vendant des fonds dans l'intérêt de l'investisseur. Cependant, diverses études montrent que les fonds actifs surpassent rarement l'indice de référence sous-jacent lorsqu'ils envisagent des horizons à court et à long terme.
Étant donné que les ETF ne nécessitent pas de gestion de fonds, les fonds indiciels négociés en bourse sont nettement plus rentables. Ces faibles coûts ont un effet positif sur le rendement. Vous pouvez en savoir plus sur les différences entre les fonds et les ETF dans notre guide.
La différence entre les ETF et les actions individuelles
La question de savoir si investir dans des actions individuelles ou des ETF est la bonne stratégie pour vous dépend de vos objectifs individuels et de votre volonté de prendre des risques. Investir dans des actions individuelles comporte généralement un risque plus élevé. Contrairement aux ETF, qui sont déjà diversifiés en eux-mêmes, le risque ne peut pas être réparti aussi largement avec des actions individuelles. Par exemple, les ETF suivent la performance de plusieurs entreprises, tandis que les actions investissent dans un actif spécifique.
De plus, contrairement aux actions, les ETF et les fonds indiciels sont traités comme des actifs spéciaux. Cela signifie que les actifs investis sont protégés par la loi et ne sont pas perdus en cas d'insolvabilité de la société de fonds. Pour les actions, en revanche, il existe un risque que la totalité de l'investissement doive être comptabilisée en perte.
Les pertes totales ne sont pas atypiques pour les actions individuelles. Selon une étude de la société d'investissement Flossbach von Storch, 20 % de toutes les actions en Allemagne ont perdu entre 90 et 100 % en valeur entre 2003 et 2020. Par conséquent, les fonds - qu'ils soient actifs ou passifs - sont fondamentalement avantageux pour chaque investisseur en raison de la très large diversification.
Comment fonctionnent les ETF ?
En tant qu'investisseur, vous pouvez ouvrir un compte-titres auprès de différents fournisseurs et l'utiliser pour acheter des actions d'ETF sélectionnés. Les ETF évoluent en fonction de l'évolution des titres contenus dans l'ETF. Si l'indice sous-jacent augmente, l'ETF réalise un profit et les actions peuvent être vendues avec un rendement. Si l'indice baisse, l'ETF perd également.
Afin de cartographier l'index aussi précisément que possible, les fournisseurs utilisent différentes méthodes de réplication. Un ETF peut répliquer un indice de deux manières : en tant que réplique d'indice physique ou en tant que réplique d'indice synthétique. Ces mécanismes garantissent que l'ETF évolue toujours exactement comme l'indice. La réplication physique, dans laquelle les titres contenus dans l'indice sont également détenus dans l'ETF, est particulièrement appréciée des investisseurs.
Avec la réplication synthétique, l'ETF n'investit pas directement dans les actions qu'il contient, mais l'indice est répliqué par l'ETF via une opération d'échange (appelée swap). Les deux méthodes de réplication ont des avantages et des inconvénients. La méthode qui vous convient le mieux dépend de vos objectifs de placement individuels et de votre tolérance au risque.
La cartographie des indices des ETF du CAC40
Le CAC40 montre la performance des 40 plus grandes sociétés cotées en bourse.
Les 10 premières entreprises de l'indice CAC40
|Position
|Part
|TotalEnergies
|8,29 %
|LVMH
|7,87 %
|Sanofi
|7,38 %
|L'Oréal
|6,89 %
|BNP Paribas
|6,10 %
|Schneider Electric
|5,34 %
|Airbus Group
|3,14 %
|Axa
|3,68 %
|Vinci
|3,47 %
|Engie
|3,40 %
Les ETF offrent l'avantage d'une transparence totale aux investisseurs, car la composition de l'indice sous-jacent est publiquement accessible. Selon le mode de réplication choisi, les ETF peuvent investir directement dans les mêmes actions que celles qui composent l'indice du CAC40 (réplication physique). Ainsi, les investisseurs peuvent toujours savoir précisément où leur argent est investi.
Dans quels autres ETF investir ?
En fonction de votre approche d'investissement personnelle, les ETF peuvent être divisés en différents thèmes et catégories. Par exemple, des investissements dans les catégories d'ETF suivantes sont possibles :
- ETF de catégories d'actifs (ETF d'actions, ETF d'obligations, ETF de matières premières)
- ETF thématiques (ETF sur des sujets tels que la technologie médicale, la santé, la numérisation, la technologie)
- ETF sectoriels (énergie, finance, consommation, etc.)
- ETF sur des régions ou des pays (par exemple, Europe, Asie, marchés émergents)
- ETF spéciaux tels que les ETC de matières premières, les ETN cryptographiques, etc.
Quels sont les meilleurs ETF ?
Le Vanguard FTSE All‑World ETF est un ETF mondial contenant près de 4 000 actions. Il impressionne avec un rendement sur 5 ans de 74,7 %. Le HSBC MSCI World ETF, quant à lui, contient près de 1 500 actions des marchés développés. Son rendement sur 5 ans est de 82,6 %. Mais les investisseurs qui souhaitent investir dans les marchés émergents ont également pu obtenir un rendement sur 5 ans de 47,44 % dans le passé, par exemple avec l'ETF iShares Core MSCI EM IMI (au 17 janvier 2022).
Vous pouvez trouver les meilleurs ETF actuels pour les actions mondiales dans le tableau et dans nos listes de recommandations d'ETF.
Quelques données sur les ETF en clin d'œil
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Les ETF sont essentiels pour les investisseurs car ils permettent d'investir facilement dans des marchés entiers et de diversifier les investissements entre différentes classes d'actifs. Leurs multiples avantages reposent notamment sur :
- Des coûts plus faibles
- Un système transparent et flexible
- Une certaine sécurité, en tant qu'actifs spéciaux
- Un risque largement réparti
Les ETF sont idéaux pour mettre en place une stratégie d'investissement personnelle et peuvent même être utilisés comme plan d'investissement. En gardant un œil sur l'évolution de l'investissement avec l'aide d'un conseiller financier, tout investisseur peut tirer le meilleur parti de leur portefeuille en ETF.