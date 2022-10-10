Combien coûte vraiment un ETF ?
Analyse & aperçu des coûts qu'implique l'investissement en ETF
À la différence aux fonds actifs, les ETF se distinguent par des coûts extrêmement faibles. Mais le proverbe populaire "ce qui coûte peu ne vaut rien" ne s'applique définitivement pas aux ETF. Certes, les ETF n'ont pas de gestion de fonds active et ils reproduisent passivement un indice sous-jacent pour obtenir le rendement d'un marché. Mais ce sont surtout les avantages des faibles coûts combinés à un faible risque grâce à la large répartition des ETF qui peuvent contribuer de manière significative aux rendements à long terme. Les coûts des ETF peuvent toutefois varier en fonction de l'ETF et constituent, entre autres, un critère de sélection important.
C'est pourquoi nous souhaitons expliquer ci-dessous les principaux termes, décortiquer la composition des coûts des ETF et plus généralement, ce à quoi les investisseurs doivent faire attention.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Ratio des frais totaux (TER) : le TER représente les frais courants annuels d'un ETF. Mais contrairement à ce que son nom suggère, il ne comprend pas tous les coûts.
Coût total de possession : Le Coût total de possession ou (TCO pour Total Cost of Ownership en anglais) représente le coût total de l'achat et de la possession de parts d'ETF. Outre le TER, ils peuvent inclure, par exemple, les frais d'ordre ou les coûts de rééquilibrage des titres.
Coût moyen : le coût moyen des ETF, toutes classes d'actifs confondues, est de 0,37% par an (hors ETP à effet de levier, au 31 août 2022).
Comparaison : les frais courants des ETF sont généralement bien moins chers que ceux des fonds actifs. Par exemple, les ETF d'actions coûtent entre 0,04 et 0,95% par an, alors que les frais annuels des fonds d'actions gérés activement se situent souvent plutôt entre 1,5 et 1,8%.
Frais : Combien coûtent les ETF ?
Les coûts des ETF résultent essentiellement du ratio des frais totaux (TER), qui ne se situe généralement qu'entre 0,04 et 0,95% par an pour les ETF d'actions et qui comprend entre autres les frais de gestion de l'ETF. De plus, de nombreux ETF se distinguent généralement par des frais de négociation peu élevés et un spread faible, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. D'autres frais tels que les frais de garde, les frais de transaction et les taxes sur les ETF peuvent également être dus.
Contrairement à de nombreux fonds actifs, l'achat d'un ETF n'entraîne pas de frais d'entrée uniques, ni de frais de rachat lors de la vente. Les courtiers en ligne, qui ne facturent généralement même pas de frais de gestion de compte, permettent souvent d'acheter ou de négocier des ETF à un prix très avantageux.
Les ETF sont également beaucoup plus efficaces en termes de coûts que les fonds actifs, car ils ne nécessitent pas de rééquilibrage permanent, ce qui réduit les coûts de transaction à un minimum.
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En détail : Quels sont les coûts à prévoir ?
Il existe toute une série de coûts liés aux ETF. Le Total Expense Ratio (TER) donne aux investisseurs un bon aperçu des coûts courants d'un ETF.
Celui-ci comprend les frais de gestion, les frais de dépôt, les frais de licence et les frais de distribution de l'ETF.
Mais il y a aussi des coûts qui ne sont pas mentionnés dans le TER. Il peut s'agir par exemple de frais de transaction ou d'impôts à payer sur les revenus du capital. Mais il peut aussi y avoir des frais de swap pour la transaction d'échange (swap) pour les ETF swap ou les ETF à réplication synthétique.
Le tableau suivant donne un aperçu des coûts :
|Coûts
|Description
|Composante du ratio de coûts total (TER)
|Frais de gestion
|Frais de gestion et d'exploitation
|Frais de dépôt
|Frais de dépôt d'ETF
|Frais de licence
|Licences pour la réplication de l'indice
|Frais de distribution
|Frais pour la commercialisation et la distribution du produit (par ex. brochures, inscription en bourse).
|Ne fait pas partie du ratio des coûts totaux (TER).
|Frais de transaction
|Coûts qui peuvent survenir lors de la restructuration du portefeuille d'ETF (par ex. spreads).
|Frais de swap
|Coûts à payer pour les ETF à réplication synthétique pour l'opération d'échange (swap).
|Revenus du prêt de titres
|Revenus générés par le prêt de titres.
|Impôts sur les revenus du capital
|Impôt de retenue à la source de 25% + supplément de solidarité de 5,5% prélevé sur l'impôt de retenue à la source + éventuellement l'impôt religieux.
Ratio des coûts totaux : Qu'est-ce que le Total Expense Ratio (TER) ?
Le Total Expense Ratio (TER) renseigne sur les coûts annuels d'un ETF en tant que ratio des coûts totaux. Les coûts suivants sont inclus dans le TER :
- Frais de gestion
- Droits de garde
- Frais de licence
- Frais de distribution
Le taux de frais totaux (TER) se trouve par exemple dans la fiche technique de l'ETF concerné, qui contient encore beaucoup d'autres informations importantes sur l'ETF en question. L'indication du TER peut par exemple ressembler à ceci dans la factsheet :
La factsheet d'un ETF se trouve par exemple aussi sur la page de profil correspondante de l'ETF sur extraETF.com. Les investisseurs accèdent à ces pages via la recherche d'ETF, où il est également possible de comparer les coûts des produits ETF, comme les ratios de coûts totaux de différents ETF.
Attention : les ETF avec un TER plus faible ne vont pas nécessairement de pair avec un rendement plus élevé.
Quels coûts ne sont pas inclus directement dans le TER ?
Le Total Expense Ratio (TER) ne comprend pas tous les composants de coûts d'un ETF. Même si ces coûts ne sont pas représentés dans le TER, ils ont tout de même une influence sur le rendement de l'ETF en question.
Les coûts suivants ne sont pas inclus dans le TER :
- Coûts de transaction / coûts de rééquilibrage
- Frais de swap
- Revenus de prêts de titres
- Optimisations fiscales
- Spread (écart entre l'offre et la demande)
- Frais d'ordre
- Taxes
Coût total de possession (TCO) : Tous les coûts de l'ETF en un seul chiffre clé ?
Le coût total de possession (TCO) représente le coût total de l'achat et de la possession de parts d'un ETF. Il prend en compte non seulement les coûts internes d'un ETF, dont fait partie le Total Expense Ratio (TER), mais aussi les coûts externes qui surviennent par exemple lors du négoce des ETF. Le coût total de possession est donc la somme de ces coûts internes et externes d'un ETF :
Le calcul du coût total de possession n'est toutefois pas réglementé par la loi. C'est pourquoi il n'est pas indiqué dans les fiches techniques des ETF. Avant d'acheter un ETF, les investisseurs devraient toutefois s'informer sur le coût total d'un ETF. L'indicateur Tracking Difference, que nous expliquons brièvement ci-dessous, fournit une bonne orientation.
Les ETF sont particulièrement avantageux, mais engendrent tout de même des coûts
L'écart de suivi des ETF
L'investisseur qui se décide pour un ETF s'attend à juste titre à deux aspects : Il doit être bon marché et reproduire l'indice le plus précisément possible.
Le taux de frais total, souvent abrégé en TER, peut être trouvé en un clin d'œil pour chaque ETF. Mais celui ne représente que la moitié de l'équation. En effet, un ETF ne reproduit qu'exceptionnellement l'indice à l'identique. En essayant de reproduire l'indice, l'ETF se situe généralement légèrement en dessous ou au-dessus de l'indice. Cet écart est appelé écart de suivi ou tracking difference en anglais. Les raisons principales de ces écarts d'indice sont les revenus du prêt de titres et les avantages fiscaux.
Contrairement à la définition traditionnelle, extraETF.com calcule la différence de suivi sur la base de la formule suivante :
Tracking Difference = performance de l'indice - performance de l'ETF
L'avantage est que l'écart de suivi peut ainsi être mieux mise en relation avec le taux de frais total.
Un ETF avec un TER de 0,30% et une différence de suivi de 0,10% n'a donc coûté en réalité que 0,10% à un investisseur, et donc moins que le TER indiqué. La différence de 0,20% a été gagnée par le fournisseur d'ETF via les procédures d'optimisation mentionnées précédemment et a profité à la performance de l'ETF.
Lors de la sélection d'un ETF, la différence de suivi doit être considérée sur une période plus longue. Car cet indicateur peut varier fortement.
Cas pratique : Calculer les coûts d'un ETF ?
Il est difficile de calculer les coûts d'un investissement avec un ETF. Les paramètres de calcul de chaque investisseur sont tout simplement trop différents. Certes, le Total Expense Ratio (TER) est le même pour tout le monde, mais les frais d'ordre, les frais de tenue de compte ou les coûts de la place de marché peuvent parfois être très différents.
L'exemple suivant illustre les différents coûts. On investit pour 10 000€ dans un ETF. Les frais d'achat s'élèvent à 29,90€. La valeur de l'investissement ETF augmente de 5% chaque année. À la fin des 5 ans, le stock d'ETF est vendu pour un montant de 12 155€. Les frais de vente s'élèvent à 35,29€. Le coût total dans cet exemple, y compris le Total Expense Ratio prélevé sur l'ETF, était de 230,96€.
|Montant
|TER
|Coûts
|Frais d'achat
|0,25 % + 4,90 €
|29,90 €
|Année 1
|10.000 €
|0,30 %
|30,00 €
|Année 2
|10.500 €
|0,30 %
|31,50 €
|Année 3
|11.025 €
|0,30 %
|33,08 €
|Année 4
|11.576 €
|0,30 %
|34,73 €
|Année 5
|12.155 €
|0,30 %
|36,47 €
|Frais de vente
|0,25 % + 4,90 €
|35,29 €
|Coût total
|230,96 €
Coûts différents selon la méthode de réplication des ETF
Le coût total d'un ETF peut varier considérablement en fonction de la méthode de réplication. Par exemple, la réplication complète implique des frais de rééquilibrage supplémentaires lorsque l'indice est rééquilibré. Les ETF qui répliquent de manière synthétique doivent à leur tour payer des frais supplémentaires au partenaire de swap.
Le tableau suivant présente les coûts moyens en pourcentage selon la méthode de réplication et la classe d'actifs :
|Réplication
|Tous les ETF
|Actions
|Obligations
|Matières premières
|Immobilier
|Physique
|0,32 %
|0,31 %
|0,21 %
|0,35 %
|0,38 %
|Complètement
|0,37 %
|0,31 %
|0,19 %
|0,35 %
|0,38 %
|Optimisé
|0,25 %
|0,30 %
|0,22 %
|-
|0,42 %
|Synthétique
|0,41 %
|0,33 %
|0,27 %
|0,58 %
|0,37 %
|Funded
|0,43 %
|0,27 %
|-
|0,46 %
|-
|Unfunded
|0,32 %
|0,33 %
|0,27 %
|0,32 %
|0,37 %
Le saviez-vous ?Coûts (cachés) des ETF sur matières premières
De nombreux ETC et ETN facturent une série de frais supplémentaires en plus des frais courants. Il s'agit notamment, pour les fonds de métaux précieux avec dépôt physique, des frais de dépôt et de stockage, des frais pour le dépôt des garanties et des frais de licence d'indice. Les frais de dépôt de garantie reflètent les coûts encourus pour réduire le risque de contrepartie pour les ETC et ETN synthétiques. Les études de la Deutsche Bank ont montré que ces coûts s'élèvent en moyenne à 0,40% pour les ETC et à 0,23% pour les ETN.
En outre, la Deutsche Bank estime que les frais d'indexation pour les fournisseurs d'ETC s'élèvent en moyenne à 0,38 pour cent par an. Ces frais font rarement partie du ratio des coûts totaux et ne sont parfois même pas mentionnés dans les documents du fonds. Les investisseurs doivent donc être conscients des éventuels coûts cachés des ETF.
Distinction des frais des ETF selon certains critères
Les coûts des ETF ne varient pas seulement en fonction du type de reproduction de l'indice. La classe d'actifs et le marché à représenter ont également une influence sur le montant des coûts. En effet, plus le marché est exotique, plus l'accès au marché est difficile et donc, entre autres, les coûts de négociation des titres et de gestion de l'ETF augmentent.
Nous allons voir ci-dessous comment les coûts des ETF peuvent varier en fonction de l'actif et de la classe d'actifs :
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Les coûts des ETF ont, comme pour tout investissement, une influence considérable sur le rendement. Mais même si les ETF sont nettement moins chers que les fonds actifs, les coûts devraient être examinés de près avant chaque investissement.
Les investisseurs devraient comparer différents ETF, par exemple ceux qui reproduisent le même indice, comme le MSCI World. Mais il ne faut pas se contenter de regarder le ratio des coûts totaux (TER). Comme celui-ci ne comprend pas tous les coûts des ETF, il est recommandé de faire davantage attention au coût total de possession (TCO) et aux frais des places de négoce ou de bourse respectives.
Sur les pages de profil ETF d'extraETF, les investisseurs trouvent en outre de nombreuses informations utiles qui, comme la Tracking Difference, peuvent avoir une influence sur les coûts. Une fois l'ETF acheté, il est possible de gérer, d'analyser et de surveiller son portefeuille avec le gestionnaire financier.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Quelques notions essentielles
- Frais : Combien coûtent les ETF ?
- En détail : Quels sont les coûts à prévoir ?
- Ratio des coûts totaux : Qu'est-ce que le Total Expense Ratio (TER) ?
- Quels coûts ne sont pas inclus directement dans le TER ?
- Coût total de possession (TCO) : Tous les coûts de l'ETF en un seul chiffre clé ?
- L'écart de suivi des ETF
- Cas pratique : Calculer les coûts d'un ETF ?
- Coûts différents selon la méthode de réplication des ETF
- Coûts (cachés) des ETF sur matières premières
- Distinction des frais des ETF selon certains critères
- Ce qu'il faut retenir
- Nos réponses aux questions fréquentes