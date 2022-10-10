Combien coûte vraiment un ETF ?

L'investisseur qui se décide pour un ETF s'attend à juste titre à deux aspects : Il doit être bon marché et reproduire l'indice le plus précisément possible.

Le taux de frais total, souvent abrégé en TER, peut être trouvé en un clin d'œil pour chaque ETF. Mais celui ne représente que la moitié de l'équation. En effet, un ETF ne reproduit qu'exceptionnellement l'indice à l'identique. En essayant de reproduire l'indice, l'ETF se situe généralement légèrement en dessous ou au-dessus de l'indice. Cet écart est appelé écart de suivi ou tracking difference en anglais. Les raisons principales de ces écarts d'indice sont les revenus du prêt de titres et les avantages fiscaux.

Contrairement à la définition traditionnelle, extraETF.com calcule la différence de suivi sur la base de la formule suivante :

Tracking Difference = performance de l'indice - performance de l'ETF

L'avantage est que l'écart de suivi peut ainsi être mieux mise en relation avec le taux de frais total.

Un ETF avec un TER de 0,30% et une différence de suivi de 0,10% n'a donc coûté en réalité que 0,10% à un investisseur, et donc moins que le TER indiqué. La différence de 0,20% a été gagnée par le fournisseur d'ETF via les procédures d'optimisation mentionnées précédemment et a profité à la performance de l'ETF.

Lors de la sélection d'un ETF, la différence de suivi doit être considérée sur une période plus longue. Car cet indicateur peut varier fortement.