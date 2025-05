Invesco fait partie des plus grands gestionnaires d’actifs indépendants au monde, avec plus de 1 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Présente dans plus de 25 pays et active dans 120 marchés, la société met son envergure au service d’une gestion accessible et performante.

Invesco propose une large gamme d’ETF à frais réduits, conçus pour répliquer fidèlement les grands indices boursiers (MSCI, S&P, Nasdaq…) et obligataires. Grâce à une politique tarifaire compétitive, ses ETF sont souvent moins chers que ceux de la concurrence, tout en offrant une exposition efficace aux grandes thématiques de marché.