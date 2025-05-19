extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Xtrackers

Xtrackers est la gamme d’ETF et d’ETC de DWS. Elle permet d’accéder à une large sélection d’indices mondiaux et de matières premières.
Deutsche Asset Management S.A. (ETF)

Contact

Vous pouvez contacter Xtrackers de la manière suivante :

Site WebXtrackers by DWS
E-mailxtrackers@dws.com
Social Media:LinkedIn

Liens intéressants

Actualités et autres informations importantes :

Tous les ETF Xtrackers ETF Actions Xtrackers ETF Obligations Xtrackers ETF Matières premières Xtrackers
Nathanaelle-Sage-portrait.png

“Xtrackers propose une gamme d’ETF et d’ETC de grande qualité couvrant indices mondiaux et matières premières.”

Nathanaëlle Sage, Country Manager France

ETF Xtrackers

La gamme d’ETF et d’ETC proposée par DWS.

À propos de Xtrackers

Xtrackers est la gamme d’ETF et d’ETC développée par DWS, acteur majeur de la gestion d’actifs en Europe. Elle offre aux investisseurs un accès simple et transparent à une large variété d’indices mondiaux (via des ETF) et à des matières premières individuelles (via des ETC). Les produits Xtrackers constituent les briques essentielles d’une allocation de portefeuille moderne, efficace et diversifiée, que ce soit pour des investisseurs débutants ou expérimentés.

FAQ – Investir avec Xtrackers

