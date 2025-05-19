Xtrackers est la gamme d’ETF et d’ETC développée par DWS, acteur majeur de la gestion d’actifs en Europe. Elle offre aux investisseurs un accès simple et transparent à une large variété d’indices mondiaux (via des ETF) et à des matières premières individuelles (via des ETC). Les produits Xtrackers constituent les briques essentielles d’une allocation de portefeuille moderne, efficace et diversifiée, que ce soit pour des investisseurs débutants ou expérimentés.