Qu'est-ce qu'un ETC ?

Les investisseurs qui souhaitent investir dans des ETC doivent connaître les 3 types de garantie suivants :

ETC à dépôt physique

ETC entièrement garantis

ETC avec couverture tierce

Avec ces méthodes de garantie, les fournisseurs d'ETC souhaitent minimiser le risque d'émetteur.

ETC à dépôt physique

Les ETC sur les matières premières - comme les métaux industriels aluminium, cuivre et zinc ou les métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine - sont garantis physiquement. Les ETC reproduisent plus ou moins exactement le prix du marché et arrivent à une performance similaire. Celui qui investit par exemple dans un ETC sur un métal précieux comme l'or, qui est physiquement déposé et garanti, peut partir du principe qu'il y a effectivement des lingots d'or dans le coffre-fort du fiduciaire, qui correspondent exactement à la valeur de la somme investie. Le risque d'émetteur peut donc être exclu.

ETC entièrement garantis

Les ETC entièrement garantis garantissent également une "sécurité". Cependant, ces garanties ne sont pas des matières premières physiques tangibles, mais des crédits ordinaires, accordés par exemple par des assurances. Les fonds sont constitués soit de dépôts en espèces des institutions, soit d'actions de haute qualité.

ETC avec couverture tierce

On parle de garantie par couverture tierce lorsque le risque de l'émetteur est supporté par une tierce partie. Il peut s'agir d'institutions financières, mais aussi d'autres groupes qui, en cas de défaillance de l'émetteur, sont responsables avec les actifs de leur entreprise. Il existe par exemple divers ETC sur des matières premières comme le pétrole, dont la sécurité est assurée par des entreprises énergétiques de premier plan avec leurs actifs d'exploitation.