Les ETF, ces fonds spéciaux

Il ne se passe pas une année sans que des événements ne viennent perturber les marchés financiers. Dans le cas le plus extrême, une grave crise économique survient comme en 2008.

Ainsi, beaucoup se demandent dans quelle mesure leurs portefeuilles d'ETF sont soumis à un risque de défaillance (également appelé risque d'émetteur) ? Peut-il y avoir un risque d'insolvabilité de l'ETF si un fournisseur d'ETF fait faillite et que vous perdez votre investissement ?

Ce risque n'existe pas avec les ETF. En effet, même en cas de crise financière, les ETF ne présentent pas de risque d'émetteur, car ils sont protégés contre l'insolvabilité de l'émetteur en tant qu'actifs spéciaux. Il est même prescrit par la loi que le capital d'investissement des investisseurs doit être séparé des actifs de la société d'investissement.

Pour les banques, c'est différent : si une banque n'est plus en mesure de payer les dépôts en raison d'une situation financière difficile, la garantie des dépôts intervient dans l'UE. Elle rembourse les montants sur les comptes courants, les dépôts au jour le jour et les dépôts à terme jusqu'à un montant de 100 000€. En principe, la garantie existe par personne et par institut.

Dans cet article, nous expliquons ce qu'il en est plus précisément des fonds spéciaux, dans quelle mesure les ETF swap présentent un faible risque de défaillance et ce à quoi les investisseurs doivent faire attention.