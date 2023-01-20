Les ETF, ces fonds spéciaux
Comment votre argent est protégé lorsque vous investissez dans des ETF
Il ne se passe pas une année sans que des événements ne viennent perturber les marchés financiers. Dans le cas le plus extrême, une grave crise économique survient comme en 2008.
Ainsi, beaucoup se demandent dans quelle mesure leurs portefeuilles d'ETF sont soumis à un risque de défaillance (également appelé risque d'émetteur) ? Peut-il y avoir un risque d'insolvabilité de l'ETF si un fournisseur d'ETF fait faillite et que vous perdez votre investissement ?
Ce risque n'existe pas avec les ETF. En effet, même en cas de crise financière, les ETF ne présentent pas de risque d'émetteur, car ils sont protégés contre l'insolvabilité de l'émetteur en tant qu'actifs spéciaux. Il est même prescrit par la loi que le capital d'investissement des investisseurs doit être séparé des actifs de la société d'investissement.
Pour les banques, c'est différent : si une banque n'est plus en mesure de payer les dépôts en raison d'une situation financière difficile, la garantie des dépôts intervient dans l'UE. Elle rembourse les montants sur les comptes courants, les dépôts au jour le jour et les dépôts à terme jusqu'à un montant de 100 000€. En principe, la garantie existe par personne et par institut.
Dans cet article, nous expliquons ce qu'il en est plus précisément des fonds spéciaux, dans quelle mesure les ETF swap présentent un faible risque de défaillance et ce à quoi les investisseurs doivent faire attention.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Définition : les actifs spéciaux d'une société d'investissement comprennent le capital investi et les actifs acquis avec ce capital, qui sont financés par l'émission de certificats de parts aux investisseurs.
Signification pour les ETF : les ETF sont considérés comme des actifs spéciaux. Par conséquent, le capital des investisseurs est séparé des actifs de la société de gestion de capital. Même en cas d'insolvabilité de la société d'investissement, le capital d'investissement est protégé par la loi.
Risque : pour les ETF à réplication totale, le risque de défaillance est pratiquement exclu. Pour les ETF swap, le risque de défaillance est limité à 10 pour cent maximum des actifs du fonds.
Insolvabilité : si le fournisseur d'ETF fait faillite, le droit de disposer des ETF est transféré à la banque dépositaire. Celle-ci est tenue par la loi de restituer les fonds spéciaux ETF aux investisseurs.
Définition : Qu'est-ce qu'un fonds spécial ?
Le capital investi par les investisseurs dans les fonds d'investissement est considéré comme un patrimoine distinct. Ce capital d'investissement est juridiquement séparé des actifs de la société d'investissement. Ainsi, en cas d'insolvabilité, la société d'investissement et les créanciers n'ont pas accès à ces fonds. Pour les investisseurs, le risque de perte de leur capital est donc exclu. Le statut de fonds spécial réduit donc également le risque des ETF.
Dans le graphique suivant, nous présentons de manière simplifiée le fonds spécial et l'interaction des différents acteurs :
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Les ETF en tant que fonds spéciaux
Les ETF offrent aux investisseurs un niveau de sécurité élevé, car les ETF sont également des actifs spéciaux. Le capital investi par les investisseurs dans les ETF ou leurs parts doit être conservé séparément des actifs de la société d'investissement, également appelée société de gestion de capitaux.
En cas d'insolvabilité de la société de gestion de capital, le droit de disposition est légalement transféré à la banque dépositaire. Les parts d'ETF sont donc protégées. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux Exchange Traded Commodities (ETC) et aux Exchange Traded Notes (ETN). Ils ne relèvent pas de fonds spéciaux.
Les titres négociés en bourse sur les matières premières (ETC) et les crypto-monnaies ainsi que les stratégies à effet de levier (ETN) sont traités comme des obligations. Il existe donc un risque de défaillance ou un risque d'émetteur pour ces deux titres.
Pas de risque d'insolvabilité avec les ETF à réplication intégrale
Les ETF qui répliquent intégralement l'indice sous-jacent à l'aide des actions ou des obligations correspondantes ne présentent pas de risque de défaillance. L'actif d'investissement investi dans ces fonds indiciels négociés en bourse est également considéré comme un actif spécial. Les investisseurs n'ont donc pas à s'inquiéter de perdre leur argent en cas d'insolvabilité du fournisseur d'ETF. Ils doivent néanmoins s'attendre à des pertes dans le cadre du risque de marché habituel de l'investissement. Il s'agit des fluctuations habituelles de la performance de l'ETF en bourse.
Parmi les méthodes de réplication des ETF, il existe, outre les ETF à réplication complète, les ETF dits SWAP, que nous allons aborder plus en détail dans un instant.
Faible risque de défaillance pour les ETF swap
Les ETF swap reproduisent artificiellement l'indice sous-jacent. Les actions et les obligations ne sont donc pas achetées avec l'argent, mais répliquées au moyen d'un swap - c'est-à-dire d'un échange. Les ETF swap sont également des actifs spéciaux et bénéficient d'une protection contre l'insolvabilité. Les prétentions des créanciers ne peuvent pas être satisfaites à partir des actifs du fonds. Les ETF swap limitent le risque de défaillance à 10 pour cent maximum des actifs du fonds. En effet, la directive sur les fonds UCITS-III prescrit pour les ETF swap une valeur de swap maximale de 10 pour cent des actifs du fonds. Dès que la valeur de l'accord de swap atteint cette limite, les accords de swap sont encaissés et leur part est remboursée. Le reste du fonds est investi dans des titres, qui ne doivent toutefois pas être inclus dans l'indice.
Pour les fonds spéciaux, fais également attention à la méthode de réplication de ton ETF.
Que dit la loi française
En France, les fonds spéciaux pour les investissements en capitaux sont soumis à des règles spécifiques en matière de gestion et de protection des investisseurs. Ces règles comprennent notamment l'obligation de mettre en place une structure juridique distincte pour le fonds d'investissement afin de le séparer des actifs de la société de gestion ou de toute autre société de groupe.
Cette structure juridique peut prendre la forme d'une société de gestion de portefeuille, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions.
L'article 422-5 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), mis à jour en 2019, stipule que les actifs du fonds doivent être séparés des actifs de la société de gestion et de tout autre actif appartenant à une autre personne.
Cette disposition permet de protéger les investisseurs en garantissant que les actifs du fonds sont clairement identifiés et ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que celles prévues par le fonds d'investissement.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Étant donné que les actifs d'un fonds d'investissement doivent être séparés, en termes de responsabilité, des actifs propres et des autres actifs gérés de la société de gestion de capitaux, les fonds d'investissement ne peuvent en principe pas être tenus responsables des obligations de la société de gestion de capitaux. En cas d'insolvabilité, ils n'entrent pas dans la masse d'insolvabilité de la société. Les créanciers et la société de gestion de capitaux n'ont pas accès à ce capital.
Outre le cas, très médiatisé au vu de la faillite de Lehman Brothers, d'une défaillance de l'émetteur ou de la partie swap, les investisseurs courent également le risque d'une faillite de la banque dépositaire qui conserve les actifs du fonds. Les fonds spéciaux garantissent le droit légal de séparer tous les titres conservés pour eux de la masse d'insolvabilité de la banque dépositaire. Le risque de défaillance pour les investisseurs d'ETF est donc très faible. Ils supportent toutefois le risque de marché de l'ETF et doivent donc s'attendre à une éventuelle évolution négative de la valeur du portefeuille - comme pour les actions - en bourse.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Quelques notions essentielles
- Définition : Qu'est-ce qu'un fonds spécial ?
- Les ETF en tant que fonds spéciaux
- Pas de risque d'insolvabilité avec les ETF à réplication intégrale
- Faible risque de défaillance pour les ETF swap
- Que dit la loi française
- Ce qu'il faut retenir
- Nos réponses aux questions fréquentes