Qu'est-ce qu'un plan d'investissement en ETF ?
Tout sur les coûts, les taux d'épargne et les ETF appropriés pour un plan d'investissement
Les plans d'investissement en ETF jouent un rôle particulier dans la constitution de votre patrimoine avec les ETF. Investir régulièrement dans des ETF via un plan d'investissement reste une stratégie incontournable, même lorsque vos revenus sont modestes. La grande flexibilité, les frais réduits et l'offre disponible font des plans d'investissement en ETF une mesure populaire auprès des investisseurs. Les plans d'épargne ETF reçoivent aussi un soutien particulier de la part des associations de consommateurs. Celles-ci recommandent à l'unanimité les plans d'investissement en ETF comme un instrument approprié pour la constitution d'un patrimoine à long terme.
Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'est un plan d'investissement en ETF et comment vous pouvez l'utiliser pour construire votre patrimoine.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Le plan d'investissement en ETF : est une solution qui vous permet d'investir un certain montant dans des ETF, de façon régulière. Les plans d'investissement en ETF sont possibles à partir d' 1€ d'investissement par mois.
Comparaison : l'offre de plans d'investissement en ETF est très variée. Grâce à notre comparatif de plans d'investissement en ETF, vous pouvez comparer les offres de fournisseurs.
Prévoyance retraite : les plans d'investissement ETF conviennent parfaitement à la constitution d'un patrimoine à long terme car ils permettent d'investir dans des actions à moindre coût et de manière diversifiée.
Explication : Qu'est-ce qu'un plan d'investissement en ETF ?
Un plan d'investissement en ETF est un versement défini de façon automatisée permettant l'achat régulier d'ETF. Cela consiste à investir régulièrement un certain montant dans des fonds indiciels négociés en bourse (ETF). Vous donnez ainsi l'ordre à votre banque ou votre broker d'acheter chaque mois des parts d'ETF pour un montant déterminé dans votre portefeuille. Le montant nécessaire à l'achat des ETF est prélevé par la plateforme de négociation directement sur votre compte courant.
Un plan d'investissement en ETF permet aux investisseurs d'épargner régulièrement et par petites étapes, plutôt que d'investir un montant important dans un ETF en une seule fois. Les plans d'épargne ETF sont un bon moyen de se constituer un patrimoine à long terme, car ils permettent d'investir régulièrement dans des titres et de profiter des avantages de l'effet Cost-Average.
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- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Quelle est l'utilité du plan d'investissement ?
Un plan d'investissement en ETF est utile pour tous les investisseurs qui souhaitent se constituer un patrimoine à long terme, mais qui ne veulent ou ne peuvent investir qu'un petit montant chaque mois. Les plans d'investissement en ETF sont possibles même avec peu d'argent, à partir d'un taux d'épargne de 1 euro par mois. Il n'y a donc aucune raison de ne pas commencer par un plan d'investissement en ETF.
Avec un plan d'investissement en ETF, vous pouvez te lancer dans l'épargne d'ETF de manière simple et économique. Les plans d'investissement ETF vous permettent de vous constituer un patrimoine de titres sur une longue période d'épargne, par exemple pour une prévoyance retraite ou tout autre objectif d'épargne. Vous pouvez ainsi profiter au maximum de l'effet des intérêts composés. En fonction de vos possibilités financières, vous peux investir dans des ETF via un plan d'investissement en ETF ou un investissement unique.
Les avantages du plan d'investissement en ETF
Avec un plan d'investissement en ETF, vous pouvez investir régulièrement et automatiquement de l'argent dans des ETF. Le plan d'investissement fonctionne avec de faibles taux d'épargne et peut être adapté de manière flexible aux besoins individuels. Les coûts des plans d'investissement en ETF sont faibles, chez certains fournisseurs, un tel plan d'épargne en fonds pour les ETF est même gratuit. Les autres avantages des ETF, comme les frais nettement inférieurs à ceux des fonds actifs, s'appliquent également aux ETF dans lesquels on investit avec un plan d'investissement en ETF.
Les inconvénients du plan d'investissement en ETF ?
Un plan d'investissement en ETF n'a que peu d'inconvénients. L'un d'entre eux est que les investisseurs ne peuvent pas réaliser de bénéfices avec un ETF qui dépasse le rendement de l'indice sous-jacent. De plus, il est risqué de ne miser que sur les actions et leur performance. Il serait préférable pour votre propre portefeuille d'investir dans un portefeuille largement diversifié de différentes classes d'actifs via un plan d'épargne ETF ou même plusieurs plans d'investissement en ETF.
Contrairement aux fonds actifs, le rendement à long terme des ETF, même s'il n'est pas supérieur à celui de leurs indices, est néanmoins meilleur dans la plupart des cas que celui des fonds actifs par rapport à leurs ETF de référence.
Comparatif des fournisseurs de plans d'investissement en ETF
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Quel rendement est-il possible d'obtenir avec un plan d'investissement en ETF ?
Un portefeuille d'ETF largement diversifié peut vous rapporter à long terme, un rendement moyen de 4 à 6% par an. En combinaison avec l'effet des intérêts composés et un horizon d'investissement à long terme, vous pouvez vous attendre à une énorme augmentation de la fortune de votre portefeuille.
Le site DividendAdel calcule chaque année un triangle de rendement pour l'indice MSCI World. Il montre le rendement du MSCI World pour différentes périodes d'investissement. Ce triangle de rendement est également calculé pour un plan d'investissement sur l'indice MSCI World. Les résultats montrent quel rendement les investisseurs peuvent espérer à long terme avec un plan d'investissement en ETF. Nous résumons ici les résultats pour les périodes de 5 ans, 10 ans, 30 ans et 50 ans.
Utilisez des ETF largement diversifiés pour votre plan d'investissement en ETF
Le coût du plan d'investissement en ETF
Les frais réguliers d'un plan d'investissement en ETF se situent entre 0,2% et 2,5% du taux de votre montant d'épargne. Cela signifie qu'un plan d'investissement avec un taux d'épargne de 100 euros coûte entre 0,20 euro et 2,5 euros par exécution. Les neo-brokers sont nettement moins chers ou si vous souscrivez à un plan d'investissement en ETF dans le cadre d'une action promotionnelle.
Les coûts d'un plan d'investissement en ETF varient d'une plateforme à l'autre. Chez un neo-broker, il est possible de souscrire à un plan d'investissement en ETF gratuitement. Dans de nombreuses autres banques, il est possible d'épargner gratuitement une offre limitée d'ETF. Ces ETF en promotion sont proposés en collaboration avec les fournisseurs d'ETF, mais sont généralement limités dans le temps. En plus de ne pas payer de frais ou seulement des frais minimes pour les plans d'épargne ETF, vous devez également veiller à opter pour un compte-titres gratuit.
Pour savoir quelles banques proposent un plan d'investissement en ETF gratuit en permanence, consultez notre comparatif des plans d'investissement en ETF.
Mise en place d'un plan d'investissement en ETF
Comment mettre en place un plan d'investissement en ETF auprès d'un courtier, ou neo-broker, en quatre étapes.
Dans un premier temps, vous aurez besoin d'un compte titres. Vous pouvez en ouvrir un gratuitement sur de nombreuses plateformes. Utilisez notre évaluation des plans d'investissement en ETF pour trouver les meilleurs fournisseurs sur le marché.
La deuxième étape consistera à choisir un ETF pour votre plan d'investissement en ETF. Nous recommandons particulièrement des ETF sur des indices largement diversifiés comme l'indice MSCI ACWI ou l'indice FTSE All-World. Avec les parts de ces ETF, vous investissez dans plusieurs milliers d'actions du monde entier.
Dans la troisième étape, il vous faudra configurez le plan d'investissement en ETF auprès de votre plateforme de négociation. Pour cela, vous devez indiquer le montant d'épargne souhaité, définir la fréquence et indiquer le jour d'exécution souhaité. Souvent, il est aussi possible de choisir si le montant d'épargne doit augmenter chaque année grâce à une dynamique.
Lors de la quatrième étape, vous aurez à décider sur quel compte le montant destiné à votre plan d'investissement doit être prélevé. Le jour d'exécution suivant, votre plateforme exécutera votre plan d'investissement en ETF selon les conditions que vous aurez définies.
Les ETF les plus populaires pour un plan d'investissement enETF
Les plans d'investissement en ETF servent à constituer un patrimoine à long terme. Il n'est donc pas surprenant que les ETF les plus populaires soient ceux qui conviennent le mieux à cet objectif d'épargne. C'est pourquoi nous recommandons des ETF sur des indices largement diversifiés.
Les ETFs diversifiés sont ceux qui répliquent l'indice MSCI World ou l'indice MSCI Emerging Markets ou une combinaison comme l'indice MSCI ACWI ou l'indice FTSE All-World. Avec ces ETF, vous investissez ainsi dans plusieurs milliers d'actions et pouvez répartir les risques de manière optimale.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Un plan d'investissement en ETF est idéal pour se constituer un patrimoine à long terme. Pour autant il faut veiller à ce que les coûts du plan d'investissement en ETF soient faibles. Retrouvez les meilleures offres via notre évaluation des plans d'investissement en ETF.
Pour minimiser le risque de votre plan d'investissement en ETF, il est important d'investir dans des titres aussi diversifiés que possible. Les ETF sur des indices boursiers mondiaux comme le MSCI World, le MSCI ACWI ou le FTSE All-World conviennent parfaitement à cet effet.
Ainsi, en investissant à long terme dans des fonds indiciels négociés en bourse, vous pouvez profiter de l'effet des intérêts composés et te constituer ainsi un patrimoine considérable au fil du temps.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Quelques notions essentielles
- Explication : Qu'est-ce qu'un plan d'investissement en ETF ?
- Quelle est l'utilité du plan d'investissement ?
- Quel rendement est-il possible d'obtenir avec un plan d'investissement en ETF ?
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- Les ETF les plus populaires pour un plan d'investissement enETF
- Ce qu'il faut retenir
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