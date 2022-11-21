Qu'est-ce qu'un plan d'investissement en ETF ?

Les plans d'investissement en ETF jouent un rôle particulier dans la constitution de votre patrimoine avec les ETF. Investir régulièrement dans des ETF via un plan d'investissement reste une stratégie incontournable, même lorsque vos revenus sont modestes. La grande flexibilité, les frais réduits et l'offre disponible font des plans d'investissement en ETF une mesure populaire auprès des investisseurs. Les plans d'épargne ETF reçoivent aussi un soutien particulier de la part des associations de consommateurs. Celles-ci recommandent à l'unanimité les plans d'investissement en ETF comme un instrument approprié pour la constitution d'un patrimoine à long terme.

Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'est un plan d'investissement en ETF et comment vous pouvez l'utiliser pour construire votre patrimoine.