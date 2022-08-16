Quels risques représentent les ETF?
Tout sur la sécurité des fonds indiciels négociés en bourse et leurs potentiels risques.
Les ETF sont des produits financiers de plus en plus populaires - et ce n'est pas sans raison. Les fonds indiciels négociés en bourse sont peu coûteux, transparents et offrent la possibilité de réaliser des rendements élevés.
Les investisseurs doivent toutefois garder à l'esprit que les investissements en bourse comportent toujours un certain risque. Avant d'investir votre argent, vous devez donc prendre en compte le risque que peuvent représenter les ETF et les comparer à votre stratégie d'investissement individuelle et à votre propension au risque.
Dans cet article, nous démontrerons toutefois à quel point les ETF restent un moyen d'investissement sûr, comment classer leurs risques et comment éviter des pertes éventuelles.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Définition : les ETF sont des fonds indiciels qui sont négociés en bourse. Ils répliquent un indice 1:1 dans la mesure du possible.
Risque : en tant qu'investissement boursier, les ETF sont exposés à certains risques. Parmi eux, le risque général du marché, qui se produit en raison de la volatilité du marché boursier. À cela s'ajoute le risque de change ou le risque de contrepartie pour les ETF swap.
Le comportement des investisseurs : Le comportement des investisseurs peut également influencer un certain risque. Vous pouvez réduire ce risque en ne vendant pas immédiatement votre investissement en cas de baisse momentanée des cours.
Sécurité : en raison de leur diversification, les ETF présentent un risque plus faible que les actions individuelles. Avec une stratégie d'investissement diversifiée et à long terme, le risque des ETF peut être réduit.
À quel point les ETF sont-ils sûrs ?
Les cours de la bourse sont soumis à des fluctuations constantes. Comme tout investissement en bourse, les ETF ne sont donc pas sans risque. Mais par rapport à d'autres formes d'investissement comme les actions individuelles, les ETF présentent un risque moindre. Comme les fonds indiciels négociés en bourse reproduisent un indice et contiennent donc de nombreux titres individuels différents, le risque d'investissement est automatiquement réparti.
Si un titre contenu perd de la valeur, les autres valeurs peuvent souvent compenser cela au fil du temps.
L'argent investi dans les ETF est en outre traité comme un patrimoine spécial. Cela signifie que l'argent que vous investissez est conservé séparément des actifs de la société de fonds. Si la société de fonds est déclarée en faillite, votre investissement est protégé. Il en va de même si la banque dépositaire devient insolvable.
L'ETF-Explorer, le guide gratuit pour votre investissement
Tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans le monde des ETF. Facile à comprendre, bien fondé - et gratuit ! Obtenez votre exemplaire gratuit ! Vous y apprendrez :
- Comment atteindre plus facilement vos objectifs financiers
- Comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils sont le couteau suisse de l'investissement financier
- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Les ETF ne sont pas sans risque, mais contrairement à d'autres formes d'investissement, ils sont protégés contre différents scénarios.
Les investisseurs en ETF doivent connaître ces risques
Tu dois connaître ces risques liés aux ETF :
Les ETF répartissent votre argent dans des centaines, voire des milliers de titres. De cette façon, les pertes d'un seul titre peuvent être compensées par les gains de nombreux autres. Un fonds diversifié peut donc vous aider à investir de manière moins risquée. Néanmoins, les investisseurs doivent être conscients des risques liés à l'investissement dans un ETF.
Le risque fait partie de la vie - même en matière d'investissement
Risque général de marché
Le risque général de marché regroupe tous les facteurs économiques qui peuvent avoir un impact négatif sur les marchés. Parmi eux, les catastrophes naturelles, les changements politiques ou les crises comme la pandémie du COVID19. Comme la valeur d'un ETF dépend directement de la performance de l'indice sur lequel il est basé, les fluctuations du marché boursier ont également un impact direct sur les fonds indiciels.
Le risque de marché a alors les mêmes conséquences pour tous les investisseurs et ne peut pas non plus être évité. Ce n'est qu'à l'aide d'une stratégie d'investissement à long terme que vous pouvez essayer d'équilibrer et donc de réduire le risque de marché.
Risque de change
Pour les ETF qui ne sont pas négociés dans la monnaie du pays, il existe un risque de change. Par exemple, dans le MSCI World, les titres sont cotés en dollars américains. Des taux de change défavorables peuvent réduire à néant les bénéfices de l'ETF. À l'inverse, les taux de change peuvent aussi représenter une opportunité.
Exemple : Supposons que le dollar américain soit faible par rapport à l'euro. Vos actions américaines perdent donc de la valeur en euros. Et ce, même si les cours boursiers des investissements en USD connaissent une croissance positive.
Pour minimiser le risque de change, certains ETF utilisent une stratégie de produits dérivés (couverture de change). La valeur du portefeuille doit ainsi être automatiquement couverte contre les fluctuations des devises. Cependant, les fournisseurs de ces ETF demandent en plus 0,1 à 0,3% par an pour la couverture. Si vous visez un investissement à long terme de 10 ans ou plus avec votre ETF, vous pouvez généralement vous passer de cette protection. Si des fluctuations monétaires se produisent, elles se compensent généralement sur cette longue période.
Risque de contrepartie avec les ETF swap
Alors que les ETF physiques achètent exactement les titres qui sont contenus dans l'indice correspondant, les ETF synthétiques - également appelés ETF swap - peuvent également contenir d'autres titres. L'indice de référence sous-jacent est répliqué par le biais d'une transaction d'échange avec un établissement financier. Le partenaire d'échange garantit les rendements possibles, ce qui rend l'ETF dépendant du respect de ses obligations.
En raison de cette procédure, les ETF à réplication synthétique présentent ce que l'on appelle un risque de contrepartie. Si le partenaire d'échange ne peut plus remplir ses obligations, il peut en résulter des pertes pour les investisseurs. Si le partenaire d'échange fait faillite, environ 90% de l'argent investi est protégé par la loi, mais les 10% restants ne le sont pas. Les investisseurs risquent donc de perdre une partie de l'argent investi.
Risque de liquidité
En cas de forte chute de la bourse, de nombreux investisseurs ont tendance à réagir de manière précipitée et souhaitent vendre leurs parts d'ETF le plus rapidement possible. Dans ce cas, s'il n'y a pas assez d'acheteurs, il y a un manque de liquidités. Dans le pire des cas, les critiques voient ici le risque que les investisseurs souhaitent également vendre d'autres actifs le plus rapidement possible.
Cependant, les dernières décennies ont toujours montré que les cours de la bourse se rétablissaient. Une vente précipitée des parts d'ETF n'apporte aucun avantage. C'est pourquoi il est important de prévoir une durée d'investissement d'au moins 15 ans pour les ETF. Ainsi, les pertes éventuelles des ETF peuvent être compensées au fil du temps.
Y a-t-il un risque lié au pouvoir de marché des fournisseurs d'ETF ?
En comparant les fournisseurs d'ETF, vous avez certainement déjà remarqué que le marché est dominé par quelques grands fournisseurs. Les plus grands fournisseurs d'ETF en Europe sont iShares, une marque de la société de gestion de fortune américaine BlackRock, Amundi et Xtrackers de DWS Investment. Suivent UBS, Vanguard, Invesco, State Street et WisdomTree. Dans certaines niches, comme le smart beta, il existe d'autres petits fournisseurs.
Les critiques expriment plus souvent des inquiétudes quant à une position de monopole et une augmentation des coûts des ETF qui en résulterait. Mais jusqu'à présent, rien n'indique que la concentration sur quelques fournisseurs ait eu un effet négatif sur l'investissement.
Attention aux fausses promesses et aux coups marketing
Les nouveaux fournisseurs ont du mal à s'établir sur le marché des ETF, car celui-ci est dominé par quelques fournisseurs seulement. Pour se démarquer, certains fournisseurs essaient d'attirer les investisseurs avec des rendements exceptionnellement élevés. Mais dans la plupart des cas, ces rendements élevés s'accompagnent d'un risque élevé de pertes. Les débutants en ETF, en particulier, devraient donc se concentrer dans un premier temps sur des fonds établis.
En principe, on considère que le fonds ne peut être économiquement rentable qu'à partir d'un volume de fonds d'environ 50 millions d'euros. C'est pourquoi les investisseurs doivent absolument jeter un coup d'œil sur le volume du fonds de l'ETF avant d'investir.
Risque des ETF dû au comportement des investisseurs
Les risques liés aux ETF ne découlent pas seulement de la performance et des mouvements des cours en bourse. Le comportement des investisseurs peut également avoir un impact négatif sur le placement. En principe, les ETF conviennent exclusivement à un investissement à long terme. Ils sont moins utiles comme placement à court terme.
Si de nombreux investisseurs vendent leurs parts lorsque les cours baissent, cela peut contribuer à une tendance à la baisse sur le marché des actions. Ce "comportement grégaire" augmente le risque de pertes pour tous les investisseurs en ETF. C'est pourquoi il est judicieux d'adopter une stratégie d'investissement à long terme pour couvrir les pertes à court terme.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Comme tout investissement, les ETF comportent quelques risques pour les investisseurs. Mais cela ne doit pas être une raison pour renoncer à cette forme d'investissement, bien au contraire. Les chances de rendement sont ici nettement plus élevées que pour les formes d'investissement conservatrices.
L'important ici est de miser sur une stratégie d'investissement à long terme. Avec un horizon d'investissement d'au moins 15 ans, les ETF peuvent être considérés comme un investissement à faible risque. A condition que les investisseurs ne vendent pas immédiatement en cas de baisse des cours. Si tu suis ta stratégie d'investissement de manière conséquente, les pertes éventuelles peuvent être compensées au fil du temps.
Pour réduire le risque avec les ETF, vous devriez ainsi veiller à :
- Diversifier votre investissement
- Suivre une stratégie d'investissement à long terme
- Faire attention aux pièges marketing et vous concentrer sur des fonds qui existent depuis longtemps sur le marché
- Choisir des fonds avec un volume suffisant
- Vous informer suffisamment à l'avance sur les risques éventuels des ETF.
Grâce à notre comparatif des courtiers ou notre comparatif de plans d'investissement en ETF pour trouver les courtiers les moins chers.