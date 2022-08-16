Quels risques représentent les ETF?

Les ETF sont des produits financiers de plus en plus populaires - et ce n'est pas sans raison. Les fonds indiciels négociés en bourse sont peu coûteux, transparents et offrent la possibilité de réaliser des rendements élevés.

Les investisseurs doivent toutefois garder à l'esprit que les investissements en bourse comportent toujours un certain risque. Avant d'investir votre argent, vous devez donc prendre en compte le risque que peuvent représenter les ETF et les comparer à votre stratégie d'investissement individuelle et à votre propension au risque.

Dans cet article, nous démontrerons toutefois à quel point les ETF restent un moyen d'investissement sûr, comment classer leurs risques et comment éviter des pertes éventuelles.