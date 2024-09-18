Les ETF thématiques sont des fonds négociés en bourse qui, comme leur nom l'indique, se concentrent sur des thèmes spécifiques.

Ces ETF permettent aux investisseurs de s'exposer à un grand nombre d'entreprises bénéficiant d'un thème particulier, tout en offrant une large diversification au sein de ce thème. Ils se focalisent sur des tendances ou des secteurs spécifiques jugés particulièrement prometteurs, tels que les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, la santé, la technologie ou les investissements durables.