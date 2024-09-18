extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Les ETF thématiques permettent d'investir dans divers thèmes spécifiques. À travers ce guide, découvrez les meilleurs ETF thématiques disponibles.

ETF Thématiques populaires

Intelligence artificielle

ETF Intelligence artificielle (IA)

Rendement sur 1 mois
-1,64 %
Volatilité sur 1 an
21,83 %
Volume
10,30 Md €
ETF disponibles
7
Vers ETF Intelligence artificielle (IA)
Machines à la chaîne

ETF Robotique

Rendement sur 1 mois
+1,52 %
Volatilité sur 1 an
21,01 %
Volume
5,72 Md €
ETF disponibles
5
Vers ETF Robotique
Une main humaine et une main numérique

ETF Digitalisation

Rendement sur 1 mois
+0,33 %
Volatilité sur 1 an
16,29 %
Volume
936,07 M €
ETF disponibles
3
Vers ETF Digitalisation
Réservoir d'hydrogène

ETF Hydrogène

Rendement sur 1 mois
-0,44 %
Volatilité sur 1 an
27,54 %
Volume
732,50 M €
ETF disponibles
5
Vers ETF Hydrogène
64 ETF Thématiques
266 ETF
169,31 Md €

Vue d'ensemble de tous les ETF Thématiques

Fusée

ETF Aérospatiale

Rendement sur 1 mois
+23,25 %
Volatilité sur 1 an
35,93 %
Volume
1,81 Md €
ETF disponibles
2
Vers ETF Aérospatiale
Terres rares

ETF Terres rares

Rendement sur 1 mois
+16,79 %
Volatilité sur 1 an
36,09 %
Volume
1,37 Md €
ETF disponibles
2
Vers ETF Terres rares
Bureaux

ETF Défense

Rendement sur 1 mois
+12,78 %
Volatilité sur 1 an
18,80 %
Volume
15,86 Md €
ETF disponibles
9
Vers ETF Défense
Mine d'or

ETF Mines d'or

Rendement sur 1 mois
+12,71 %
Volatilité sur 1 an
27,99 %
Volume
11,32 Md €
ETF disponibles
7
Vers ETF Mines d'or
piles

ETF Batterie

Rendement sur 1 mois
+10,58 %
Volatilité sur 1 an
23,86 %
Volume
851,97 M €
ETF disponibles
4
Vers ETF Batterie
Semi-conducteurs

ETF Semi-conducteurs

Rendement sur 1 mois
+8,85 %
Volatilité sur 1 an
32,42 %
Volume
6,00 Md €
ETF disponibles
5
Vers ETF Semi-conducteurs
Banques

ETF Banques

Rendement sur 1 mois
+7,27 %
Volatilité sur 1 an
15,93 %
Volume
14,49 Md €
ETF disponibles
12
Vers ETF Banques
Uranium

ETF sur l'uranium

Rendement sur 1 mois
+6,66 %
Volatilité sur 1 an
52,45 %
Volume
2,46 Md €
ETF disponibles
4
Vers ETF sur l'uranium
Voyageurs

ETF Voyage et loisirs

Rendement sur 1 mois
+5,93 %
Volatilité sur 1 an
22,07 %
Volume
184,18 M €
ETF disponibles
4
Vers ETF Voyage et loisirs
Secteur financier

ETF Secteur financier

Rendement sur 1 mois
+5,82 %
Volatilité sur 1 an
12,58 %
Volume
5,15 Md €
ETF disponibles
9
Vers ETF Secteur financier
Bois

ETF Bois et Foresterie

Rendement sur 1 mois
+4,42 %
Volatilité sur 1 an
15,22 %
Volume
80,49 M €
ETF disponibles
2
Vers ETF Bois et Foresterie
Echange d'argent

ETF Private Equity

Rendement sur 1 mois
+4,41 %
Volatilité sur 1 an
17,88 %
Volume
1,96 Md €
ETF disponibles
3
Vers ETF Private Equity
Fidèle priant

ETF Principes chrétiens

Rendement sur 1 mois
+3,84 %
Volatilité sur 1 an
8,39 %
Volume
171,70 M €
ETF disponibles
2
Vers ETF Principes chrétiens
Personnes agées

ETF Population vieillissante

Rendement sur 1 mois
+3,66 %
Volatilité sur 1 an
11,53 %
Volume
605,79 M €
ETF disponibles
1
Vers ETF Population vieillissante
Égalité des genres

ETF Égalité des genres

Rendement sur 1 mois
+3,64 %
Volatilité sur 1 an
7,61 %
Volume
68,03 M €
ETF disponibles
2
Vers ETF Égalité des genres
Economie bleue

ETF Économie bleue

Rendement sur 1 mois
+3,63 %
Volatilité sur 1 an
7,87 %
Volume
100,54 M €
ETF disponibles
1
Vers ETF Économie bleue
Drone

ETF Logistique e-commerce

Rendement sur 1 mois
+3,57 %
Volatilité sur 1 an
13,39 %
Volume
75,07 M €
ETF disponibles
1
Vers ETF Logistique e-commerce
Laboratoire

ETF Future of Food

Rendement sur 1 mois
+3,46 %
Volatilité sur 1 an
12,11 %
Volume
86,92 M €
ETF disponibles
2
Vers ETF Future of Food
Assurance

ETF Assurance

Rendement sur 1 mois
+3,37 %
Volatilité sur 1 an
8,77 %
Volume
717,50 M €
ETF disponibles
5
Vers ETF Assurance
Achat

ETF E-commerce

Rendement sur 1 mois
+3,26 %
Volatilité sur 1 an
18,90 %
Volume
15,40 M €
ETF disponibles
0
Vers ETF E-commerce

Investir dans certains secteurs avec des ETF thématiques

Tout ce qu'il faut savoir pour faire le bon choix

Les ETF thématiques permettent aux investisseurs de cibler des secteurs et des tendances prometteurs. Qu'il s'agisse de technologie, de développement durable, de santé ou d'énergies renouvelables, ces ETF spécialisés offrent une vaste gamme de possibilités d'investissement.

Avant de commencer :
L'essentiel sur les ETF Thématiques

  • Définition : Les ETF thématiques sont des fonds négociés en bourse spécialisés qui investissent dans des entreprises opérant dans des secteurs ou des thèmes particuliers, tels que les énergies renouvelables, la technologie ou les soins de santé.

  • Diversification : Ces ETF permettent aux investisseurs de se concentrer sur des secteurs d'avenir tout en diversifiant les risques grâce à un large portefeuille au sein d'un thème spécifique.

  • Les risques : Malgré des rendements potentiellement élevés, les ETF thématiques sont souvent volatils et peuvent être fortement influencés par les fluctuations du marché et les changements réglementaires, ce qui les rend plus risqués que les ETF largement diversifiés.

     

     

     

  • Les thèmes les plus populaires : Parmi les ETF thématiques les plus populaires, on retrouve ceux axés sur les énergies renouvelables, la technologie, l'hydrogène et les terres rares.

Que sont les ETF thématiques ?

Que sont les ETF thématiques ?

Les ETF thématiques sont des fonds négociés en bourse qui, comme leur nom l'indique, se concentrent sur des thèmes spécifiques.

Ces ETF permettent aux investisseurs de s'exposer à un grand nombre d'entreprises bénéficiant d'un thème particulier, tout en offrant une large diversification au sein de ce thème. Ils se focalisent sur des tendances ou des secteurs spécifiques jugés particulièrement prometteurs, tels que les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, la santé, la technologie ou les investissements durables.

Pourquoi investir dans des ETF thématiques ?

Les avantages : Pourquoi investir dans des ETF thématiques ?

  • Diversification : En investissant dans diverses entreprises au sein d'un même thème, le risque est mieux réparti.
  • Accessibilité : Les ETF thématiques sont facilement négociables en bourse, offrant un accès pratique à des marchés et secteurs spécifiques.
  • Efficacité des coûts : Comparés aux fonds gérés activement, les ETF thématiques présentent généralement des coûts plus bas.
  • Focalisation sur les tendances de croissance : Investissez dans des tendances d'avenir et profitez des opportunités de croissance à long terme.

Les critères importants pour une sélection d'ETF thématiques

  1. Coûts : Portez une attention particulière au ratio des coûts totaux (TER) d'un ETF. Des frais plus bas se traduisent par des rendements plus élevés pour vous, surtout sur le long terme, où les frais peuvent impacter significativement la performance de l'investissement.
  2. Volume du fonds : Les ETF avec un volume de fonds élevé sont généralement plus stables et affichent des coûts de négociation plus faibles. Un grand volume est également un signe de popularité et de liquidité accrue.
  3. Méthode de réplication : Certains ETF utilisent une réplication physique, en achetant directement les actifs de l'indice, tandis que d'autres optent pour une réplication synthétique via des produits dérivés. La réplication physique est souvent jugée plus transparente et comporte moins de risques.
  4. Âge de l'ETF : Les ETF plus récents peuvent être plus volatils et manquer de données historiques. À l'inverse, un ETF plus ancien offre davantage d'informations pour évaluer sa stabilité et ses performances passées.
  5. Sélection de l'indice : Assurez-vous que l'indice sous-jacent de l'ETF est clairement défini et aligné avec le thème ou la stratégie dans laquelle vous souhaitez investir.
  6. Tracking Error : Ce paramètre mesure la précision avec laquelle l'ETF suit son indice. Une faible tracking error est préférable, car elle montre que l'ETF réplique fidèlement la performance de l'indice.

Conclusion :
ETF thématiques, le mot d'ordre : Évaluer les chances et les risques

Les ETF thématiques offrent une opportunité captivante d'investir dans des secteurs à forte croissance et tournés vers l'avenir. Ils permettent de tirer parti de tendances telles que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables ou la transformation numérique. Cependant, il est crucial de ne pas négliger les risques. Investir trop tard dans des ETF basés sur des tendances populaires peut entraîner des pertes si le marché est déjà surévalué. C'est pourquoi une analyse approfondie et une sélection rigoureuse sont essentielles.

Notre outil de recherche d'ETF vous propose des informations détaillées et des options de comparaison pour identifier l'ETF qui correspond parfaitement à votre stratégie d'investissement.

Nos réponses aux questions fréquentes

