ETF sur l'uranium

Cameco Corporation est l'une des plus grandes entreprises d'uranium au monde et exploite des mines au Canada et aux États-Unis. National Atomic Co Kazatomprom est l'entreprise publique d'uranium du Kazakhstan et le plus grand producteur d'uranium au monde. CGN Mining est une entreprise chinoise qui exploite des mines d'uranium et soutient la demande croissante d'énergie nucléaire en Chine.