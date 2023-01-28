extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
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À propos d'extraETF

Faciliter votre investissement en ETF

Que vous soyez un investisseur privé ou un professionnel, notre vision est celle de rendre l’investissement en ETF simple et accessible au plus grand nombre.
Nous avons donc décidé de créer une plateforme vous permettant de découvrir l’univers des Exchange Traded Funds au travers d’un spectre tout autant technique qu’éducatif.

Nous vous éclairons dans la jungle des investissements et vous fournissons toutes les informations nécessaires pour un investissement réussi. Notre objectif est de vous aider à vous constituer un patrimoine de manière optimale grâce aux ETF, aux actions et autres produits financiers.

Avec des outils utiles, un contenu solide et beaucoup de passion, nous vous aidons à vous développer financièrement !

extraETF - Votre portail investisseur

Avec notre recherche d'ETF, nos profils d'ETF détaillées, nos nombreux calculateurs financiers, un grand espace de connaissances et un comparatif plateformes complet, votre stratégie d'investissement est vite trouvée. 

Équipe

Bild von extraETF Gründer Markus Jordan
Markus Jordan

Fondateur et Directeur général

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber

Directeur des Affaires

Bild von Julia Immel, extraETF
Julia Immel

Directrice Marketing & PR

Bild von Verena Straus
Verena Straus

Responsable grands comptes senior

Bild von Allen Memic
Allen Memic

Support client et gestion de produit

Bild von Thomas Brummer von extraETF.com
Thomas Brummer

Rédacteur adjoint

Bild von Martin Templer
Martin Templer

Directeur des ventes

Bild von Alexandra Michel, Grafikdesignerin
Alexandra Michel

Designer graphique

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Teresa Michel

Designer graphique

Bild von Benjamin Jakschik
Benjamin Jakschik

Motion & Designer Média

Bild von Diana Hirzel
Diana Hirzel

Designer graphique senior

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Stefany Huber

Assistant de gestion de bureau & Spécialiste du contenu Espagne

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Diana Degenhardt

Responsable grands comptes junior

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Tina Pache

Étudiante en marketing

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Carlos Hauk

Étudiante en marketing

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Tasja Hauk

Étudiante en marketing