À propos d'extraETF

Que vous soyez un investisseur privé ou un professionnel, notre vision est celle de rendre l’investissement en ETF simple et accessible au plus grand nombre.

Nous avons donc décidé de créer une plateforme vous permettant de découvrir l’univers des Exchange Traded Funds au travers d’un spectre tout autant technique qu’éducatif.

Nous vous éclairons dans la jungle des investissements et vous fournissons toutes les informations nécessaires pour un investissement réussi. Notre objectif est de vous aider à vous constituer un patrimoine de manière optimale grâce aux ETF, aux actions et autres produits financiers.

Avec des outils utiles, un contenu solide et beaucoup de passion, nous vous aidons à vous développer financièrement !

extraETF - Votre portail investisseur

Avec notre recherche d'ETF, nos profils d'ETF détaillées, nos nombreux calculateurs financiers, plus de 100 dépôts modèles, un grand espace de connaissances et un comparatif plateformes complet, votre stratégie d'investissement est vite trouvée. Avec notre gestionnaire financier, nous vous aidons à surveiller votre stratégie et votre patrimoine, à les analyser, à identifier les risques et bien plus encore.

De plus, notre rédaction vous fournit chaque jour dans notre section News des actualités et des informations sur le thème de l'investissement et de la constitution de patrimoine. Dans notre publication imprimée Extra-Magazin, nous vous informons également depuis 2008 sur les thèmes d'investissement actuels ainsi que sur les derniers développements et tendances sur le marché allemand, autrichien, italien, français et espagnol des ETF.