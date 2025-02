ETF Blockchain

Dans le secteur de la blockchain, il existe de nombreuses entreprises qui jouent un rôle de premier plan grâce à des technologies et des services innovants. Parmi les entreprises de blockchain les plus connues et les plus influentes, on trouve Bitfarms, Square et Coinbase. Ces entreprises contribuent largement au développement et à la diffusion de la technologie blockchain et proposent une multitude de solutions allant du commerce de crypto-monnaies aux services de paiement numérique.