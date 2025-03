Les ETF Infrastructure peuvent être utiles pour plusieurs raisons, car ils investissent par exemple dans des services importants dont la demande est constante, indépendamment des cycles économiques. Cela offre une certaine stabilité et peut conduire à des rendements fiables.

De plus, les ETF Infrastructure offrent un accès à un large éventail de secteurs d'infrastructure, des transports et de l'énergie aux télécommunications et à l'eau. De plus, les projets d'infrastructure bénéficient souvent d'investissements gouvernementaux et de contrats à long terme, ce qui peut offrir une sécurité supplémentaire.

Enfin et surtout, les investisseurs peuvent profiter de la dynamique de croissance mondiale et des projets d'infrastructure en cours. En investissant dans des ETF Infrastructure, les investisseurs à long terme en particulier peuvent participer au succès de ces entreprises tout en réduisant le risque des actions individuelles.