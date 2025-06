ETF Infrastructure énergétique

Veolia est un groupe environnemental français qui opère dans le monde entier dans les secteurs de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, de la gestion des déchets et de l'approvisionnement en énergie. RWE est un fournisseur d'énergie allemand qui se concentre sur la production d'électricité à partir de sources d'énergie conventionnelles et, de plus en plus, à partir de sources d'énergie renouvelables. E.ON est l'une des plus grandes entreprises énergétiques d'Europe, spécialisée dans les réseaux énergétiques, les solutions pour les clients et l'approvisionnement en énergie durable. Ces entreprises montrent de manière exemplaire à quel point le secteur de l'approvisionnement est vaste et important.