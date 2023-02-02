Les ETF en période d'inflation

Les fortunes fondent souvent sans que l'on s'en rende compte. Si vous mettez aujourd'hui 10 000€ dans une tirelire, vous pouvez être sûr que le même montant restera le même au bout de dix ans, mais votre épargne vaudra moins. C'est la faute de l'inflation, qui entraîne un rendement réel négatif. L'argent subit une perte de pouvoir d'achat. Fin 2022, le taux d'inflation moyen en Europe était de 9,2%. À titre de comparaison, l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) est de 2%. L'inflation fait fondre le patrimoine et réduit le rendement des ETF et autres investissements. Les investisseurs qui veulent battre l'inflation dans leurs placements financiers ont dû (et doivent) chercher des rendements supérieurs à la moyenne. Et beaucoup regardent avec espoir vers les ETF.

Mais les ETF sont-ils vraiment adaptés à la protection contre l'inflation en temps de crise ? Comment les ETF se comportent-ils en cas d'inflation élevée ? L'article suivant répond à ces questions et à d'autres.