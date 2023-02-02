Les ETF en période d'inflation
Les ETF peuvent-ils protéger contre l'inflation ?
Les fortunes fondent souvent sans que l'on s'en rende compte. Si vous mettez aujourd'hui 10 000€ dans une tirelire, vous pouvez être sûr que le même montant restera le même au bout de dix ans, mais votre épargne vaudra moins. C'est la faute de l'inflation, qui entraîne un rendement réel négatif. L'argent subit une perte de pouvoir d'achat. Fin 2022, le taux d'inflation moyen en Europe était de 9,2%. À titre de comparaison, l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) est de 2%. L'inflation fait fondre le patrimoine et réduit le rendement des ETF et autres investissements. Les investisseurs qui veulent battre l'inflation dans leurs placements financiers ont dû (et doivent) chercher des rendements supérieurs à la moyenne. Et beaucoup regardent avec espoir vers les ETF.
Mais les ETF sont-ils vraiment adaptés à la protection contre l'inflation en temps de crise ? Comment les ETF se comportent-ils en cas d'inflation élevée ? L'article suivant répond à ces questions et à d'autres.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Inflation : l'inflation désigne l'augmentation du niveau des prix des biens et des services, ce qui fait perdre du pouvoir d'achat à l'argent. Les investisseurs sont également touchés par ce phénomène, car plus l'inflation est élevée, moins on pourra se permettre de dépenser ses économies à l'avenir.
Protection contre l'inflation avec les ETF : il existe des ETF qui peuvent offrir une certaine protection contre l'inflation. Il s'agit principalement des ETF sur l'or, les matières premières et les actions, ainsi que des ETF sur les obligations protégées contre l'inflation. Une large diversification offre une protection à long terme pour ton propre portefeuille.
Garder son calme : Des taux d'inflation élevés peuvent susciter l'incertitude chez les investisseurs. Mais ce n'est pas une raison pour modifier son portefeuille d'ETF. Historiquement, les stratégies d'investissement à long terme des ETF se sont avérées fiables même en cas d'inflation élevée et ont permis d'absorber les performances négatives.
Que se passe-t-il pour les ETF en cas d'inflation ?
Bien sûr, notre désir d'avoir des ETF résistants à l'inflation est tout à fait compréhensible. Après tout, l'inflation a pour conséquence que l'argent perd de son pouvoir d'achat, car les prix des biens et des services augmentent. L'inflation n'est donc rien d'autre que la hausse générale des prix. Ceux qui épargnent, par exemple dans un ETF, sont également concernés. En effet, plus le taux d'inflation est élevé, moins l'argent aura de valeur à l'avenir. Les entreprises ne sont pas non plus protégées contre l'inflation. Beaucoup d'entre elles doivent acheter des matières premières. Les prix des produits intermédiaires augmentent également pour elles dans un environnement inflationniste et font baisser les bénéfices de l'entreprise et, en fin de compte, le rendement de l'ETF, si l'entreprise est membre d'un indice.
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Mais un ETF peut-il protéger contre l'inflation ? Oui ! Ce qui compte, c'est que les investisseurs investissent de manière largement diversifiée sur le marché des capitaux et dans des biens matériels. Certes, les prix des entreprises augmentent aussi, mais certaines d'entre elles ont plutôt la possibilité de répercuter les prix plus élevés sur leurs clients. Ainsi, les pertes et les risques peuvent être mieux gérés. Les groupes qui sont par exemple leaders sur le marché ou qui vendent des produits difficiles à remplacer ont un grand pouvoir de fixation des prix. Par exemple, les fournisseurs d'énergie, les fabricants de produits alimentaires ou les entreprises pharmaceutiques.
Les ETF ont donc tout leur sens en cas d'inflation. Outre une large répartition des risques à l'échelle mondiale, un horizon d'investissement à long terme est également avantageux. Sur une période de plusieurs années ou décennies, les fluctuations du portefeuille peuvent généralement être compensées. En période de crise présumée, l'effet Cost-Average a un effet positif sur le développement d'un plan d'investissement en ETF. Si les cours sont bas, les investisseurs obtiennent plus de parts d'ETF pour le même montant avec un taux de plan d'épargne constant.
L'argent sous l'oreiller perd de sa valeur à cause de l'inflation
Les ETF peuvent-ils protéger contre l'inflation ?
L'investissement à long terme dans des actions et d'autres actifs tangibles comme les matières premières et l'immobilier peut protéger contre l'inflation. Les ETF et les ETC sont particulièrement adaptés à cet effet. L'important est de répartir largement les actifs entre les classes d'actifs, les régions et les secteurs. Les investisseurs réduisent ainsi le risque des ETF et des ETC, tout en profitant de l'avantage que les marchés des capitaux ont historiquement compensé la dépréciation monétaire par un meilleur rendement.
Prenons un exemple: Si nous disposons d'une somme de 100 000€ et que nous la laissons sur un compte courant sans intérêt pendant 30 ans, avec une inflation supposée de 2% par an, elle n'aurait alors plus qu'un pouvoir d'achat de 55 207,09€.
Dans le graphique suivant, nous avons fait les mêmes hypothèses, mais en investissant l'argent dans un MSCI World ETF et en partant d'un rendement moyen à long terme de 7% par an, ce qui était tout à fait réaliste, du moins dans le passé. En comparaison, en plus de la performance de cet ETF, nous avons également déduit l'inflation de celle-ci afin d'obtenir le rendement réel. Cela permet de mettre en évidence la différence significative qu'il y a entre la dépréciation monétaire et l'inflation. Nous n'avons pas pris en compte les fluctuations de valeur et les coûts des ETF, ni l'impôt sur les ETF:
Quels ETF prioriser en cas d'inflation ?
Dans un environnement inflationniste, les ETF sur les actions, sur les obligations protégées contre l'inflation ainsi que les ETC sur les matières premières ou les investissements dans l'or et l'or Xetra peuvent être intéressants à long terme. Il existe donc plusieurs possibilités et opportunités de compenser l'inflation autant que possible.
Le tableau suivant présente quelques exemples d'ETF et d'ETC dans ces segments d'investissement.
Dans ce qui suit, nous aimerions examiner de plus près les possibilités de faire face à l'inflation :
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Les ETF sont une bonne option pour contrer l'érosion monétaire insidieuse due à l'inflation. Ils permettent aux investisseurs d'investir dans des titres tels que des actions, des obligations protégées contre l'inflation et - sous forme d'ETC - dans des matières premières. A long terme, ces catégories d'investissement ont généré un rendement qui (sur) compense l'inflation. C'est pourquoi les investisseurs devraient aussi avoir un horizon de placement à long terme et répartir largement les risques sur plusieurs classes d'actifs, secteurs et régions. Les investissements à court terme n'offrent pas une protection suffisante contre l'inflation et entraînent plus souvent des pertes. Les ETF contre l'inflation peuvent être utilisés à long terme comme investissement individuel et comme plan d'épargne