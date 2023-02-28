Qu'est-ce qu'une action ?
Fonctionnement et investissement en actions
Les actions sont un élément important du système financier moderne et permettent aux investisseurs de participer à une entreprise en profitant de son succès. Les actions représentent une part du capital propre d'une entreprise, qui est négociée sous forme de titres. Ce commerce a lieu en bourse ou hors bourse et est soumis à une multitude de réglementations et de lois.
L'investissement en actions est une forme d'investissement populaire et offre la possibilité de profiter à long terme des hausses de prix et des distributions de dividendes. Cependant, les placements en actions comportent également des risques, car les cours peuvent fluctuer et les investisseurs peuvent subir des pertes. C'est pourquoi il est important de s'informer en détail avant d'investir et d'évaluer les risques éventuels.
Dans ce guide, nous expliquons les informations les plus importantes sur les actions et ce que les investisseurs doivent savoir lorsqu'ils achètent des actions.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Définition : les actions sont des parts d'une société anonyme. C'est une forme d'entreprise dans laquelle tous les actionnaires possèdent ensemble une société.
Valeur de l'entreprise : la valeur nominale n'est qu'une formalité, ce qui compte c'est la valeur boursière d'une entreprise, la fameuse capitalisation boursière. C'est une mesure de la taille d'une entreprise.
Investissement financier : les actions sont généralement négociées en bourse, leurs cotations peuvent fortement fluctuer à court terme. En achetant des actions, les investisseurs spéculent sur des gains de cours et sur une part du revenu, le dividende.
Droit de vote : les actionnaires ont le droit de participer aux décisions. Chaque année, l'entreprise organise une assemblée générale au cours de laquelle elle informe ses actionnaires et ces derniers ont leur mot à dire sur le cours futur de l'entreprise.
Que sont les actions ?
Les actions sont des parts d'une entreprise. En achetant une action, les investisseurs deviennent copropriétaires d'une société anonyme (SA) et peuvent également participer à l'orientation stratégique de l'entreprise. Chaque acheteur acquiert une fraction du capital social d'une société anonyme. Cette part est également appelée valeur nominale. La valeur nominale ne doit pas être assimilée à la valeur boursière. En effet, la valeur boursière est le cours actuel de l'action, c'est-à-dire le prix auquel l'action peut être achetée et vendue en bourse. La valeur nominale, en revanche, dépend du capital social et du nombre d'actions émises (exception : les actions sans valeur nominale). Dans la pratique, le cours d'une action est la valeur déterminante, la valeur nominale est une formalité et est réglementée par la loi sur les sociétés anonymes.
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Comment calculer la valeur boursière d'une entreprise ?
En règle générale, les investisseurs regardent le cours des actions. En multipliant le cours actuel de l'action par le nombre d'actions émises, on obtient la valeur boursière d'une entreprise, également appelée capitalisation boursière dans le jargon. Elle permet de faire des comparaisons et montre comment la valeur totale d'une société anonyme est estimée. Comme le cours de la bourse fluctue constamment, la capitalisation boursière change elle aussi en permanence. La capitalisation boursière ne joue aucun rôle dans le bilan d'une entreprise. Le capital social y est indiqué. En divisant le capital social par le nombre d'actions émises, on obtient la valeur nominale d'une action.
Quelle différence entre valeur nominale, valeur boursière et la capitalisation boursière ?
Pour calculer la capitalisation boursière, il faut connaître le nombre d'actions en circulation et le cours actuel de la bourse. Les sociétés anonymes publient les informations sur les actions émises dans leur rapport annuel.
Un exemple de calcul permet d'illustrer les différences : supposons qu'une action soit cotée en bourse à 35 euros et que l'entreprise affiche dans son bilan un capital social de 1.000.000 euros. La valeur nominale est de 1 euro. Il y a donc 1 000 000 d'actions. Dans ce cas, la capitalisation boursière de l'entreprise est de 35 millions d'euros.
Formules de calcul :
Nombre d'actions = capital social ÷ valeur nominale
Capitalisation boursière = nombre d'actions x valeur du cours de l'action
Que sont les actions unitaires ou les actions sans valeur nominale ?
Dans la pratique, outre les actions à valeur nominale, il existe des actions sans valeur nominale, appelées actions unitaires ou actions sans valeur nominale. Elles ont une valeur nominale arithmétique qui doit correspondre au moins à une part du capital social d'un euro. C'est ce que prescrit la loi sur les sociétés anonymes. Les actions sans valeur nominale sont en partie courantes dans d'autres pays, c'est pourquoi une partie des entreprises choisissent cette variante. Il est important de savoir : Le fait qu'il s'agisse d'une action unitaire ou d'une action à valeur nominale n'a aucune influence sur la valeur d'une action. Les investisseurs peuvent donc ignorer ce fait en toute confiance.
Quelle différence entre des actions au porteur et des actions nominatives ?
Une société anonyme peut décider d'émettre des actions au porteur ou des actions nominatives. Pour l'investisseur, il s'agit d'une simple formalité qui ne fait finalement aucune différence.
Dans le cas des actions nominatives, les propriétaires sont généralement inscrits dans le registre des actions de la société avec leur nom et leur adresse. Pour l'entreprise, les actions nominatives ont donc l'avantage de permettre à la société anonyme d'entrer directement en contact avec ses actionnaires. Ce n'est pas aussi facile avec les actions au porteur. Mais les investisseurs reçoivent généralement les informations importantes par le biais de la banque de dépôt.
Pourquoi certaines entreprises ont-elles des actions ordinaires et des actions privilégiées ?
Une société anonyme peut émettre des actions préférentielles en plus des actions ordinaires. Les actions préférentielles ne donnent généralement pas de droit de vote à l'assemblée générale. Pour compenser l'absence de droit de vote, les actions préférentielles offrent généralement un dividende plus élevé que les actions ordinaires.
Qu'est-ce qu'une IPO et que se passe-t-il lors d'une introduction en bourse ?
Lors de la création d'une société anonyme, les fondateurs reçoivent des actions. Celles-ci ne sont toutefois négociées qu'en bourse et peuvent être achetées par tout investisseur si la société anonyme en fait la demande. La procédure d'admission est appelée introduction en bourse ou, en anglais, IPO (Initial Public Offering). Elle est généralement coûteuse et dure souvent plusieurs mois avant que les actions ne soient négociées en bourse. Lors de l'IPO, de nouvelles actions sont émises et le produit de la vente revient directement à la société anonyme. Si le cours des actions augmente ou baisse après l'introduction en bourse, cela n'a aucune influence sur les résultats de la société anonyme. Car l'acheteur paie le prix d'achat, le vendeur le reçoit. En clair, la société anonyme n'est pas concernée.
Qui détermine la valeur d'une action ?
En bref : les investisseurs. Car si de nombreux investisseurs veulent acheter les actions d'une entreprise, le cours augmente. Le contexte : la demande est supérieure à l'offre. Inversement, si beaucoup d'investisseurs vendent leurs actions mais que peu veulent en acheter, le cours baisse. La bourse n'est donc pas un jeu à somme nulle, elle dépend de l'offre et de la demande. Si beaucoup d'investisseurs achètent, les cours augmentent - et inversement.
La valeur d'une action est déterminée par l'offre et la demande
Qu'est-ce qui influence le cours de l'action ?
La hausse ou la baisse de l'offre ou de la demande pour une action dépend de divers facteurs. En premier lieu, c'est l'évaluation des investisseurs sur les chances d'avenir de l'entreprise. Mais le cours de l'action peut aussi être influencé par les dernières actualités, les rumeurs, les résultats, le paiement attendu des dividendes, la position des concurrents, les recommandations d'achat des analystes ou les perspectives d'avenir du secteur concerné et de l'économie dans son ensemble, etc.
Comment acheter des actions ?
Les actions sont négociées en bourse. En France, Euronext Paris est la place de marché la plus importante, c'est là que se font les plus gros volumes. Il existe également des places boursières plus petites comme Euronext Growth, Euronext Access, la bourse de Marseille, etc. Nous avons réuni une comparaison des places boursières dans un guide séparé.
La condition préalable pour acheter des actions en bourse est d'avoir un portefeuille de titres et le capital nécessaire. Tu trouveras des fournisseurs de dépôts de titres bon marché dans notre évaluation des brokers et courtiers en ligne. Une fois ces deux conditions réunis, vous pouvez passer votre ordre d'achat. Il faut au moins indiquer combien d'actions doivent être achetées et combien de temps l'ordre doit être valable. En outre, les investisseurs ont la possibilité de fixer une limite. C'est le prix maximum qu'un acheteur est prêt à payer ou le prix minimum qu'un vendeur souhaite recevoir pour ses actions.
Que sont les dividendes ?
Ce que l'intérêt est pour les obligations, le dividende l'est pour les actions - c'est-à-dire la rémunération du capital investi. Avec le dividende, les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires, participent au succès de l'entreprise. Cependant, le montant du dividende n'est pas fixe, il ne s'agit donc pas d'un paiement sûr. Certaines sociétés anonymes, surtout les jeunes entreprises à fort taux de croissance, ne versent souvent aucun dividende, préférant investir les bénéfices dans la croissance de l'entreprise. D'autres distribuent une partie ou la totalité des bénéfices annuels aux actionnaires.
Quand faut-il acheter une action pour recevoir le dividende ?
Les sociétés anonymes françaises ont pour obligation légale de distribuer les dividendes dans un délai de neuf mois suivant la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise. Les entreprises peuvent choisir de verser des dividendes intermédiaires en cours d'exercice, en plus du dividende final. Pour les sociétés étrangères, il existe aussi des versements de dividendes semestriels ou trimestriels, par exemple pour les actions américaines. Pour recevoir le dividende, il n'est pas nécessaire de posséder l'action tout le temps, mais seulement à une certaine date de référence.
Pour les actions françaises, le conseil d'administration de chaque entreprise décide du montant à distribuer et de la date de versement des dividendes, qui doit être approuvée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Les dates de versement sont souvent communiquées aux actionnaires dans les rapports financiers annuels et dans les convocations à l'assemblée générale.
Le saviez-vous ?Droit de codécision pour les actionnaires
Les actionnaires ont leur mot à dire dans les décisions importantes : Une fois par an, ils se réunissent en assemblée générale et prennent des décisions. Ils décident par exemple de l'affectation des bénéfices, c'est-à-dire si le bénéfice annuel est entièrement réinvesti dans l'entreprise ou si une partie est distribuée aux actionnaires.
Quelles sont les stratégies les plus intéressantes pour investir en actions ?
Il existe toute une série de stratégies d'investissement différentes. Souvent, certaines stratégies se développent très bien pendant des années, mais perdent ensuite de leur importance au profit d'autres stratégies. Les investisseurs doivent avant tout décider quelle stratégie correspond le mieux à leurs idées personnelles et à leurs attentes du marché.
Ceux qui souhaitent par exemple miser sur des revenus continus peuvent le faire avec la stratégie des dividendes. Parmi les stratégies les plus connues, on trouve, outre la stratégie du dividende, la stratégie value et la stratégie growth. Nous avons réuni plus d'informations à ce sujet dans le guide Stratégies d'investissement avec les ETF.
Quelles sont les chances de rendement pour les investisseurs avec des actions ?
Celui qui possède des actions a deux sources de revenus possibles : Les gains de cours et les dividendes. D'une part, la valeur de l'actif augmente lorsque le cours des actions augmente. D'autre part, les investisseurs ont droit à une partie des bénéfices si l'entreprise réalise des profits et les distribue à ses propriétaires.
Quels risques comporte l'investissement en actions ?
Il existe un risque général de marché et un risque lié aux actions individuelles. Le risque général de marché concerne plus ou moins tous les investisseurs en actions lorsque les cours s'effondrent sur l'ensemble du marché des actions. La cause peut être par exemple une crise économique ou une catastrophe naturelle, etc. Dans ce cas, les effets sont souvent inattendus et touchent l'ensemble du marché des actions.
Il en va autrement du risque lié aux actions individuelles: contrairement à la tendance générale du marché, une action individuelle peut perdre beaucoup de valeur, par exemple parce que la direction a pris de mauvaises décisions. Le plus grand risque pour l'investisseur est la perte totale. Si une entreprise fait faillite, les actions des actionnaires ne valent plus rien. Pour minimiser le risque d'une seule action, les investisseurs achètent plusieurs actions ou ETF et répartissent ainsi le risque le plus largement possible.
L'investissement en actions comporte différents risques. Nous avons listé ici les plus importants :
- Risque conjoncturel/instabilité économique
- Développement de l'entreprise (par ex. erreurs de gestion)
- Risque lié au cours
- Risque de perte de dividendes
- Risque d'insolvabilité
- Risque de liquidité
- Risque d'inflation
- Changements réglementaires (par ex. taxe)
- Décisions politiques (par ex. sortie du charbon)
- Risque de change (par ex. pour les actions étrangères)
Pourquoi les ETF d'actions sont-ils plus utiles ?
L'achat d'ETF d'actions est encore plus simple que l'achat d'actions individuelles et la prise de nombreux risques individuels. Car ils reproduisent un indice composé d'un certain nombre d'actions et répartissent largement le risque. Cela permet à l'investisseur d'économiser du temps et de l'argent, car les ETF sont négociés en bourse comme les actions et leurs coûts sont très faibles.
Le rendement et la performance des ETF parlent également en leur faveur : Des études économiques et des comparaisons de performances montrent que même les gestionnaires de fonds professionnels n'obtiennent pas, dans la grande majorité des cas, des rendements plus élevés à long terme que les investisseurs qui investissent dans des ETF.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Investir dans des actions est une manière attrayante de profiter des hausses de prix à long terme et de recevoir des dividendes. Pour ce faire, les investisseurs acquièrent des parts du capital propre d'une entreprise, qui sont le plus souvent négociées en bourse sous forme d'actions.
Mais l'investissement en actions comporte aussi des risques, car les cours peuvent fluctuer et l'investisseur peut subir des pertes. Pour minimiser ce risque, il est important de s'informer en détail avant d'investir et d'évaluer les risques potentiels. Une stratégie d'investissement diversifiée, c'est-à-dire la répartition de l'investissement dans plusieurs entreprises et secteurs, peut aider à minimiser les risques. Cela peut être mis en œuvre de manière économique et simple avec les ETF d'actions.
Dans l'ensemble, l'investissement en actions peut être un moyen lucratif de faire fructifier son patrimoine, mais il nécessite un certain niveau de connaissances et d'expérience en matière de titres. Une recherche approfondie, une stratégie d'investissement individuelle et une perspective à long terme sont donc indispensables.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Quelques notions essentielles
- Que sont les actions ?
- Comment calculer la valeur boursière d'une entreprise ?
- Qu'est-ce qu'une IPO et que se passe-t-il lors d'une introduction en bourse ?
- Comment acheter des actions ?
- Que sont les dividendes ?
- Droit de codécision pour les actionnaires
- Quelles sont les stratégies les plus intéressantes pour investir en actions ?
- Quelles sont les chances de rendement pour les investisseurs avec des actions ?
- Quels risques comporte l'investissement en actions ?
- Pourquoi les ETF d'actions sont-ils plus utiles ?
- Ce qu'il faut retenir
- Nos réponses aux questions fréquentes