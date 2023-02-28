Qu'est-ce qu'une action ?

Les actions sont un élément important du système financier moderne et permettent aux investisseurs de participer à une entreprise en profitant de son succès. Les actions représentent une part du capital propre d'une entreprise, qui est négociée sous forme de titres. Ce commerce a lieu en bourse ou hors bourse et est soumis à une multitude de réglementations et de lois.

L'investissement en actions est une forme d'investissement populaire et offre la possibilité de profiter à long terme des hausses de prix et des distributions de dividendes. Cependant, les placements en actions comportent également des risques, car les cours peuvent fluctuer et les investisseurs peuvent subir des pertes. C'est pourquoi il est important de s'informer en détail avant d'investir et d'évaluer les risques éventuels.

Dans ce guide, nous expliquons les informations les plus importantes sur les actions et ce que les investisseurs doivent savoir lorsqu'ils achètent des actions.