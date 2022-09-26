Les stratégies d'investissement en ETF
Comment trouver la bonne stratégie pour votre investissement ?
Pour investir son argent en bourse de manière rentable, il faut une stratégie d'investissement appropriée. Elle définit de manière ciblée et à long terme la manière d'acheter et de vendre des ETF, des actions, des obligations ou d'autres titres. Les stratégies d'investissement avec des ETF dépendent non seulement de critères objectifs fournis par l'analyse fondamentale et technique des titres ainsi que des perspectives générales de l'évolution de la conjoncture, des taux d'intérêt et des taux de change, mais aussi des objectifs d'investissement individuels, de la situation financière et des préférences personnelles des investisseuses et investisseurs.
Mais quelles sont les stratégies d'investissement existantes ? Comment assurer une diversification suffisante ? Et comment profiter des opportunités et limiter les risques ?
Dans ce guide, nous répondons à ces questions, nous mettons en lumière les stratégies d'investissement qui existent, leurs particularités et ce qu'il faut prendre en compte avant même d'acheter les premières parts d'un ETF.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Définition : une stratégie d'investissement décrit la stratégie d'achat et de vente, par exemple d'actions ou d'ETF, pour obtenir un investissement aussi rentable que possible.
Types de placement : Selon le type d'investissement, il est possible de choisir une stratégie d'investissement appropriée pour les ETF. On distingue les types de placement spéculatifs, à moyen terme et conservateurs.
Stratégies d'investissement : Les stratégies d'investissement que les investisseurs peuvent suivre avec les ETF sont par exemple la stratégie Value ou la stratégie Rebalancing. Ces stratégies peuvent être mises en œuvre par exemple avec un plan d'épargne ETF ou un portefeuille ETF.
Sélection : La sélection d'ETF devrait être axée sur les objectifs d'épargne et la capacité de risque des investisseurs. Ensuite, si la stratégie est bien définie avant un investissement, elle doit être maintenue pendant la durée de celui-ci.
Qu'est-ce qu'une stratégie d'investissement en ETF ?
Une stratégie d'investissement décrit la stratégie d'achat et de vente d'actions, d'ETF, d'obligations ou d'autres titres par le biais d'une approche ciblée, orientée sur le long terme, afin d'obtenir un investissement aussi rentable que possible.
Les stratégies d'investissement avec des ETF se basent non seulement sur des critères objectifs fournis par l'analyse fondamentale et technique des titres ainsi que sur les perspectives générales d'évolution de la conjoncture, des taux d'intérêt et des taux de change, mais aussi sur la situation financière et les préférences personnelles de l'investisseur.
Une stratégie d'investissement ETF solide et fondée tient compte :
- Objectifs financiers
- Disposition à prendre des risques
- Capacité à supporter les risques
- Situation financière
- Situation de vie
- Besoins financiers futurs
Comme tous ces facteurs et préférences peuvent varier d'une personne à l'autre, il n'existe pas de stratégie d'investissement ETF unique qui soit la meilleure pour tous les investisseurs et qui génère le meilleur rendement.
Au sens strict, la stratégie d'investissement désigne également la procédure d'investissement en actions, c'est-à-dire les règles, le moment, la manière et les entreprises dans lesquelles investir. Les approches se ressemblent parfois, mais elles sont souvent très différentes. Certaines stratégies peuvent être combinées. Il est conseillé de réfléchir à l'approche le plus tôt possible, idéalement avant le premier investissement. Cela permet d'éviter les erreurs dès le début de la stratégie d'investissement dans les ETF.
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- Comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils sont le couteau suisse de l'investissement financier
- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Quels sont les différents types d'installations ?
|Types de placements
|Durée du placement
|Risque de placement
|Conservateur
|Généralement à long terme
|Faible
|Équilibré
|Moyen terme à long terme
|Moyen
|Spéculatif
|Plutôt à court terme
|Élevé
Il existe généralement trois types de placements différents : Les types d'investissement conservateurs, équilibrés et spéculatifs. Ceux-ci sont étroitement liés à l'horizon d'investissement, c'est-à-dire à la durée prévue de l'investissement proprement dit. De plus, ils se distinguent fortement par la pondération des différentes classes d'actifs dans lesquelles ils investissent. Les investisseurs devraient donc réfléchir, avant de mettre en œuvre certaines stratégies d'investissement ETF, à quel type d'investissement elles correspondent et quelle est leur capacité à supporter le risque.
Quelles sont les stratégies d'investissement en ETF ?
Il existe de nombreuses stratégies d'investissement ETF. Elles peuvent par exemple miser sur des titres et des indices spécifiques lors de l'investissement, mais elles diffèrent aussi dans leur structure, les hypothèses de base sous-jacentes et leur approche. Mais toutes ont pour objectif de générer le plus de rendement possible.
Pour un aperçu général, voici brièvement les principales stratégies d'investissement en ETF :
En raison des différentes approches, chacun peut investir selon ses préférences personnelles. Il est important de savoir que toutes les stratégies ne fonctionnent pas dans toutes les phases de la bourse.
Voyons maintenant quelques exemples de stratégies d'investissement qui pourraient convenir aux investisseurs en fonction de leur niveau de tolérance au risque :
|Type d'investisseur
|Stratégies d'investissement
|Faible propension au risque
|Tolérance au risque moyenne
|Disposition à prendre des risques élevés
Dans l'exemple suivant, nous avons comparé la performance relative d'ETF représentant différentes stratégies d'investissement ETF au fil du temps. Nous les avons également mis en relation avec un ETF sur l'indice MSCI World comme indice de référence.
Il apparaît clairement que les ETF représentés ont évolué différemment et qu'ils ont fait mieux ou moins bien que l'investissement dans le MSCI World ETF, selon le produit et sa stratégie d'investissement en ETF. Il faut savoir qu'une meilleure ou une moins bonne performance historique d'une stratégie ne permet pas de tirer des conclusions sur sa qualité ou sa performance future. En ce qui concerne les ETF qui se sont mieux comportés que l'indice de référence dans le passé, nous devons être conscients qu'il n'y a pas de garantie à l'avenir et que les chances plus élevées sont généralement contrebalancées par des risques plus élevés.
Suivez votre stratégie d'investissement ETF à long terme et de manière conséquente
Que signifie la prise de risque ?
La propension au risque définit la tendance personnelle à prendre des risques lors de l'investissement d'argent. Elle est subjective et résulte de l'expérience et des connaissances personnelles en matière de gestion de l'argent. On distingue généralement trois styles d'investissement, qui incluent les actions comme catégorie d'investissement et peuvent donc aussi concerner les ETF d'actions ou les fonds d'actions. D'autres nuances sont bien sûr possibles en fonction des préférences individuelles :
Comment trouver la stratégie d'investissement qui me convient ?
Il existe toute une série de stratégies d'investissement, mais aucune qui puisse répondre à tous les souhaits et attentes. La meilleure stratégie d'investissement est celle qui correspond à votre profil de risque et à vos exigences personnelles. En répondant à ces six questions, les investisseurs découvriront celles qui leur conviennent le mieux.
Avec quelles classes d'actifs mettre en œuvre une stratégie d'investissement ?
Il existe différentes catégories d'investissement qui promettent différentes opportunités de rendement. Les risques varient également en fonction de la classe d'actifs choisie. Avant d'investir, les investisseurs doivent donc absolument étudier en détail la stratégie d'investissement choisie, les possibilités d'investissement, les chances et les risques ainsi que les catégories d'investissement utilisées.
|Catégorie d'investissement
|Forme de placement
|Risque
|Chance
|Liquidité
|Compte courant, argent au jour le jour
|Faible
|Faible
|Actions
|Actions, fonds, ETF
|Élevé
|Élevé
|Obligations
|Obligations, fonds, ETF
|Moyen
|Moyen
|Immobilier
|Immobilier, REIT, ETF, fonds
|Moyen
|Moyen
|Matières premières
|Physique, fonds, ETF
|Élevé
|Élevé
|Investissements alternatifs
|Private Equity, art, crypto
|Moyen
|Moyen
Lors du choix d'une allocation d'actifs pour sa propre stratégie d'investissement, il faut tenir compte des interactions possibles entre les différentes classes d'actifs. Cependant, la combinaison de plusieurs classes d'actifs peut non seulement conduire à une meilleure diversification, mais aussi avoir une influence sur la volatilité de l'ensemble du portefeuille. Il faut également tenir compte du fait que chaque classe d'actifs présente des caractéristiques spécifiques et que ses possibilités de négociation et ses coûts peuvent varier.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
La meilleure stratégie d'investissement pour les ETF n'existe pas, car les investisseurs peuvent différer dans leurs objectifs d'investissement, leurs situations de vie, leurs profils de risque ou leurs horizons d'investissement. De plus, il existe une multitude de stratégies d'investissement ETF différentes qui font l'objet de controverses parmi les spécialistes et qui reposent souvent sur des concepts et des hypothèses contradictoires. Il est possible d'investir en principe par le biais d'un plan d'investissement programmé en ETF ou d'un investissement unique en ETF.
La diversification peut être un facteur décisif dans la stratégie d'investissement lors de la sélection d'un ETF, car elle peut contribuer à répartir plus largement le risque et à réduire les fluctuations de valeur d'un portefeuille. Mais l'intégration de différentes classes d'actifs peut également enrichir la stratégie d'investissement. Mais comme celles-ci peuvent aussi avoir des caractéristiques individuelles ainsi que des chances et des risques spécifiques, les investisseurs devraient s'informer en détail à ce sujet avant chaque investissement. En outre, les investisseurs peuvent se faire une idée d'ensemble grâce aux listes de recommandations d'ETF.
Enfin, le gestionnaire financier d'extraETF permet de gérer, d'analyser et de surveiller son propre portefeuille avec la stratégie d'investissement choisie. Il est ainsi possible de comparer les performances de différents portefeuilles et stratégies d'investissement ETF, ce qui permet par exemple de mettre en évidence les différences de performance ou d'identifier à temps d'éventuels risques cumulés.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Quelques notions essentielles
- Qu'est-ce qu'une stratégie d'investissement en ETF ?
- Quels sont les différents types d'installations ?
- Quelles sont les stratégies d'investissement en ETF ?
- Que signifie la prise de risque ?
- Comment trouver la stratégie d'investissement qui me convient ?
- Avec quelles classes d'actifs mettre en œuvre une stratégie d'investissement ?
- Ce qu'il faut retenir
- Nos réponses aux questions fréquentes