Les stratégies d'investissement en ETF

Pour investir son argent en bourse de manière rentable, il faut une stratégie d'investissement appropriée. Elle définit de manière ciblée et à long terme la manière d'acheter et de vendre des ETF, des actions, des obligations ou d'autres titres. Les stratégies d'investissement avec des ETF dépendent non seulement de critères objectifs fournis par l'analyse fondamentale et technique des titres ainsi que des perspectives générales de l'évolution de la conjoncture, des taux d'intérêt et des taux de change, mais aussi des objectifs d'investissement individuels, de la situation financière et des préférences personnelles des investisseuses et investisseurs.

Mais quelles sont les stratégies d'investissement existantes ? Comment assurer une diversification suffisante ? Et comment profiter des opportunités et limiter les risques ?

Dans ce guide, nous répondons à ces questions, nous mettons en lumière les stratégies d'investissement qui existent, leurs particularités et ce qu'il faut prendre en compte avant même d'acheter les premières parts d'un ETF.

