Les critères pour bien choisir un ETF
La liste des 12 critères auxquels faire attention lors de la sélection d'un ETF
Le secteur des ETF est en croissance constante, car les ETF représentent un placement financier très apprécié. Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels négociés en bourse qui répliquent un indice déjà existant. De nombreux fournisseurs d'ETF différents se bousculent sur le marché et proposent leurs propres ETF sur différents indices. Les investisseurs ont ainsi un grand choix pour suivre leur stratégie d'investissement personnelle. Mais il y a aussi l'embarras du choix : comment choisir le bon ETF parmi tant d'autres ?
Dans cet article, nous vous indiquons et vous expliquons les principaux critères de sélection qui jouent un rôle dans le choix d'un ETF.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Méthode de réplication : les ETF peuvent répliquer un indice de manière physique ou synthétique. Dans le cas de la réplication physique, l'ETF investit dans toutes les valeurs contenues dans l'indice. Les ETF synthétiques, en revanche, répliquent l'indice par le biais de transactions d'échange. La qualité de l'ETF n'en est pas affectée.
L'affectation des revenus : Lors de la sélection d'ETF, il est primordial de faire attention aux 2 types d'affectation des revenus : thésaurisation et distribution. Avec les ETF à thésaurisation, les revenus du capital restent dans le fonds et sont automatiquement réinvestis. La valeur de l'ETF augmente ainsi, ce qui permet aux investisseurs de profiter pleinement de l'effet des intérêts composés. Les ETF de distribution versent leurs revenus aux investisseurs.
Coûts : lors de la sélection d'un ETF, les coûts des ETF jouent un rôle décisif, comme par exemple les frais de négociation et les frais courants. Le ratio des frais totaux (TER) est un critère qui permet de comparer grossièrement les ETF entre eux en termes de frais courants. Cependant, il faut aussi tenir compte, entre autres, des coûts de transaction pour l'achat et la vente de parts d'ETF, de la différence de suivi ou du rapport entre les coûts et le rendement.
Volume du fonds : le volume du fonds permet aux investisseurs d'évaluer si un ETF est déjà établi sur le marché ou non. Plus c'est grand, mieux c'est. A partir de 100 millions d'euros de volume de fonds, la rentabilité d'un fonds indiciel négocié en bourse est considérée comme assurée.
Choisir un ETF : Quels sont les critères à prendre en compte ?
Pour prendre la bonne décision lors de la sélection d'un ETF, il existe plusieurs critères que vous devez garder en tête. En font partie, entre autres, les critères suivants :
- Coûts
- Volume du fonds
- Âge du fonds
- Performance et qualité du suivi
- Impôts
- Affectation des revenus
- Méthode de réplication
- Stratégie d'investissement
Mais ce sont loin d'être tous les critères de sélection d'un ETF. Nous faisons également la distinction entre les critères qui doivent être évalués de la même manière pour chaque investisseur (critères objectifs) et ceux pour lesquels vous devez décider selon vos préférences personnelles (critères subjectifs). Avant d'entrer dans les détails des critères de sélection des ETF, voici un récapitulatif :
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Critères de sélection objectifs pour les ETF
Les critères objectifs de sélection des ETF sont en gros des chiffres, des données et des faits. Ils sont faciles à comparer, peuvent être définis avec précision et ont la même signification pour chaque investisseur.
L'âge de l'ETF
L'âge est un point important dans la sélection d'un ETF. Plus un ETF est ancien, mieux il est établi sur le marché. En règle générale, cela entraîne automatiquement un volume de fonds élevé et une grande liquidité. De plus, les ETF plus anciens disposent de plus de données permettant aux investisseurs de comparer la performance passée de l'ETF avec d'autres fonds de ce type. Un ETF devrait donc avoir au moins 5 ans, afin de voir à quel point le fonds a bien reproduit l'indice sous-jacent pendant cette période.
Cela signifie donc que plus vieux est toujours meilleur ? Non, même un ETF plus ancien peut offrir une performance inférieure à la moyenne. Si un ETF est déjà plus ancien, mais qu'il a un faible volume de fonds, cela peut indiquer que le fonds n'est pas très demandé par les investisseurs et pourrait donc éventuellement être fermé prochainement. La transparence des ETF vous est très utile dans cette situation et vous permet de regarder de près la performance de chaque ETF jusqu'à présent et voir s'il remplit tous les critères de sélection pertinents.
Volume du fonds et liquidité
Autre facteur important dans le choix d'un ETF est le volume du fonds. Les experts estiment qu'un ETF ne peut être exploité de manière rentable qu'à partir d'un volume de fonds d'au moins 50 millions d'euros. Avec un volume de fonds de plus de 100 millions d'euros, la rentabilité est quasiment assurée. Un ETF à fort volume est aussi généralement moins cher et plus liquide.
Un grand volume de fonds augmente également le nombre de participants au marché qui fixent des prix d'achat et de vente obligatoires sur le marché des capitaux ou à la bourse. Cela augmente automatiquement la liquidité de l'ETF, ce qui est également un critère de qualité important. Elle est essentielle pour que les entreprises puissent se procurer des capitaux à moindre coût et garantit en même temps que le marché puisse couvrir suffisamment l'intérêt commercial des investisseurs.
Performance et qualité du suivi
L'objectif d'un ETF est de répliquer son indice sous-jacent le plus précisément possible. Grâce au Tracking Error ou à la Tracking Difference, les investisseurs peuvent voir à quel point ce projet a effectivement fonctionné. En effet, il existe plusieurs facteurs en raison desquels une réplication exacte n'est pas toujours possible. Il s'agit entre autres des coûts, des impôts ou des dividendes.
Grâce à la différence de suivi, il est facile de voir dans quelle mesure la performance de l'ETF correspond à celle de l'indice, ce qui permet de comparer facilement les ETF entre eux. Veillez à comparer les performances des ETF sur différentes périodes avant de faire votre choix, afin de pouvoir prendre une décision solide.
Important : les performances passées peuvent être une indication pour l'avenir, mais il n'y a pas de garantie que les performances restent positives et que la différence de suivi soit optimale.
Coûts
Les coûts jouent bien sûr un rôle important dans le choix d'un ETF. Bien que les fonds indiciels négociés en bourse soient généralement bien moins chers que les fonds gérés activement, il vaut la peine de comparer les coûts des ETF. Le ratio des coûts totaux, en anglais Total Expense Ratio (TER), représente les coûts calculés chaque année par le fournisseur d'ETF. Cela comprend tous les coûts liés à la réplication de l'indice, par exemple les droits de garde et les frais de licence, ainsi que le budget marketing et les autres frais de gestion. Les coûts non planifiés peuvent également jouer un rôle ici. Ceux-ci surviennent lorsque l'indice lui-même change, par exemple en raison de fusions, de faillites ou de rachats. Surtout dans le cas des ETF à réplication physique, qui contiennent exactement les titres de l'indice sous-jacent, de tels coûts peuvent survenir pour réaligner l'ETF avec l'indice.
Les frais de transaction ne sont pas inclus dans le TER, mais sont néanmoins très importants à prendre en compte. Les investisseurs peuvent avoir à payer des frais pour chaque achat et vente de parts d'ETF. Le montant de ces frais varie d'un fournisseur à l'autre. De plus, le TER ne prend pas non plus en compte le "spread". Il s'agit de l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Le montant du spread est lié à la liquidité de l'ETF.
Dans le monde de la finance, on appelle spread la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur des titres. Au cours de l'offre, qui se forme du côté de la demande, les acheteurs sont prêts à acheter des titres, tandis qu'au cours de la demande qui se forme du côté de l'offre, les vendeurs sont prêts à vendre des titres.
Impôts
Depuis 2018 en France, tous les ETF sont imposés de la même manière. Peu importe le type de gains matérialisés, tout revenu financier est soumis à une flat-tax de 30%, appelée PFU pour Prélèvement Forfaitaire Unique.
Ces 30% se composent de :
- 17,2% de cotisations sociales
- 12,8% d’impôts sur le revenu
Dans le cas particulier où vous pourriez toucher des dividendes étrangers, tels que ceux du MSCI World aux États-Unis, vous pouvez être soumis à une double taxation, ce qui signifie que les deux pays impliqués, la France et les États-Unis dans cet exemple, peuvent prélever des impôts sur vos dividendes. Aux États-Unis, les impôts sont prélevés directement à la source, à un taux de 15 % avant même que vous ne receviez les dividendes. Cependant, grâce à l'accord de non double imposition entre la France et les États-Unis, la France peut déduire la partie de l'impôt déjà payée aux États-Unis afin que vous ne soyez imposé qu'une seule fois à un taux de 30 % au total, au lieu de subir la flat-tax de 30 %. Ainsi, dans cet exemple, vous ne paierez à la France que 15 % d'impôt sur vos revenus de dividendes.
Il convient de noter que chaque pays fixe son propre taux d'imposition à la source sur les revenus de dividendes, voici donc les taux de retenue des principaux pays.
|Pays d'origine du dividende
|Imposition de base
|Imposition finale
|Allemagne
|26,37%
|15%
|Espagne
|19%
|15%
|États-Unis
|30%
|15%
|France
|30%
|12,8
|Italie
|26%
|15%
|Pays-Bas
|15%
|-
|Portugal
|35%
|15%
|Royaume-Uni
|0%
|-
|Suède
|30%
|15%
|Suisse
|35%
|15%
Critères de sélection subjectifs pour les ETF
Outre les critères objectifs qui jouent un rôle dans la sélection d'un ETF, il existe également un certain nombre de critères de sélection subjectifs. Ceux-ci ne sont pas moins importants, mais ils sont liés à vos préférences personnelles et à la stratégie d'investissement que vous choisissez de constituer pour votre patrimoine. Pour les critères suivants, c'est plus à vous de prendre une décision sur ce que vous souhaitez appliquer ou non.
Stratégie d'investissement
La première question qui se pose est de savoir quelles stratégies d'investissement vous souhaitez suivre avec les ETF. Vous souhaitez investir dans des secteurs, des pays, des régions ou des thèmes spécifiques ? Avec les ETF, vous avez un large choix de possibilités pour investir dans vos intérêts personnels, les marchés prometteurs ou les pays émergents. Pour que vous ayez une vue d'ensemble des thèmes dans lesquels il vous est possible d'investir, nous avons créer un aperçu des ETF thématiques.
En parcourant les différentes possibilités d'investissement, vous devez toutefois veiller à ne pas vous focaliser trop fortement sur un pays, un secteur ou un thème. Cela entraîne un risque de concentration. Plus les ETF que vous aurez choisis se concentrent sur un seul thème, un seul secteur ou une seule région, plus le risque d'un mauvais investissement sera élevé.
Exemple : vous investissez dans le secteur industriel via plusieurs ETF. Si l'industrie subit des dommages économiques en raison d'une crise, cela se répercutera sur tous tes ETF et il est fort probable que vous subissiez des pertes. Si vous avez choisi différents secteurs dans votre sélection d'ETF et que vous avez veillé à une meilleure diversification, le risque que cela arrive restera nettement plus faible.
Outre le risque de concentration, la largeur de l'indice est un autre élément à prendre en compte lors de la sélection d'un ETF. Plus un indice est large, c'est-à-dire plus le nombre de valeurs qu'il contient est élevé, plus leur poids est uniforme et plus la corrélation entre elles est faible, plus le risque est réparti. L'indice MSCI World, par exemple, offre une large répartition avec près de 1700 valeurs. Cependant, cet indice se concentre fortement sur un pays, les Etats-Unis, et ne représente que certains pays industrialisés. C'est pourquoi les ETF mondiaux diversifiés, qui couvrent également les pays émergents avec leur indice, sont plus adaptés.
Facilitez-vous la tâche en utilisant notre recherche d'ETF. Grâce à nos filtres, vous pouvez définir vos propres critères et trouver rapidement les ETF qui vous conviennent.
Affectation des revenus
Le prochain critère important est le choix de l'affectation des revenus. Il existe en effet des ETF de capitalisation et de distribution. Dans le cas des ETF de thésaurisation, les revenus du capital restent dans le fonds et sont automatiquement réinvestis. La valeur de l'ETF augmente ainsi, ce qui permet aux investisseurs de très bien profiter de l'effet des intérêts composés. En revanche, les ETF de distribution versent leurs revenus aux investisseurs à intervalles réguliers.
C'est ainsi encore à vous de décider quel type convient le mieux à votre stratégie d'investissement. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de couvrir les deux utilisations des revenus avec différents ETF et de profiter ainsi des avantages de chacun.
Le saviez-vous ? Avec les ETF à dividendes, vous pouvez cibler une collection d'actions qui versent des dividendes élevés.
Capacité du plan d'investissement
Lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine, les défenseurs des consommateurs placent souvent le plan d'investissement et les moyens d'épargne en ETF en tête de liste. Avec seulement quelques ETF, les investisseurs peuvent se constituer un portefeuille largement diversifié dans lequel ils investissent chaque mois, se constituent un patrimoine et font ainsi avancer leur prévoyance retraite. Si vous accordez aussi de l'importance à un plan d'épargne lors de la constitution de votre patrimoine, vous devez faire attention à ce point lors de la sélection des ETF - car tous les ETF ne sont pas compatibles avec un plan d'épargne. C'est la banque ou le fournisseur qui décide quels ETF peuvent être épargnés avec un plan d'épargne. Le fait qu'un plan d'épargne ETF ou un investissement unique vous convienne mieux peut dépendre de nombreux facteurs individuels, comme par exemple votre situation financière.
Aujourd'hui, presque toutes les banques directes proposent un plan d'épargne ETF - et ce, même gratuitement la plupart du temps. Nous examinons régulièrement les offres des banques directes, les comparons et les évaluons. Vous pouvez consulter les résultats dans notre comparatif de plans d'investissement en ETF. Si vous préférez investir dans des ETF via un fournisseur en ligne, vous pouvez consulter notre comparatif des courtiers ETF pour voir quel fournisseur offre les meilleures conditions pour vous.
Méthode de réplication
Non seulement en ce qui concerne l'affectation des revenus, mais aussi les méthodes de réplication de l'indice, il existe deux possibilités différentes : les ETF à réplication physique et les ETF à réplication synthétique.
Dans le cas de la réplication physique, l'ETF investit dans les valeurs contenues dans l'indice. Il existe cependant deux méthodes différentes. Dans le cas des ETF à réplication physique complète, le fonds investit effectivement dans toutes les valeurs contenues dans l'indice avec une pondération correspondante. Dans le cas de la méthode d'échantillonnage, le fournisseur d'ETF n'achète que des valeurs sélectionnées contenues dans l'indice, qui se rapprochent le plus possible du profil risque/rendement de l'indice de référence. Cette méthode est généralement utilisée pour les ETF ou les indices contenant un très grand nombre de titres différents.
La méthode de réplication synthétique est un peu plus abstraite. Dans ce cas, la performance de l'indice de référence est répliquée par une opération d'échange, appelée swap. Cette méthode de réplication est surtout utilisée pour les marchés de niche et les ETF sur les matières premières.
Nous vous aidons à choisir le bon ETF
Les fournisseurs d'ETF
Dans les critères de sélection des ETF, on parle toujours du fournisseur. Celui-ci est un acteur pertinent du marché et joue un rôle important dans la sélection des ETF. En effet, de plus en plus de fournisseurs d'ETF se bousculent sur le marché. Cela signifie qu'il y a toujours plusieurs ETF qui reproduisent le même indice, mais qui sont émis par un autre fournisseur. Informez-vous donc au préalable sur un fournisseur. Est-il transparent sur tous les faits concernant un ETF et ses coûts ? À quelle fréquence êtes-vous informé des mises à jour ? Si cela ne joue pas un rôle important dans votre sélection d'ETF, vous pouvez négliger ce point.
Si vous avez choisi un indice spécifique, vous pouvez facilement comparer les coûts des ETF de différents fournisseurs sur le même indice.
Important : ne pas confondre le fournisseur d'ETF avec le fournisseur d'indice. MSCI, FTSE, etc. sont des fournisseurs qui développent un indice et le gèrent en permanence. Pour cela, ils demandent des frais de licence que les fournisseurs d'ETF doivent payer pour pouvoir reproduire l'un de ces indices avec un ETF.
Les plus grands fournisseurs d'ETF en France sont Lyxor ETF et Amundi. Suivent BNP Paribas Easy ETF, Lyxor - Société Générale ETF et WBS (Xtrackers ETF).
Domicile du fonds
Le domicile du fonds, c'est-à-dire l'endroit où un fonds ou un ETF a été créé, est également important pour la sélection. En effet, tous les ETF qui existent dans le monde ne sont pas autorisés à la distribution en France et ne sont pas négociables sur une bourse française. Les investisseurs européens sont principalement intéressés par les ETF dits UCITS, qui sont lancés en Europe, comme par exemple le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist). La plupart de ces ETF sont domiciliés au Luxembourg ou en Irlande - principalement parce que les conditions juridiques et les avantages fiscaux y sont favorables aux fonds d'investissement. Mais il existe aussi des ETF européens domiciliés en France ou en par exemple en Allemagne.
Les ETF extra-européens, comme ceux du Canada ou des Etats-Unis, ne sont pas négociés par de nombreux courtiers européens pour des raisons juridiques et des inconvénients fiscaux supplémentaires. Vous pouvez cependant facilement identifier les ETF non européens, car ils ne portent pas le terme "UCITS" dans leur nom et leur numéro d'identification des titres (ISIN) commence par exemple par "US" pour les Etats-Unis ou "CA" pour le Canada.
UCITS est l'abréviation de Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. En français on parle d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Derrière ce terme se cachent des directives qui concernent le marché européen des capitaux et qui visent à mieux protéger les investisseurs. Avant que les ETF puissent être négociés en bourse, ils sont contrôlés pour vérifier qu'ils respectent les directives UCITS.
Choisir le bon ETF en 3 étapes
Maintenant que vous connaissez tous les critères qui sont importants à votre sélection d'ETF, comment procéder ? Le choix d'ETF est énorme. Quels critères sont pertinents à quel moment de la phase de décision ? Choisissez le bon ETF en seulement trois étapes :
Réfléchissez d'abord à la stratégie d'investissement que vous souhaitez suivre. Quelle est votre tolérance au risque ? Dans quels secteurs, pays ou thèmes souhaitez-vous investir ? Quels sont vos objectifs d'épargne ? Et quelle est la durée de votre horizon d'investissement ? Veillez toujours à une large répartition des risques ou à une diversification.
La deuxième étape est la sélection de l'indice. Quel est l'indice qui représente votre stratégie d'investissement ? Le choix peut se porter sur plusieurs indices. En règle générale, les indices globaux et largement diversifiés conviennent particulièrement bien, car le risque est réparti sur de nombreux titres différents contenus dans l'indice, ce qui peut réduire le risque des ETF.
Il ne vous reste plus qu'une chose à faire : choisir parmi des centaines d'ETF celui qui vous convient le mieux. Pour cela, consultez les critères de sélection subjectifs et objectifs des ETF, comparez les coûts et les fournisseurs et commencez à construire votre patrimoine à long terme avec votre sélection d'ETF.