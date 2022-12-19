Les critères pour bien choisir un ETF

Stratégie d'investissement

La première question qui se pose est de savoir quelles stratégies d'investissement vous souhaitez suivre avec les ETF. Vous souhaitez investir dans des secteurs, des pays, des régions ou des thèmes spécifiques ? Avec les ETF, vous avez un large choix de possibilités pour investir dans vos intérêts personnels, les marchés prometteurs ou les pays émergents. Pour que vous ayez une vue d'ensemble des thèmes dans lesquels il vous est possible d'investir, nous avons créer un aperçu des ETF thématiques.

En parcourant les différentes possibilités d'investissement, vous devez toutefois veiller à ne pas vous focaliser trop fortement sur un pays, un secteur ou un thème. Cela entraîne un risque de concentration. Plus les ETF que vous aurez choisis se concentrent sur un seul thème, un seul secteur ou une seule région, plus le risque d'un mauvais investissement sera élevé.

Exemple : vous investissez dans le secteur industriel via plusieurs ETF. Si l'industrie subit des dommages économiques en raison d'une crise, cela se répercutera sur tous tes ETF et il est fort probable que vous subissiez des pertes. Si vous avez choisi différents secteurs dans votre sélection d'ETF et que vous avez veillé à une meilleure diversification, le risque que cela arrive restera nettement plus faible.

Outre le risque de concentration, la largeur de l'indice est un autre élément à prendre en compte lors de la sélection d'un ETF. Plus un indice est large, c'est-à-dire plus le nombre de valeurs qu'il contient est élevé, plus leur poids est uniforme et plus la corrélation entre elles est faible, plus le risque est réparti. L'indice MSCI World, par exemple, offre une large répartition avec près de 1700 valeurs. Cependant, cet indice se concentre fortement sur un pays, les Etats-Unis, et ne représente que certains pays industrialisés. C'est pourquoi les ETF mondiaux diversifiés, qui couvrent également les pays émergents avec leur indice, sont plus adaptés.