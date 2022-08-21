Qu'est-ce que la tracking difference ?
L'écart de suivi, un indicateur important pour la sélection d'ETF.
Le secteur des ETF est en pleine croissance depuis des années et, avec cette croissance, le nombre d'ETF proposés augmente également. Il est facile de se perdre dans la multitude des ETF - d'autant plus que plusieurs ETF sont désormais souvent proposés pour le même indice. Mais tous les ETF ne se valent pas ! Alors comment choisir le bon ETF pour votre stratégie d'investissement ?
Un indicateur important pour choisir un ETF est la Tracking Difference. Elle aide à trouver le meilleur ETF au sein d'un portefeuille. Avec la Tracking Difference, il est possible de vérifier comment l'ETF se développe par rapport à son indice.
Dans cet article, nous expliquons ce qu'est la Tracking Difference et comment l'utiliser pour trouver le meilleur ETF.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Qualité: un ETF peut avoir une performance supérieure ou inférieure à celle de son indice de référence.
Artisanat: la précision de la représentation d'un ETF dépend de différents facteurs (par exemple, l'optimisation fiscale, les liquidités, les revenus issus du prêt de titres).
Sélectionner un ETF: La Tracking Difference devrait être prise en compte de préférence lors de la sélection d'un ETF. Celui qui investit dans un ETF attend de celui-ci qu'il reproduise l'indice le plus précisément possible. La Tracking Difference rend cela visible.
Analyse : les spécialistes des ETF comme extraETF.com affichent la tracking difference pour chaque ETF sur la page du profil de l'ETF respectif ou via la recherche d'ETF.
Qu'est-ce que la différence de suivi ?
La différence de suivi (tracking difference) représente à quel point un ETF s'est bien comporté par rapport à l'indice et montre ainsi le coût réel d'un ETF ou d'un fonds indiciel.
Contrairement aux fonds d'investissement gérés activement, où le succès des gestionnaires de fonds est mesuré par la réalisation d'une surperformance par rapport à l'indice de référence, les Exchange Traded Funds (ETF) visent à reproduire le plus fidèlement possible la performance d'un indice.
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L'importance de la tracking difference ?
Pour l'évaluation qualitative d'un ETF, on se réfère à l'indicateur Tracking Difference. Elle est généralement définie comme l'écart entre la performance de l'ETF et la performance de l'indice sous-jacent sur une période donnée.
Tracking Difference = performance de l'ETF - performance de l'indice
Le rendement attendu d'un investisseur ETF correspondra généralement à l'évolution de l'indice moins le ratio des coûts totaux (TER).
La tracking difference inclut tous les coûts et frais d'un ETF et tient compte, entre autres, des revenus générés par le prêt de titres. Elle offre donc une image beaucoup plus précise des coûts réels d'un ETF que le ratio des coûts totaux (TER). Plus la différence de suivi se rapproche de 0, plus l'indice est reproduit avec précision.
Les investisseurs doivent tenir compte du fait que la Tracking Difference est calculée sur la base de la performance passée et ne peut pas être directement reportée sur l'avenir. Il vaut donc la peine de regarder la tracking difference d'un ETF sur une longue période. C'est le seul moyen de savoir si le fournisseur de l'ETF a réussi à maintenir la qualité de la représentation de l'ETF lors de différentes phases de marché.
Le saviez-vous ?Le calcul de la tracking difference chez extraETF
Contrairement à la définition décrite précédemment, extraETF.com calcule la tracking difference sur la base de la formule suivante.
Tracking Difference = performance de l'indice - performance de l'ETF
L'avantage est que la différence de suivi peut ainsi être mieux mise en relation avec le taux de frais total.
Un ETF avec un TER de 0,50% et une différence de suivi de 0,15% n'a donc coûté en réalité que 0,15% à l'investisseur, soit moins que le TER indiqué. La différence de 0,35% a été gagnée par le fournisseur d'ETF via différentes procédures d'optimisation et a profité à la performance de l'ETF.
La Tracking Difference est disponible sur extraETF.com pour de nombreux ETF sur les pages de profil d'un ETF (exemple MSCI World ETF) et via la recherche d'ETF.
Exemple : différence de suivi d'un ETF MSCI World
Pour évaluer la pertinence de la Tracking Difference, regardons cet indicateur pour le très populaire iShares Core MSCI World ETF.
Le ratio des coûts totaux (TER) de cet ETF est de 0,20% par an. La question qui se pose maintenant est de savoir quel a été l'écart réel de l'ETF par rapport à son indice de référence, le MSCI World. Cet écart est exprimé dans l'indicateur Tracking Difference.
La moyenne annuelle de la tracking difference depuis le lancement de l'iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) était de 0,05%. L'ETF a donc sous-performé l'indice de 0,05% en moyenne. Celle-ci est très bonne, car les frais totaux courants (TER) de l'ETF sont de 0,20%. Le fournisseur de l'ETF a donc réussi à générer des revenus supplémentaires pour ses investisseurs et a ainsi généré une partie des coûts du fonds.
Le meilleur indicateur pour choisir un ETF
Pourquoi un ETF peut-il battre un indice malgré les coûts ?
Comme décrit précédemment, la précision de la représentation d'un ETF est un facteur concurrentiel important pour les fournisseurs d'ETF. Ceux-ci essaient donc de maintenir la Tracking Difference à un niveau aussi bas que possible grâce à différentes optimisations.
Cette optimisation est un processus complexe, car outre les coûts de l'ETF (TER), d'autres facteurs influencent la qualité de la représentation d'un ETF.
- Ajustements de l'indice: Les ajustements de l'indice entraînent des coûts : plus ils sont fréquents, plus la Tracking Difference est importante.
- Les dividendes: Les dividendes nets et l'encaissement retardé des dividendes étrangers augmentent la différence de suivi ; problème plus important pour les ETF à réplication physique que pour les ETF swap.
- Stocks de liquidités: les dividendes génèrent des stocks de liquidités ; tous les ETF ne réinvestissent pas les dividendes immédiatement. Les stocks de liquidités entraînent une sous-performance en cas de hausse des cours (cash drag).
- Impôts: Les indices de rendement net déduisent le taux d'imposition à la source maximal pour les dividendes, mais dans la pratique, les ETF paient souvent moins d'impôts, ce qui entraîne une sur-performance par rapport à l'indice.
- Type de réplication de l'indice: réplication optimisée ; cela entraîne de légères inexactitudes dans la représentation.
- Revenus générés par le prêt de titres : ces revenus génèrent des revenus supplémentaires et donc une sur-performance par rapport à l'indice.
- Frais de swap ou revenus de swap: Ceux-ci assurent un écart supplémentaire par rapport à l'indice.
- Qualité artisanale: l'expertise de la société de fonds et les différentes techniques de réplication peuvent entraîner un écart par rapport à l'indice.
- Les frais: Les frais pèsent durablement sur le fonds et créent donc automatiquement une différence de suivi.
Comment classer la tracking difference ?
La différence de suivi indique dans quelle mesure un ETF a obtenu un rendement supérieur ou inférieur à l'indice. Mais quelle est la signification d'une différence de suivi négative ou positive pour un ETF ?
Choisir un ETF sur la base de sa tracking difference est-il recommandé ?
Pour choisir un ETF, les investisseurs se basent sur différents critères. Jusqu'à présent, ils préféraient le taux de frais total (TER), la performance de l'ETF ou le volume du fonds. En fonction de l'utilisation de l'ETF, le spread, la liquidité ou le type de distribution étaient souvent aussi pris en compte.
La Tracking Difference devrait toutefois être prise en compte de préférence lors de la sélection d'un ETF. Car celui qui investit dans un ETF attend de celui-ci qu'il reproduise l'indice le plus précisément possible. La Tracking Difference permet de voir à quel point l'ETF y est parvenu pendant la période d'observation choisie.
Cela vaut la peine de comparer, car les différences de tracking difference peuvent parfois être très importantes. De plus, la qualité de la différence de suivi varie au fil du temps, comme le montre l'exemple suivant sur l'iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE).
|Année
|Différence de suivi en %.
|2021
|- 0,38%
|2020
|- 0,10%
|2019
|- 0,82%
|2018
|+ 0,19%
|2017
|- 0,21%
|TD depuis 2006
|- 0,16%
Le taux de frais totaux (TER) d'un ETF n'est pas pertinent pour juger de sa qualité s'il est considéré seul. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait attendre (rendement de l'ETF = rendement de l'indice - TER), il peut tout à fait y avoir de grandes différences entre le TER et la Tracking Difference. Il vaut donc la peine de surveiller de temps en temps la différence de suivi d'un ETF.
Comparaison : tracking difference vs. TER
L'exemple suivant montre les différences significatives entre le ratio de frais totaux (TER) et la tracking difference sur 3 ans des ETF représentés.
Le tableau montre les cinq plus grands ETF sur l'indice MSCI World. Presque tous les ETF - malgré un TER de 0,15% à 0,50% par an - présentent une tracking difference négative sur trois ans.
Cela signifie que quatre des MSCI World ETF listés ont réalisé une meilleure performance que l'indice de référence. Les fournisseurs d'ETF ont pu générer des rendements supplémentaires via différentes optimisations et ont ainsi surcompensé les coûts des ETF. Le meilleur ETF sur l'indice MSCI World dans ce scénario est le HSBC MSCI World UCITS ETF (Dist) avec un tracking difference de - 0,21%.
|ETF
|Taux de frais total
(TER) en %.
|Tracking sur 3 ans
Différence en %.
|iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
|0,20%
|- 0,08%
|Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc)
|0,19%
|- 0,06%
|iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,50%
|+ 0,25%
|HSBC MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,15%
|- 0,21%
|Lyxor MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,30%
|- 0,08%
Qu'est-ce que la tracking error ?
La tracking error (erreur de suivi) d'un ETF est souvent confondue, à tort, avec la tracking difference (différence de suivi). Alors que la différence de suivi mesure l'écart réel entre l'évolution de l'ETF et celle de l'indice sur une période donnée, la tracking error représente la dispersion du cours de l'ETF autour de la valeur moyenne de l'indice, c'est-à-dire l'écart-type du rendement du fonds autour de la performance de l'indice.
Plus la tracking error est faible, plus l'ETF suit son indice de manière stable. C'est important, car les investisseurs en ETF souhaitent toujours obtenir une réplique aussi exacte que possible de l'indice. Ces deux indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer qualitativement un ETF.
Y a-t-il des différences dans le type de représentation de l'indice ?
Tous les fournisseurs d'ETF ont pour objectif d'obtenir une tracking difference aussi faible que possible pour leurs ETF. Certains ETF affichent même une tracking difference négative. Dans ces cas, l'ETF s'est même mieux comporté que l'indice. Les raisons générales de ce phénomène ont déjà été expliquées. De plus, le type de représentation de l'indice présente des avantages et des inconvénients en ce qui concerne la différence de suivi de l'ETF.
Les ETF à réplication synthétique présentent la meilleure précision de représentation, car le partenaire de swap garantit toujours la réplication exacte de l'indice.
Où trouver la différence de suivi ?
La différence de suivi est disponible sur extraETF.com sur les pages de profil d'un ETF et dans la recherche d'ETF (onglet : Tracking Difference). De plus, de nombreux fournisseurs d'ETF affichent également la Tracking Difference sur leurs sites web.
Ici, tu peux voir la tracking difference pour le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist).
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
La différence de suivi est sans aucun doute l'un des indicateurs les plus importants pour évaluer la qualité d'un ETF. Elle montre clairement comment l'ETF s'est développé par rapport à son indice de référence.
Les investisseurs peuvent également prendre en compte d'autres indicateurs pour la sélection d'un ETF. Le ratio des coûts totaux (TER), le volume du fonds ou le type de distribution sont des exemples.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Quelques notions essentielles
- Qu'est-ce que la différence de suivi ?
- L'importance de la tracking difference ?
- Le calcul de la tracking difference chez extraETF
- Pourquoi un ETF peut-il battre un indice malgré les coûts ?
- Comment classer la tracking difference ?
- Choisir un ETF sur la base de sa tracking difference est-il recommandé ?
- Comparaison : tracking difference vs. TER
- Qu'est-ce que la tracking error ?
- Y a-t-il des différences dans le type de représentation de l'indice ?
- Où trouver la différence de suivi ?
- Ce qu'il faut retenir
- Nos réponses aux questions fréquentes