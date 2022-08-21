Qu'est-ce que la tracking difference ?

Le secteur des ETF est en pleine croissance depuis des années et, avec cette croissance, le nombre d'ETF proposés augmente également. Il est facile de se perdre dans la multitude des ETF - d'autant plus que plusieurs ETF sont désormais souvent proposés pour le même indice. Mais tous les ETF ne se valent pas ! Alors comment choisir le bon ETF pour votre stratégie d'investissement ?

Un indicateur important pour choisir un ETF est la Tracking Difference. Elle aide à trouver le meilleur ETF au sein d'un portefeuille. Avec la Tracking Difference, il est possible de vérifier comment l'ETF se développe par rapport à son indice.

Dans cet article, nous expliquons ce qu'est la Tracking Difference et comment l'utiliser pour trouver le meilleur ETF.