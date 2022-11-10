Qu'est-ce qu'un ETF swap ?

L'objectif des Exchange Traded Funds (ETF) est de reproduire le plus fidèlement possible un indice donné. Pour y parvenir, il existe deux types de réplication d'indice : la réplication d'indice physique et la réplication d'indice synthétique via des swaps.

Les ETF appelés swap misent sur une reproduction synthétique de l'indice. Pour cela, on utilise des swaps d'indices. Ceux-ci permettent de reproduire très précisément la performance de l'indice. Cependant, la réplication via un swap d'indice peut entraîner un risque de contrepartie supplémentaire, car elle dépend souvent de la solvabilité de la contrepartie.

Dans cet article, nous expliquons ce qu'il en est des ETF swap et quels sont les risques liés aux ETF swap.