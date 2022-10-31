Méthodes de réplication des ETF

Méthode de réplication physique intégrale (Full Replication)

La réplication physique intégrale est la plus simple à expliquer. Un ETF à réplication intégrale reproduit l'indice à l'identique en achetant les titres de l'indice concerné avec la pondération correspondante. C'est pourquoi on parle souvent de la formule “Ce que vous voyez est ce que vous obtenez” dans ce contexte. La plupart du temps, ce type de réplication de l'indice a lieu pour les indices qui comptent peu de membres (par ex. l'indice CAC40) et où les frais de gestion sont donc faibles.

En cas d'ajustement de l'indice, l'ETF doit réorganiser son portefeuille. Cela peut se produire par exemple lorsqu'un nouveau titre est ajouté à l'indice ou lorsqu'une entreprise est retirée de l'indice en raison des règles de l'indice. Ces changements d'indice sont particulièrement importants pour les fonds qui répliquent exactement les indices, c'est-à-dire les ETF. Dans le portefeuille, ces titres doivent être modifiés en conséquence.

Ces ajustements entraînent des coûts de transaction au sein de l'ETF, ce qui provoque des écarts entre le cours de l'ETF et l'indice. C'est pourquoi les ETF à réplication physique utilisent souvent ce que l'on appelle le prêt de titres. Les titres sont prêtés et l'ETF perçoit des frais. Ces revenus sont utilisés pour compenser les inconvénients de coûts des transactions mentionnées ci-dessus. Le prêt de titres comporte toutefois un risque de contrepartie. En théorie, il peut y avoir une défaillance de l'emprunteur. Dans ce cas, l'emprunteur dépose des garanties afin d'être protégé contre l'insolvabilité.

Méthode de réplication physique échantillonnée (Optimized Sampling)

Pour les grands indices, comme l'indice MSCI World ou l'indice FTSE All-World, on utilise généralement la méthode de réplication physique échantillonnée (Optimized Sampling). Seules les valeurs d'un indice qui ont le plus d'influence sur le cours de l'indice sont effectivement achetées physiquement.

Prenons un exemple : L'indice MSCI World contient actuellement environ 1700 entreprises. L'iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) est un ETF à réplication physique qui utilise un échantillonnage optimisé pour reproduire l'indice. Cet ETF ne contient donc qu'environ 1500 titres. Il renonce donc à investir dans les 200 valeurs de l'indice qui ont la plus faible pondération dans l'indice.

Ces valeurs n'ont pratiquement aucune influence sur l'évolution des prix de l'indice. Le fait de renoncer aux valeurs les plus petites permet d'économiser des frais de transaction dans l'ETF, qui se reflètent ensuite dans un ratio de frais totaux (TER) plus faible. Les investisseurs de l'ETF en profitent alors aussi.