Comment acheter des ETF ?
Nos réponses aux questions fréquentes.
De plus en plus prisés, les ETF ou Exchange Traded Funds, sont des instruments financiers offrant une exposition importante à un large éventail de marchés, d'actifs et de secteurs en une seule opération d'achat. Ils sont considérés comme des produits de diversification par excellence, permettant aux investisseurs de construire des portefeuilles efficaces et diversifiés à moindre coût.
Plus de 20 millions de résultats de recherche disponibles sur les moteurs de recherche attestent que les données relatives aux ETF sont multiples et peuvent varier considérablement. Toutefois, si vous envisagez d'investir dans ces derniers et que vous n'avez que peu d'expérience en matière de marché boursier, vous vous demandez sans doute comment vous y prendre pour commencer.
Dans cet article, nous vous apportons les réponses appropriées relatives à l'acquisition d'ETF et les options qui s'offrent à vous en bourse.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
ETF : aussi appelés fonds négociés en bourse, sont des fonds qui suivent et répliquent un indice, comme celui de l'indice boursier Français, le CAC40. Ce faisant, ils tentent d'obtenir un rendement similaire à celui de l'indice sous-jacent.
2 façons d’investir : en tant qu'investisseur vous pouvez investir dans des ETF dans le cadre d'un plan d'investissement ou sous la forme d'un investissement ponctuel.
Notre conseil : Les ETF que vous achetez dépendent de votre propre stratégie d'investissement. Certains facteurs tels que la sécurité ou les rendements souhaités doivent jouer un rôle important lors de votre décision d’achat.
Pourquoi acheter des ETF ?
Les ETF sont des fonds indiciels qui sont négociés en bourse et qui suivent et répliquent un indice le plus fidèlement possible. Vous avez donc la possibilité d'investir dans tout un marché avec un seul ETF.
Mais il existe davantage de raisons pour lesquelles il est plus intéressant de vous tourner vers les ETF plutôt qu'un gestionnaire de fonds. Tout d'abord, les ETF ont tendance à être moins coûteux que les fonds gérés activement, car ils suivent simplement un indice de marché plutôt que d'avoir une équipe de gestionnaires professionnels pour prendre des décisions d'investissement. Ils sont donc devenus un investissement populaire pour de nombreux investisseurs, en particulier pour ceux qui souhaitent investir à long terme.
De plus, les ETF sont généralement plus liquides, ce qui signifie que vous pouvez les acheter ou les vendre plus rapidement que des fonds gérés activement. Ils offrent également une plus grande transparence, car leurs portefeuilles sont souvent publiés quotidiennement, là où les fonds gérés activement ne sont généralement pas aussi clairs en ce qui concerne les actifs qu'ils détiennent.
Enfin, les ETF vous offrent une plus grande diversification, car ils suivent souvent un indice qui couvre un large éventail d'entreprises et de secteurs, ce qui permet de réduire votre risque tout en gardant des rendements plus élevés que d'autres types d'investissement.
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- Comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils sont le couteau suisse de l'investissement financier
- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Le saviez-vous ?Composition du coût d'un ETF
Lors de l'achat d'un ETF, les frais peuvent varier selon l'ETF et son fournisseur. Le Ratio de Dépenses Totales, communément appelé TER, comprend par exemple :
- Des frais de gestion
- Des frais de rachat
- D'autres frais directement relatifs au fonds
De plus, il existe des frais de bourse habituels ou des frais d'ordre pour les titres que vous achetez. Les frais encourus lors de l'achat d'ETF varient d'environ 0,15 % à 0,5 % par an. En comparaison, les frais d'achat de fonds actifs s'élèvent jusqu'à 2 % par an, en plus des éventuels frais d'entrée.
Quel ETF acheter ?
Le choix d'un ETF approprié dépend de vos objectifs et vos préférences d'investissement personnels. L'argent que vous investissez doit-il servir d'investissement à long terme ? Par exemple pour vous permettre de constituer un capital pour votre retraite ?
Vous devez également décider dans quoi vous souhaitez investir. Certains ETF sont conçus pour fournir une exposition à des secteurs bien précis tels que la technologie ou l'énergie, des thèmes spécifiques si vous souhaitez par exemple n’acheter que des ETF durables, tandis que d'autres offrent une exposition à des marchés exclusivement géographiques comme en Asie ou en Europe.
Il convient de procéder à une recherche approfondie avant d'acquérir des ETF, non seulement en ce qui concerne l'ETF à proprement parler, mais également à l'égard du fournisseur et des frais d'achat qui lui sont relatifs.
À faire avant d'acheter des ETF
Où acheter des ETF ?
Les ETF peuvent être achetés et vendus sur des plateformes de trading en ligne, des brokers, des banques ou des sociétés de gestion d'actifs. Ils peuvent être utilisés pour mettre en place un plan d'investissement en ETF ou effectuer un achat ponctuel. Pour cela, il vous faudra ouvrir un compte-titres.
Grâce à ce compte-titres, vous pouvez préserver vos ETF acquis en toute sécurité et y accéder à tout moment. Il est également possible de l'utiliser pour effectuer des transactions sur d'autres titres, tels que des actions ou des fonds communs de placement. En cas de distributions ou de dividendes, ces derniers sont directement transférés de la banque à votre compte de compensation, une fois les titres acquis.
Le marché des ETF s'est considérablement élargi ces dernières années, avec plus de 8 000 ETF proposés par de nombreux fournisseurs. En Europe, les fournisseurs les plus importants et reconnus d'ETF comprennent iShares, une marque du gestionnaire d'actifs américain BlackRock, Xtrackers de DWS Investment et Amundi.
Comment acheter des ETF ?
Dès l'ouverture d'un compte-titres auprès de votre banque ou de votre broker, vous pouvez procéder à l'acquisition d'ETF. Préalablement à l'achat, vous pouvez vous informer sur les divers ETF au moyen de leur fiche de données respectives. Dès la sélection d'un ou de plusieurs ETF, il est possible de les rechercher et de les commander sur les plateformes des fournisseurs à l'aide des identifiants de titres individuels, appelés WKN ou l'ISIN.
Vous trouverez des informations détaillées et d'autres critères à prendre en compte lors de l'achat d'ETF dans nos conseils de sélection d'ETF.
Acheter des ETF, le guide étape par étape
Nous avons élaboré pour vous un guide sur la façon d'acheter des ETF. Avec la plupart des banques et des fournisseurs, seules 3 étapes sont nécessaires et après un court laps de temps, vous pouvez commencer à investir.
L'ouverture de votre compte-titres : Vous pouvez ouvrir un compte-titres auprès d’une banque ou d’un broker. L’offre reste souvent moins chère auprès des fournisseurs en ligne et peut être faite en quelques clics. Jetez un œil à notre comparatif des courtiers en ETF. Vous pourrez commencer à investir après inscription et vérification de votre identité, généralement via vidéo identification.
Le choix de vos ETF : Il existe différentes options pour sélectionner et acheter des ETF auprès des fournisseurs individuels. Certaines plateformes et banques ont déjà des portefeuilles ETF prêts à l'emploi dans lesquels investir de l'argent. Cependant, il vous est également possible de constituer vous-même des ETF après vous être informé au préalable.
Le plan d'investissement :
Un plan d'investissement est personnalisable en fonction de vos besoins en termes de montant et de fréquence d'achats. Les paiements sont effectués par prélèvement automatique ou par virement bancaire, vous permettant d'éviter des oublis. Chez de nombreux fournisseurs, vous pouvez commencer à épargner à partir du montant minimum d'1 euro.
Un plan d'investissement ETF a du sens pour les investisseurs qui ne souhaitent pas investir une grosse somme et à surveiller leurs investissements en permanence.
Trouvez le plan d'investissement qui vous convient via notre comparatif des plans d'investissement en ETF .
L'achat ponctuel :
Un achat ponctuel d'ETF est l'achat d'un nombre déterminé de parts d'un ETF en une seule fois.
L'achat d'ETF en tant qu'investissement ponctuel est particulièrement utile pour les investisseurs qui souhaitent investir un montant plus important.
L'achat ponctuel :
Un achat ponctuel d'ETF est l'achat d'un nombre déterminé de parts d'un ETF en une seule fois.
L'achat d'ETF en tant qu'investissement ponctuel est particulièrement utile pour les investisseurs qui souhaitent investir un montant plus important.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
La sélection d'ETF dépend de divers facteurs individuels comme votre stratégie d'investissement personnelle ou encore si vous souhaitez vous tourner vers un plan d'investissement ou vers un investissement ponctuel. Pour cette raison, nous ne pouvons pas vous conseiller spécifiquement quel ETF acheter.
Vous pouvez acheter un ETF en ouvrant un compte-titres via différentes plateformes bancaires ou des brokers plus spécialisés. Pour en rechercher et en commander, vous aurez besoin de vous munir de leur code WKN ou ISIN, identifiant de titres individuels.