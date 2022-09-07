ETF : capitalisation vs. distribution
Les différences entre les ETF expliquées
L'investissement dans les ETF est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Il existe de nombreux ETF différents qui ont tous pour objectif de générer des rendements et d'en faire profiter les investisseurs. Mais comment pouvons-nous profiter de ces rendements ? Comment profiter au mieux de l'effet des intérêts composés ? Et est-ce que cela fait une différence si un ETF est distribué ou thésaurisé ?
En choisissant un ETF, vous avez le choix entre deux variantes : Capitalisation et distribution. Dans cet article, vous apprendrez comment elles se différencient et quels sont leurs avantages.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
ETF : les Exchange Traded Funds sont des fonds indiciels qui sont négociés en bourse. Comme ils répliquent passivement la performance de leur indice sous-jacent et ne doivent pas payer une gestion de fonds coûteuse, ils sont nettement moins chers que les fonds actifs.
Distribution : dans le cas des ETF de distribution, les investisseurs reçoivent les revenus du capital sur leur compte à une date de référence donnée, qu'ils peuvent ensuite utiliser à leur guise.
Capitalisation : avec les ETF de capitalisation, les revenus du capital restent dans le fonds et sont automatiquement réinvestis. La valeur de l'ETF augmente ainsi, ce qui permet aux investisseurs de profiter pleinement de l'effet des intérêts composés.
Impôt : les ETF de capitalisation et de distribution sont soumis à l'impôt. Le moment où les impôts sont dus sur les ETF diffère selon le type d'affectation des revenus.
Comment expliquer la thésaurisation dans le cadre d'un ETF ?
Les ETF de capitalisation ne distribuent pas leurs revenus. Au lieu de cela, ils restent dans l'ETF et sont automatiquement réinvestis. L'avantage est que la valeur des parts de l'ETF augmente et que les investisseurs peuvent profiter de l'effet des intérêts composés, en particulier sur de longues périodes de placement. Les revenus ne sont versés que lorsqu'ils vendent des parts de leur ETF.
En principe, l'effet des intérêts composés peut agir non seulement sur les ETF, mais aussi sur les fonds gérés activement. Les revenus proviennent, comme pour les ETF de distribution, des dividendes des actions ou des intérêts des obligations. Plus les investisseurs laissent un ETF de capitalisation fonctionner longtemps, plus sa valeur peut augmenter rapidement grâce au réinvestissement.
Dans l'exemple suivant, nous voyons à quel point la croissance exponentielle de l'effet des intérêts composés peut être significative sur de longues périodes. On remarque en particulier à quel point la part des intérêts et des intérêts composés peut être importante par rapport au versement et à quel point cela vaut la peine pour le rendement global.
Mais indépendamment du fait que les investisseurs choisissent un ETF de capitalisation ou de distribution, rien ne change fondamentalement dans le fonctionnement de l'ETF, par exemple sur le MSCI World.
Les ETF de capitalisation sont donc particulièrement adaptés aux longues périodes de placement, comme une sorte de prévoyance retraite privée. L'effet des intérêts composés peut alors être particulièrement fort. De plus, les investisseurs n'ont pas à se soucier du réinvestissement des revenus. Cela permet d'économiser du temps et des frais de transaction inutiles.
Généralement, il est possible reconnaître si un ETF est capitalisé ou non grâce à l'abréviation "Acc" dans son nom. Il s'agit de l'expression anglaise "Accumulating", qui signifie "thésaurisant".
Si vous n'êtes pas pas sûr de savoir quel ETF convient le mieux à votre investissement, vous pouvez consulter nos recommandations d'ETF pour trouver des idées.
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Quand un ETF de capitalisation est-il imposé ?
Les gains réalisés sur des ETF capitalisants sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au même titre que les autres revenus de capitaux mobiliers.
Le taux d'imposition dépendra notamment de la tranche marginale d'imposition du contribuable, ainsi que de la durée de détention de l'ETF. En effet, les gains réalisés sur un ETF détenu depuis plus de deux ans peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention, qui permet de réduire l'assiette fiscale.
Il est recommandé de se référer aux dispositions fiscales en vigueur et de consulter un conseiller fiscal pour connaître les modalités d'imposition spécifiques à sa situation.
Explication : Qu'est-ce qu'un ETF de distribution ?
Un ETF de distribution distribue les revenus générés par les titres de votre ETF. Le moment où cela se produit - une fois par mois ou par trimestre, tous les six mois ou tous les ans - dépend de l'ETF. Mais avant que le paiement ne soit effectué sur votre compte de compensation, les impôts sont en général automatiquement déduits par la banque dépositaire et versés à l'administration fiscale. Avec un ordre d'exonération, il est possible d'utiliser le montant forfaitaire d'épargne annuel, de sorte que seuls les revenus dépassant l'ordre d'exonération soientt imposés.
Vous disposez en suite librement de vos revenus. Les ETF de distribution conviennent donc par exemple comme revenu passif, car ils versent automatiquement un certain montant à intervalles réguliers, dont le montant peut toutefois varier, comme pour les actions avec dividendes. De plus, le réinvestissement des revenus peut entraîner des frais supplémentaires, comme les frais de transaction. Vous pouvez reconnaître un ETF de distribution par l'abréviation "Dist" dans son nom, ce qui signifie en anglais "Distributing", c'est-à-dire "distribuant".
Voyons maintenant, à l'aide d'un exemple, l'importance que peut avoir le type de distribution des revenus sur l'évolution du volume d'investissement et le rendement global :
Contrairement aux ETF de distribution, les revenus des ETF de capitalisation ne sont pas versés, mais restent dans l'ETF. Ils sont donc automatiquement réinvestis et augmentent le volume d'investissement du fonds, de sorte que l'effet des intérêts composés peut avoir un impact plus important.
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Exemple : comparaison directe des ETF de capitalisation et de distribution
Pour mieux comparer le rendement d'un ETF de distribution à celui d'un ETF de capitalisation, regardons un exemple simplifié.
Nous supposons que les deux ETF suivent le même indice, par exemple le MSCI World, et que 200 euros par mois sont investis dans chacun d'eux pendant 25 ans. Au total, 60 000 euros sont donc versés dans chacun des deux ETF.
Si nous supposons que les deux ETF de distribution et de capitalisation obtiennent un rendement moyen de 7% par an et que nous ne tenons pas compte des taxes et des frais, nous obtenons le tableau suivant :
|Rendement après
|Total des versements
|Total des revenus (distribution)
|Total des revenus (thésaurisation)
|1 an
|2.400,00 €
|91,00 €
|91,00 €
|5 ans
|12.000,00 €
|2.135,00 €
|2.325,09 €
|10 ans
|24.000,00 €
|9.240,00 €
|10.416,77 €
|15 ans
|36.000,00 €
|20.160,00 €
|26.596,39 €
|20 ans
|48.000,00 €
|33.740,00 €
|54.119,77 €
|25 ans
|60.000,00 €
|52.675,00 €
|97.553,35 €
|Fortune totale (taux d'épargne + revenus)
|112.675,00 €
|157.553,35 €
La comparaison dans cet exemple montre qu'au bout de 25 ans, l'ETF de distribution a généré 52 675€ de revenus, alors que l'ETF de capitalisation a généré 97 553,35€, soit bien plus. Et ce, bien que les deux ETF aient reçu la même somme d'argent. Ainsi, les investisseurs ont pu profiter davantage de l'effet des intérêts composés sur l'ensemble de la période de placement avec l'ETF de capitalisation et ont obtenu un rendement global nettement plus élevé.
Cependant, on ne peut pas en conclure que les ETF de capitalisation sont toujours le meilleur choix pour tous les investisseurs. Le choix d'un certain type d'affectation des revenus dépend plutôt des objectifs individuels poursuivis lors de l'investissement. En outre, d'autres critères peuvent jouer un rôle dans le choix des ETF.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Le choix d'un ETF de capitalisation ou de distribution dépend des objectifs individuels de ton investissement. Les ETF de capitalisation vous aident à construire un patrimoine à long terme, car vous pouvez particulièrement bien profiter de l'effet des intérêts composés grâce au réinvestissement automatique des revenus du capital.
Mais si vous souhaitez un revenu passif ou si vous n'avez pas encore épuisé votre forfait d'investissement annuel, un ETF de distribution peut être le bon choix.
Lors de la sélection des ETF, vous êtes libre d'inclure dans votre portefeuille des ETF avec les deux types d'affectation de revenus. De nombreux ETF sont disponibles dans les deux variantes.
Le type d'affectation des revenus peut avoir une influence sur votre rendement, notamment en raison du moment de l'imposition. De plus, un revenu passif peut être très motivant dans le cas d'un ETF à distribution, mais peut entraîner des frais supplémentaires en cas de réinvestissement manuel des dividendes imposés et avoir une influence sur l'effet des intérêts composés.