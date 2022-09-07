ETF : capitalisation vs. distribution

Vous disposez en suite librement de vos revenus. Les ETF de distribution conviennent donc par exemple comme revenu passif, car ils versent automatiquement un certain montant à intervalles réguliers, dont le montant peut toutefois varier, comme pour les actions avec dividendes. De plus, le réinvestissement des revenus peut entraîner des frais supplémentaires, comme les frais de transaction. Vous pouvez reconnaître un ETF de distribution par l'abréviation "Dist" dans son nom, ce qui signifie en anglais "Distributing", c'est-à-dire "distribuant".

Voyons maintenant, à l'aide d'un exemple, l'importance que peut avoir le type de distribution des revenus sur l'évolution du volume d'investissement et le rendement global :

Contrairement aux ETF de distribution, les revenus des ETF de capitalisation ne sont pas versés, mais restent dans l'ETF. Ils sont donc automatiquement réinvestis et augmentent le volume d'investissement du fonds, de sorte que l'effet des intérêts composés peut avoir un impact plus important.