L'allocation d'actifs

Si les actifs sont répartis de manière suffisamment large entre de nombreux actifs, tels que les actions, et différentes classes d'actifs dans différentes régions, secteurs et devises, le profil risque-opportunité du portefeuille peut être favorable. Souvent si favorable qu'à long terme, en plus d'un risque plus faible, il est possible de réaliser plus de bénéfices sous forme de rendements, comme l'illustrent le rendement et la performance des ETF.