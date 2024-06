Il est difficile pour les investisseurs privés d'évaluer eux-mêmes la solvabilité des États. C'est pourquoi il existe des entreprises indépendantes - appelées agences de notation - dont la mission est de déterminer la solvabilité des pays. Parmi les plus grandes agences de notation, on trouve notamment Standard & Poor's, Moody's et Fitch. La note de solvabilité influence à la fois le coût et la capacité d'un pays à s'endetter. Une bonne notation de crédit est un avantage pour chaque pays, car elle facilite l'accès au capital et réduit le coût du crédit. En principe, plus la solvabilité de l'État est bonne, plus le taux d'intérêt de l'emprunt est faible. Pour les investisseurs, cela se traduit par le choix du bon titre :

Les obligations d'États avec une bonne solvabilité fournissent des rendements plus faibles , mais le risque de défaillance est proportionnellement faible.

Les obligations d'État dont l'émetteur est mal noté rapportent des intérêts plus élevés, mais le risque de défaillance est plus important.