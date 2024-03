Les ETF obligataires sont des fonds d'investissement passifs qui détiennent un large éventail d'obligations afin d'obtenir un certain rendement correspondant à un indice sous-jacent. L'ETF ne cherche pas à surperformer le marché, mais suit simplement l'indice obligataire en détenant toutes les obligations incluses dans l'indice. L'avantage des ETF obligataires est qu'ils offrent généralement une large diversification, des coûts plus faibles que les fonds actifs et une grande liquidité puisqu'ils sont négociés en bourse.

Les fonds obligataires actifs, en revanche, sont des fonds d'investissement dans lesquels un gestionnaire de fonds sélectionne activement des obligations et décide quelles obligations acheter et vendre. L'objectif est d'obtenir un rendement supérieur à celui du marché. Les gestionnaires de fonds actifs tentent d'obtenir un rendement plus élevé en analysant le marché et en prenant des décisions éclairées sur la sélection des obligations. L'inconvénient des fonds actifs est qu'ils ont généralement des frais plus élevés et peuvent être moins diversifiés que les ETF obligataires.