Qu'est-ce qu'une obligation ?

Lorsqu'il s'agit d'investissements financiers, la plupart des gens pensent souvent d'abord aux actions. Cependant, les obligations sont un autre type d'investissement populaire qui peut offrir un rendement stable et une volatilité moindre que les actions. Les obligations sont des titres de créance émis par des entreprises ou des gouvernements, qui offrent au détenteur un taux d'intérêt fixe et le remboursement du capital investi à une date déterminée. De ce point de vue, les obligations sont une forme d'investissement plus conservatrice que les actions. Mais toutes les obligations ne se valent pas.

Dans ce guide, nous expliquons pourquoi les obligations se distinguent des actions et autres titres sur de nombreux points.