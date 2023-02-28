Qu'est-ce qu'une obligation ?
Fonctionnement et investissement en obligations
Lorsqu'il s'agit d'investissements financiers, la plupart des gens pensent souvent d'abord aux actions. Cependant, les obligations sont un autre type d'investissement populaire qui peut offrir un rendement stable et une volatilité moindre que les actions. Les obligations sont des titres de créance émis par des entreprises ou des gouvernements, qui offrent au détenteur un taux d'intérêt fixe et le remboursement du capital investi à une date déterminée. De ce point de vue, les obligations sont une forme d'investissement plus conservatrice que les actions. Mais toutes les obligations ne se valent pas.
Dans ce guide, nous expliquons pourquoi les obligations se distinguent des actions et autres titres sur de nombreux points.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Définition : un investisseur prête de l'argent à un débiteur et reçoit des intérêts en échange. À la fin du terme, l'argent est remboursé.
Types d'obligations : les obligations sont aussi appelées bonds. Les corporate bonds sont des obligations d'entreprise, les government bonds sont des obligations d'État.
Risque de prix : les prix des obligations baissent lorsque les taux d'intérêt augmentent et vice versa. En bref : si les taux d'intérêt du marché augmentent, les investisseurs échangent leurs obligations contre des obligations plus récentes qui rapportent plus d'intérêts.
Rendement : le taux d'intérêt n'est pas égal au rendement. Si les cours des obligations augmentent ou baissent, le rendement change aussi.
Risque de solvabilité : le plus grand risque des obligations est l'insolvabilité du débiteur. Les agences de notation attribuent des notes de solvabilité : AAA est la meilleure note, D signifie défaut de paiement.
Définition : Que sont les obligations ?
Dans le mot obligation, il y a le verbe "obliger" - et c'est exactement de cela qu'il s'agit avec les obligations. Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise, un gouvernement ou une entité publique qui s'engage à rembourser une somme d'argent à une date ultérieure, avec un taux d'intérêt préalablement déterminé. À la fin de la durée convenue, le montant emprunté est remboursé et l'obligation expire.
Dans le langage technique, on utilise souvent le terme anglais bonds au lieu d'obligations - les government bonds sont des obligations émises par des états. Les obligations d'État ont la plus grande importance. Les corporate bonds sont des obligations émises par des entreprises. D'autres synonymes courants sont les titres de créance, les obligations, les titres de rente et les titres d'intérêt.
Le débiteur est aussi appelé émetteur, car c'est lui qui émet l'obligation. En revanche, les acheteurs de l'obligation sont appelés les créanciers et le montant de la dette est la valeur nominale ou le montant nominal. Dans le contexte des obligations, on parle aussi souvent de solvabilité, c'est-à-dire de la capacité de paiement d'un débiteur. Les agences de notation évaluent cette solvabilité.
L'ETF-Explorer, le guide gratuit pour votre investissement
Tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans le monde des ETF. Facile à comprendre, bien fondé - et gratuit ! Obtenez votre exemplaire gratuit ! Vous y apprendrez :
- Comment atteindre plus facilement vos objectifs financiers
- Comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils sont le couteau suisse de l'investissement financier
- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Aperçu des durées
|Terme
|Explication
|Valeur nominale
|Les obligations ne sont pas négociées en unités comme les actions, mais à leur valeur nominale. La valeur nominale de l'obligation est fixée dans les conditions d'émission, par exemple 100€. Mais il existe aussi des obligations dont la valeur nominale est de 100 000€. C'est souvent le cas des obligations d'entreprise.
|Émission
|La création de nouvelles obligations est appelée émission ou nouvelle émission. Généralement, les banques d'investissement accompagnent le processus et veillent à ce que l'émetteur de l'obligation puisse placer l'ensemble de l'émission.
|Émetteur
|L'émetteur d'une obligation est également appelé émetteur, émetteur ou débiteur. Les émetteurs peuvent être des États, des entreprises ou des institutions financières.
|Coupon
|Le coupon ou taux du coupon d'une obligation indique les revenus qui sont versés aux détenteurs de l'obligation. Le montant du coupon dépend de la durée de l'obligation, de la solvabilité de l'émetteur et du niveau général des taux d'intérêt. Le coupon ne doit pas être confondu avec le rendement de l'obligation
|Rendement
|Le rendement est le taux d'intérêt effectif de l'obligation et tient également compte du prix d'achat de l'obligation. Il s'agit donc de la rémunération effective qu'un investisseur obtient en investissant dans l'obligation s'il la conserve jusqu'à l'échéance.
|Valeur boursière
|La valeur boursière est la valeur actuelle de l'obligation. Elle se calcule en multipliant le cours actuel par la valeur nominale de l'obligation (exemple : 1 000€* 99 % = 990€).
|Durée de vie
|Les obligations sont émises pour une période déterminée. À la fin de la période, l'obligation est remboursée à sa valeur nominale. Dans le contexte des obligations, on parle souvent d'obligations à court ou à long terme ou d'obligations à court, moyen ou long terme. Les obligations à court terme ont une durée inférieure ou égale à 3 ans, les obligations à moyen terme ont une durée de 3 à 7 ans et les obligations à long terme ont une durée de 7 ans ou plus.
|Taux de remboursement
|Le taux de remboursement à la fin de la durée de vie d'une obligation est généralement de 100 %. Cela signifie qu'une obligation d'une valeur nominale de 10 000 euros sera remboursée à 10 000 euros à l'échéance.
|Solvabilité
|La solvabilité donne des informations sur la solvabilité de l'émetteur d'une obligation. Les émetteurs ayant une mauvaise solvabilité doivent payer des intérêts plus élevés que les émetteurs ayant une bonne solvabilité. La solvabilité permet également d'estimer la probabilité que l'obligation soit remboursée à l'échéance. La solvabilité détermine également la notation de l'obligation.
|Bonds
|Bonds est le terme anglais pour désigner les obligations. Les obligations émises par les entreprises sont également appelées "corporate bonds".
Les différents types d'obligations
Les caractéristiques typiques des obligations sont un montant nominal fixe, un paiement d'intérêts constant et une durée fixe convenue. Mais il existe aussi d'autres variantes :
Comment acheter des obligations ?
Contrairement aux actions, les obligations ne sont pas cotées en unités, mais en pourcentage de la valeur nominale. Lors de l'achat, c'est donc la valeur nominale qui compte. Si une obligation est cotée à 101%, l'achat de 10 000 euros de valeur nominale coûtera au total 10 100 euros.
Valeur nominale x taux ÷ 100
Exemple : (10.000 x 101) ÷ 100 = 10.100 euros.
À ce montant s'ajoutent éventuellement les frais bancaires et boursiers ainsi que, le cas échéant, les intérêts courus.
Si l'achat a lieu lors de l'émission, les intérêts courus ne sont pas dus. Mais si une obligation est sur le marché depuis plusieurs semaines ou mois, l'acheteur doit payer au vendeur les intérêts courus au prorata. Ceux-ci sont indiqués séparément sur le décompte. Le calcul se fait selon la formule classique des intérêts :
Valeur nominale x taux d'intérêt nominal x nombre de jours 360 x 100
Exemple : (1000 x 3 x 90) ÷ 360 x 100 = 7,50 euros
Le paiement annuel des intérêts ainsi que le remboursement de la valeur nominale à la fin de la période se font automatiquement. L'argent atterrit donc sur le compte sans autre intervention.
Où les obligations sont-elles négociées ?
L'achat d'obligations est relativement simple. Les banques et les courtiers en ligne proposent généralement des obligations actuelles à l'achat, de nombreuses obligations sont également cotées en bourse. Cependant, contrairement aux actions, le commerce des obligations n'est souvent pas très liquide, c'est-à-dire que seules quelques obligations changent de propriétaire en bourse. De plus, les obligations d'entreprise sont souvent émises avec des coupures minimales élevées de 50 000 ou 100 000€, ce qui rend ces obligations inabordables pour les investisseurs ayant de petits montants à investir.
Quelle différence entre intérêt et rendement ?
Le taux d'intérêt, également appelé taux nominal, coupon ou simplement intérêt, est fixé à l'émission et reste inchangé pendant la durée de vie d'une obligation ordinaire. Il en va différemment du rendement, qui indique le pourcentage de revenu de l'investisseur.
Les cours des obligations fluctuent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être supérieurs ou inférieurs à 100% . Par exemple, si une obligation d'une durée d'un an et d'un taux d'intérêt de 3% est achetée au cours de 101%, l'investisseur recevra 3€ d'intérêts au bout d'un an et la valeur nominale de 100 euros, soit un total de 103 euros. Mais comme il a payé 101€ lors de l'achat, il n'a gagné que 2€. En gros, le rendement dans ce cas est de 2%. Notre calculateur de rendement fournit des chiffres exacts.
Pourquoi les cours des obligations fluctuent-ils ?
Pour simplifier, les prix des obligations fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Mais le fait qu'une obligation soit demandée ou non dépend de plusieurs facteurs, dont le niveau des taux d'intérêt est le plus important. Si les taux d'intérêt augmentent soudainement sur le marché des capitaux, les investisseurs essaient d'acheter de nouvelles obligations avec des taux d'intérêt plus élevés et de vendre les obligations avec des coupons plus bas. Les cours des obligations à faible taux d'intérêt baissent, car elles sont moins intéressantes que les titres à taux d'intérêt plus élevés. Mais les cours peuvent aussi fluctuer pour d'autres raisons, par exemple si les investisseurs craignent qu'un débiteur ait des difficultés et ne puisse peut-être pas rembourser l'obligation.
Les obligations apportent de la stabilité au portefeuille
Quels risques comportent les obligations ?
Les obligations sont généralement considérées comme très sûres. Cependant, il y a un certain nombre de risques qu'il faut connaître.
Quelles sont les opportunités de rendement des obligations ?
Les obligations offrent un coupon d'intérêt qui assure un revenu régulier pendant la durée de vie de l'obligation. De plus, les investisseurs peuvent profiter d'éventuelles plus-values s'ils vendent leurs titres pendant la durée de vie. Cette chance n'existe toutefois que si les taux d'intérêt baissent pendant la durée de vie. En revanche, si les taux d'intérêt augmentent, des pertes sont à craindre. Les obligations en monnaie étrangère offrent une opportunité de rendement supplémentaire. Si la monnaie étrangère s'apprécie par rapport à l'euro pendant la durée du contrat, des intérêts plus élevés sont versés en euros et le montant du remboursement augmente également.
Pourquoi les investisseurs devraient-ils acheter des ETF obligataires ?
Derrière un ETF d'obligations, il y a une multitude d'obligations, ce qui permet de répartir largement les risques. Les ETF permettent d'acheter des obligations de différentes durées, régions, etc. en un seul titre. De plus, les ETF sont très bon marché et peuvent donner accès à des types d'obligations qui ne sont pas proposés par toutes les banques ou les courtiers en ligne. Avec les ETF d'obligations, les investisseurs ont également la possibilité de réinvestir les revenus d'intérêts automatiquement et sans frais supplémentaires. Lors de la sélection, il s'agit alors de choisir un ETF à thésaurisation. Les ETF d'obligations avec toutes les informations sont disponibles dans la recherche d'ETF, où toutes les obligations peuvent être filtrées et sélectionnées rapidement et facilement selon des critères tels que la région, la durée, la devise, la notation, etc.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Les obligations sont une classe d'actifs populaire qui offre un certain nombre d'avantages. Elles fournissent généralement des revenus stables et prévisibles sous la forme de paiements d'intérêts réguliers. Cela peut être un avantage important, en particulier lorsqu'un revenu fiable est nécessaire. De plus, les obligations peuvent être un élément important d'un portefeuille diversifié et enrichir son allocation d'actifs, car elles ont une volatilité plus faible que les actions.
Mais avant d'investir dans des obligations, il faut savoir dans quelles obligations on investit, car différentes obligations peuvent présenter des risques et des rendements différents.
extraETF a sélectionné des ETF d'obligations qui conviennent à certains marchés obligataires.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Quelques notions essentielles
- Définition : Que sont les obligations ?
- Aperçu des durées
- Les différents types d'obligations
- Comment acheter des obligations ?
- Où les obligations sont-elles négociées ?
- Quelle différence entre intérêt et rendement ?
- Pourquoi les cours des obligations fluctuent-ils ?
- Quels risques comportent les obligations ?
- Quelles sont les opportunités de rendement des obligations ?
- Pourquoi les investisseurs devraient-ils acheter des ETF obligataires ?
- Ce qu'il faut retenir
- Nos réponses aux questions fréquentes