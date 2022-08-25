ETF vs. fonds : quelle différence ?

Les fonds actifs et les fonds indiciels gérés de manière passive, c'est-à-dire les ETF, offrent aux investisseurs les avantages d'un investissement largement diversifié. Ils permettent d'investir simultanément dans de nombreux titres de différents pays, secteurs ou classes d'actifs, ce qui peut réduire considérablement ton risque en bourse. Les deux types de fonds d'investissement sont également considérés comme des actifs spéciaux.

Outre ces points communs, les ETF et les fonds actifs présentent également des différences importantes. Les ETF offrent des avantages décisifs à long terme, notamment en raison de leurs faibles coûts, tout en étant très transparents et flexibles.

Nous souhaitons t'expliquer plus en détail dans cet aperçu lequel des deux concepts te convient le mieux.