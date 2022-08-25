ETF vs. fonds : quelle différence ?
Comparaison entre les ETF passifs et les fonds gérés activement
Les fonds actifs et les fonds indiciels gérés de manière passive, c'est-à-dire les ETF, offrent aux investisseurs les avantages d'un investissement largement diversifié. Ils permettent d'investir simultanément dans de nombreux titres de différents pays, secteurs ou classes d'actifs, ce qui peut réduire considérablement ton risque en bourse. Les deux types de fonds d'investissement sont également considérés comme des actifs spéciaux.
Outre ces points communs, les ETF et les fonds actifs présentent également des différences importantes. Les ETF offrent des avantages décisifs à long terme, notamment en raison de leurs faibles coûts, tout en étant très transparents et flexibles.
Nous souhaitons t'expliquer plus en détail dans cet aperçu lequel des deux concepts te convient le mieux.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
ETF : les Exchange Traded Funds sont des fonds indiciels négociés en bourse. Ils sont gérés de manière passive et reproduisent la performance d'un indice sous-jacent afin d'obtenir le rendement d'un marché.
Fonds actifs : les fonds gérés activement essaient au contraire d'être meilleurs que le marché, les gestionnaires de fonds cherchant à augmenter le rendement en sélectionnant activement les titres.
Coûts : les coûts des ETF ne sont généralement que de 0,05 à 0,8% par an. Ils sont donc nettement moins chers que les fonds actifs qui coûtent souvent entre 1,5 et 1,8% par an. En outre, les fonds actifs peuvent exiger des frais uniques.
Rendement : dans la plupart des cas, le rendement à long terme est en faveur des ETF, car très peu de fonds actifs parviennent à les battre sur le long terme.
Les différences entre les ETF et les fonds actifs?
Même si les deux sont des fonds d'investissement, les différences entre les ETF et les fonds actifs résident principalement dans la stratégie d'investissement et la structure des coûts. Ainsi, les ETF répliquent un indice de référence de manière passive, tandis que dans les fonds gérés activement, les gestionnaires de fonds essaient d'obtenir un rendement supérieur à celui du marché. Ce dernier point coûte plus cher.
Les ETF ne nécessitent pas de gestion de fonds, ce qui a un effet positif sur votre rendement. De plus, ces fonds indiciels sont négociables en bourse, de façon transparente et suivent généralement des critères clairs dans leurs stratégies d'investissement.
En principe, les deux types de fonds d'investissement ont le même objectif, à savoir, obtenir le plus de rendement possible pour leurs investisseurs.
Mais ces objectifs sont-ils atteints à long terme après déduction des coûts ? Les ETF font-ils la différence parmi les fonds d'investissement avec un rendement supérieur ? Et où sont les risques ? - C'est ce que nous allons examiner de plus près dans la suite de cet article.
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Gestion active et passive - qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Les fonds actifs sont gérés par des gestionnaires de fonds qui analysent le marché, prennent des décisions d'investissement stratégiques et agissent activement. Cet effort est plus coûteux, mais il doit permettre de minimiser les risques et d'obtenir un rendement supérieur à celui du marché. Les investisseurs privés peuvent acheter des parts de fonds par l'intermédiaire de courtiers, de banques ou de sociétés de fonds.
Les ETF, eux, répliquent de manière automatisée et passive un indice existant afin d'obtenir le rendement d'un marché. Cela entraîne des coûts bien moindres, car il n'est pas nécessaire de payer des gestionnaires de fonds (coûteux).
Les ETF investissent votre argent de manière transparente selon des critères purement objectifs et sont négociables chaque jour de bourse. L'objectif est de reproduire l'indice le plus précisément possible. Le type de réplication de l'indice peut être physique, en achetant ou en vendant les titres contenus dans l'indice en fonction de leur pondération. Ou bien de manière synthétique, ce qui est rendu possible par une opération d'échange entre une contrepartie (généralement une banque d'investissement) et un fournisseur d'ETF.
Des différences claires dans les attentes
Qui n'aimerait pas être meilleur que le marché ? - C'est ce que les fonds actifs essaient de faire et ils échouent généralement. Après tout, un rendement plus élevé va généralement de pair avec un risque plus élevé. Nous devons en être conscients.
En revanche, l'investissement passif et peu coûteux avec les ETF fournit toujours le rendement de l'indice. Ni plus ni moins. À long terme, sur 15 ans ou plus, 7% par an peuvent être réalistes avec un ETF sur un indice boursier réparti dans le monde entier. Bien plus que ce que vous pourriez espérer avec un livret A, un compte d'épargne au jour le jour ou un compte courant avec des taux d'intérêt négatifs. Encore moins en période d'inflation élevée et dans un environnement de taux d'intérêt bas.
De nombreux gestionnaires de fonds orientent en outre très fortement leur stratégie d'investissement sur l'indice de référence, afin de ne pas être trop à la traîne en cas de situation négative. C'est au plus tard à ce moment-là qu'il faut passer à un ETF.
Fonds gérés activement vs. ETF : comparaison des coûts
Qu'il s'agisse d'un ETF, d'un fonds actif, d'un fonds mixte ou d'autres types de fonds. Pour tous, l'effet des intérêts composés avec une croissance exponentielle peut agir dans les deux sens, surtout à long terme. Il peut donc avoir un impact positif sur votre rendement, mais il peut aussi le réduire considérablement en raison de coûts totaux élevés.
Voici une idée des coûts que vous pourriez avoir à payer en comparant les ETF et les fonds actifs :
|ETF passifs
|Fonds actifs
|Frais de dépôt
|À partir de 0€
|À partir de 0€
|Frais courants
|environ 0,05 à 0,8% par an
|environ 1,5 à 1,8% par an
|Frais d'entrée uniques
|non
|jusqu'à 5%.
|Frais de rachat uniques
|non
|jusqu'à 1%.
|Frais liés à la performance
|non
|éventuellement
En plus de l'aperçu donné à titre d'exemple dans le tableau, vous devez également faire attention à l'imposition sur les ETF et les fonds actifs, car elles ont également une influence sur votre rendement.
La comparaison des ETF et des fonds sous forme de tableau nous montre cependant que les coûts totaux peuvent faire une différence considérable. Une comparaison d'un plan d'épargne mensuel de 150€ sur une durée de 30 ans, avec un ETF à 0,2% de frais annuels et un fonds actif à 1,8% de frais annuels, montre à quel point celui-ci est considérable.
Si les deux fonds d'investissement atteignaient le même rendement de 7% en moyenne par an, vous auriez obtenu 170 013€ avec l'ETF. Avec le fonds, ce serait 127 239€, soit 42.774€ de moins. Rien qu'en raison de coûts plus élevés.
Les coûts des ETF peuvent se composer de différents éléments. Mais qu'il s'agisse d'un ETF ou d'un fonds, la règle générale pour les fonds d'investissement est que les frais de transaction, le choix de votre fournisseur de compte-titres, les frais de gestion ou la durée de l'investissement, entre autres, peuvent également avoir un impact sur votre rendement.
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Les risques : Les ETF et les fonds sont-ils sûrs ?
Les ETF et les fonds actifs sont généralement des actifs spéciaux, de sorte que votre argent n'ira pas dans la masse d'insolvabilité du fournisseur de fonds si celui-ci fait faillite. Grâce à la large répartition, votre rendement dépend moins de l'évolution de certains titres et devises.
Bien que les ETF comportent aussi des risques, un fonds ou un ETF individuel investissant dans des actions ne peut pas faire faillite. Les crashs, les crises ou les longues phases latérales font également partie de la bourse. Même avec une large répartition des risques à l'échelle mondiale, vous êtes soumis au risque général du marché et à ses fluctuations. À long terme, sur une période de 15 à 20 ans, le risque de perte est relativement faible avec un ETF qui représente un indice boursier réparti dans le monde entier.
Il est également important de faire attention au montant de l'actif du fonds, car il doit être le plus élevé possible pour que le fonds d'investissement puisse être exploité de manière rentable. Si votre ETF a par exemple un volume de fonds inférieur à 100 millions d'euros, il pourrait être fermé pendant que vous y investissez.
Le comportement des investisseurs, qu'il s'agisse d'investisseurs privés ou de gestionnaires de fonds - peut également constituer un risque. Dans le cas des ETF synthétiques, il peut aussi y avoir un risque de contrepartie, car la contrepartie peut faire faillite.
Prenez conscience de vos objectifs d'épargne avant d'investir.
La comparaison de performance entre les ETF et les fonds actifs
Les fonds actifs ont des coûts beaucoup plus élevés. Cela ne serait pas un problème si le rendement était en conséquence plus luxueux grâce à leurs décisions d'investissement.
Ainsi, une étude à long terme de S&P Dow Jones a montré que 99% de tous les gestionnaires de fonds actifs ont des résultats inférieurs à ceux du MSCI World sur une période de dix ans.
Selon le scorecard SPIVA 2021, dans le segment de l'investissement global en actions, seuls 36% des fonds actifs parviennent à dépasser un ETF comparable en termes de performance sur un an. Après cinq ans, ils ne sont plus que 24% et après 20 ans, il ne reste plus que 9%. Et même les fonds actifs qui réussissent changent constamment. Celui qui achète un fonds actif qui fonctionne bien ne garantit donc en aucun cas de rester sur la voie de la victoire.
Voici un exemple de la différence de performance entre les ETF et les fonds actifs :
Résumé des avantages et inconvénients
Une nouvelle fois, voici les différences entre les fonds actifs et les ETF résumées, ainsi que leurs avantages et inconvénients :
|Fonds gérés activement
|ETF passifs
|Avantages
|Inconvénients
Conclusion :Ce qu’il faut retenir
Les ETF et les fonds gérés activement peuvent réduire votre risque d'investissement, car ils investissent votre argent de manière diversifiée. En tant que fonds d'investissement, ils sont considérés comme des actifs spéciaux.
Les fonds gérés activement ont une gestion de fonds qui essaie d'obtenir un rendement plus élevé que le marché. Cependant, ils ne parviennent généralement pas à battre les ETF à long terme. En revanche, les ETF reproduisent passivement un indice pour obtenir le rendement du marché.
Comme ils n'ont pas besoin de gestion de fonds, ils sont non seulement nettement moins chers, mais aussi très transparents et négociables de manière flexible en bourse. Les ETF sont donc généralement le meilleur choix pour les investisseurs orientés vers le long terme.
La grande transparence des ETF peut vous fournir des informations précieuses pour votre stratégie d'investissement.