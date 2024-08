Rendement et performance des ETF

Le MSCI World est un indice boursier mondial. Il reflète la performance des actions de plus de 1600 entreprises de 23 pays industrialisés. C'est ce qui fait la force de l'indice, et donc de l'ETF qui le reproduit : la large diversification. Ce haut niveau de diversification est la base d'un investissement durable à long terme et le moins risqué possible. L'investissement est réparti globalement entre différents secteurs, régions et tailles d'entreprises.

L'indice MSCI World, l'un des indices les plus connus et les plus rentables, est ainsi reproduit par de nombreux ETF.