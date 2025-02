ETF Fintech

Coinbase est une plateforme de crypto-monnaie de premier plan qui permet d'échanger des monnaies numériques et joue un rôle important dans la diffusion et l'acceptation des crypto-monnaies. PayPal est un prestataire de services de paiement mondial qui rend les paiements en ligne sûrs et faciles et est l'une des entreprises les plus connues dans le domaine des paiements numériques. Adyen, une entreprise néerlandaise, offre des services de paiement aux entreprises du monde entier, permet des transactions rapides et efficaces via différents canaux et est également un acteur important dans les paiements mondiaux.