La numérisation transforme presque tous les domaines de la vie et pose de nouveaux défis et opportunités aux entreprises. De l'automatisation des processus à la création de nouveaux modèles commerciaux en passant par l'introduction d'outils numériques, la transformation numérique est un moteur essentiel de l'innovation et de la croissance. Avec un ETF Digitalisation, il est possible d'investir dans ce secteur dynamique.

Ces ETF thématiques regroupent des actions d'entreprises qui sont toutes à la pointe de la technologie et actives à l'échelle internationale et qui misent fortement sur l'innovation pour assurer et développer leur position sur le marché dans le domaine de la numérisation.

Dans ce guide, vous apprendrez comment trouver l'ETF Digitalisation le mieux adapté à vos besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont ses avantages et ses inconvénients.