Meta Platforms, anciennement connu sous le nom de Facebook, est leader dans le développement de la réalité virtuelle et des plateformes sociales Metaverse. Adobe propose des solutions innovantes pour les graphiques 3D et les logiciels créatifs, qui sont très bien adaptés au Metaverse. Nvidia est un acteur important dans le domaine des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle et des processeurs graphiques, qui sont essentiels pour le traitement des graphismes 3D sophistiqués et des expériences de réalité virtuelle. Ces entreprises jouent un rôle central dans le développement et l'établissement du Metaverse et sont donc des composants importants de nombreux ETF Métavers.