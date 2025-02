ETF Intelligence artificielle (IA)

NVIDIA est connu pour ses puissants processeurs graphiques (GPU), sans lesquels de nombreuses applications d'IA et de deep learning ne seraient pas possibles. Rapid7 propose des solutions complètes pour la cybersécurité et utilise l'IA pour détecter et contrer les menaces. Intuitive Surgical développe des systèmes chirurgicaux avancés qui utilisent l'IA pour permettre des interventions plus précises et moins invasives. Keyence Corporation est un fournisseur leader de technologies de capteurs et de solutions d'automatisation qui soutiennent les applications d'IA dans la fabrication et l'industrie. Baidu, une entreprise technologique leader en Chine, investit fortement dans la recherche et le développement de l'IA, notamment dans les domaines de la conduite autonome et de la reconnaissance vocale.