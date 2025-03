Enterprise Products Partners LP est l'une des plus grandes MLP et gère un vaste réseau de pipelines et de terminaux pour le gaz naturel, le pétrole et les produits pétrochimiques. L'entreprise permet le transport et le stockage de produits énergétiques importants et apporte une contribution importante à l'approvisionnement en énergie. Energy Transfer LP gère un portefeuille diversifié d'infrastructures énergétiques, dont des pipelines et des terminaux pour le gaz naturel, le pétrole et les condensats de gaz naturel. Energy Transfer offre des services complets de transport et de stockage et joue donc un rôle clé dans l'infrastructure énergétique nord-américaine. MPLX LP est une filiale de Marathon Petroleum et gère des pipelines et des terminaux pour le pétrole et les condensats de gaz naturel. MPLX est active dans le secteur de l'infrastructure énergétique et assure le transport fluide et le stockage efficace des produits pétroliers, contribuant ainsi à la stabilité et à l'efficacité du marché de l'énergie.