ETF Défense

Palantir Technologies propose des solutions avancées d'analyse de données et de cybersécurité pour les applications militaires et de sécurité. Thales est une entreprise mondiale active dans les domaines de l'armement, de l'aérospatiale et de la sécurité. Rheinmetall est connue pour la fabrication de véhicules militaires, d'armes et de munitions. Leonardo est une entreprise italienne active dans les domaines de l'armement et de l'aéronautique. CrowdStrike est spécialisée dans les solutions de cybersécurité et joue un rôle important dans la protection contre les attaques de pirates et les cyberguerres. BAE Systems est l'une des plus grandes entreprises de défense et d'armement au monde et propose une large gamme de technologies et d'équipements militaires. General Dynamics est une entreprise leader dans le domaine de l'armement aérien, maritime et terrestre.