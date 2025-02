ETF Mines d'or

Newmont est la plus grande compagnie minière d'or au monde et exploite des mines en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Afrique. Barrick Gold est également une entreprise leader dans l'extraction de l'or et exploite des mines dans plusieurs pays du monde, avec un accent particulier sur l'Amérique du Nord et du Sud et l'Afrique. Agnico Eagle Mines est connue pour ses mines de haute qualité au Canada, en Finlande et au Mexique et s'est fait un nom grâce à ses méthodes d'extraction durables et efficaces.