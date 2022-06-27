Les ETF sont de plus en plus populaires et font partie du courant dominant depuis longtemps. Des millions de personnes en Europe profitent déjà des avantages des ETF et investissent leur argent dans ces fonds indiciels peu coûteux, le plus souvent via un plan d'épargne. Les ETF sont des fonds d'investissement qui répliquent passivement un indice, à des frais très bas. Les investisseurs profitent de la large diversification et de la répartition des risques des ETF et peuvent obtenir un très bon rendement à long terme en bourse avec ces produits.

En thésaurisant de l'argent sur un compte courant, un compte d'épargne ou un argent au jour le jour, il est peu probable de gagner en intérêts pour vos avoirs. Au contraire, il arrive même que des taux d'intérêt négatifs soient appliqués à l'épargne. De plus, l'inflation, qui a fortement augmenté ces derniers temps, fait que la valeur de votre patrimoine diminue constamment.

Pour sortir de ce casse-tête, les ETF offrent des avantages. Mais comment en profiter au mieux ? Et quels sont les inconvénients potentiels des ETF ?

Nous vous donnons tous les avantages et inconvénients des ETF et répondons à vos questions afin que vous puissiez comprendre et décider si les ETF sont le bon investissement pour vous.