Avantages et inconvénients des ETF
Les ETF conviennent ils à votre profil d'investisseur ?
Les ETF sont de plus en plus populaires et font partie du courant dominant depuis longtemps. Des millions de personnes en Europe profitent déjà des avantages des ETF et investissent leur argent dans ces fonds indiciels peu coûteux, le plus souvent via un plan d'épargne. Les ETF sont des fonds d'investissement qui répliquent passivement un indice, à des frais très bas. Les investisseurs profitent de la large diversification et de la répartition des risques des ETF et peuvent obtenir un très bon rendement à long terme en bourse avec ces produits.
En thésaurisant de l'argent sur un compte courant, un compte d'épargne ou un argent au jour le jour, il est peu probable de gagner en intérêts pour vos avoirs. Au contraire, il arrive même que des taux d'intérêt négatifs soient appliqués à l'épargne. De plus, l'inflation, qui a fortement augmenté ces derniers temps, fait que la valeur de votre patrimoine diminue constamment.
Pour sortir de ce casse-tête, les ETF offrent des avantages. Mais comment en profiter au mieux ? Et quels sont les inconvénients potentiels des ETF ?
Nous vous donnons tous les avantages et inconvénients des ETF et répondons à vos questions afin que vous puissiez comprendre et décider si les ETF sont le bon investissement pour vous.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
ETF : les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels qui peuvent être négociés en bourse et qui répliquent passivement un indice spécifique, par exemple le MSCI World ou l'indice boursier français (CAC40). Les investisseurs peuvent acheter des parts d'un ETF en bourse.
Les avantages : Les ETF sont rentables et transparents, peuvent être achetés ou vendus en bourse à tout moment et offrent une plus grande diversification par rapport aux actions individuelles. Ils peuvent être épargnés avec un plan d'épargne et votre argent est protégé en cas d'insolvabilité de votre fournisseur d'ETF. Les ETF en étant des actifs spéciaux, protègent votre argent légalement.
Inconvénients : Les ETF sont exposés aux fluctuations habituelles des cours de la bourse. De plus, les fournisseurs d'ETF peuvent prêter les titres contenus, ce qui entraîne un risque de défaillance. Bien que les ETF soient négociables à tout moment, ils sont moins adaptés à un investissement à court terme.
Le fonctionnement des ETF
Avec les ETF, il est possible investir de l'argent et de se constituer un patrimoine de manière simple et avantageuse. ETF est l'abréviation de Exchange Traded Fund ou Fonds indiciel négocié en bourse. Un ETF est donc un fonds d'investissement qui reproduit un indice de titres spécifique. Avec les ETF, vous pouvez investir dans des actions, des obligations, des matières premières et même des crypto-monnaies.
Un ETF reproduit - comme nous l'avons déjà mentionné - la performance d'un indice boursier. Un indice est un panier qui contient un très grand nombre de titres. Souvent, un indice contient des centaines, voire des milliers de titres. Dans l'indice boursier MSCI World, environ 1 600 actions d'environ 23 pays industrialisés sont listées dans le monde entier. Un ETF sur l'indice MSCI World reproduit la performance de toutes ces actions individuelles. Avec un ETF sur le MSCI World, vous avez donc automatiquement accès à environ 1 600 actions et vous recevez le rendement de ces actions grâce à la reproduction correspondante de l'indice. La performance est mesurée en pourcentage (par exemple + 7%).
Un autre exemple très connu d'indice boursier est l'indice CAC40 qui regroupe les 40 plus grandes actions de France. L'indice FTSE All World est également connu. Il s'agit d'un indice boursier international qui reflète la performance des entreprises des pays industrialisés et des pays émergents.
Mais pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les fonds d'investissement gérés activement et les ETF? Dans les fonds gérés activement, les gestionnaires de fonds essaient d'obtenir le meilleur rendement possible. Pour cela, la direction décide dans quels titres l'argent est investi et procède à des ajustements constants. Ce qui semble très bien en théorie présente deux inconvénients majeurs.
- Les fonds actifs coûtent très cher par rapport aux ETF.
- À long terme, les fonds actifs ne parviennent généralement pas à générer plus de rendement qu'un ETF. Des frais bas et des rendements attrayants - ce sont deux grands avantages des ETF.
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- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Quels sont les avantages des ETF ?
Les principaux avantages des ETF sont des frais peu élevés et une grande diversification des risques. C'est pourquoi les ETF sont parfaits pour un plan d'investissement programmé ou un investissement ponctuel. Cela vous permet de rester sur un type d'investissement simple et d'éviter des frais élevés pour investir votre argent et construire un patrimoine. Découvrez ici les autres avantages des ETF.
Dans ce qui suit, nous vous expliquons les diff´erents avantages des ETF. Tu y apprendras étape par étape pourquoi ils représentent une manière simple d'investissement personnel.
Pourquoi les ETF sont un must !
Efficacité des coûts
Les coûts des ETF sont très faibles, car en raison de la reproduction passive de l'indice, il n'y a pas de frais de gestion élevés pour une gestion de fonds. En raison de leurs faibles coûts, les ETF font partie des formes d'investissement les plus populaires.
L'achat d'un fonds actif coûte généralement des frais de souscription (jusqu'à 5% du montant de l'achat). En revanche, les ETF n'ont pas de frais de souscription. Les frais pour les fonds d'investissement actifs s'élèvent à environ 1,5 à 2 pour cent des actifs du fonds par an. Les frais des ETF sont nettement inférieurs , de 0,05% à 0,8% maximum.
Les frais plus élevés des fonds actifs signifient pour toi en tant qu'investisseur : moins de rendement ! Avec les ETF, tu économises ces frais et tu augmentes tes chances d'obtenir un meilleur rendement à long terme qu'avec un fonds d'investissement actif - un avantage évident des ETF.
Transparence
Les coûts et toutes les autres informations importantes d'un ETF sont présentés de manière transparente dans des fiches d'information. Vous trouverez les fiches d'information de chaque ETF sur les pages de profil ETF d'extraETF.
Les investisseurs ont l'avantage de savoir exactement quels titres sont contenus dans leur ETF, car la composition est basée sur les titres contenus dans l'indice. Cette très grande transparence des ETF vous permet d'investir de manière ciblée en fonction de tes intérêts personnels. Par exemple, si le thème de la durabilité est particulièrement important pour vous, il est possible d'investir dans des ETF durables. Si vous préférez investir au niveau régional, vous avez à votre disposition de nombreux ETF par pays et par région.
L'un des avantages des ETF est que la performance est toujours transparente, car nous mettons à disposition les cours des ETF en temps réel sur les pages de profil ETF d'extraETF.
Répartition des risques
Par rapport aux actions individuelles, les ETF permettent une meilleure sécurité pour les investisseurs. En effet, les ETF reproduisent la performance d'un indice boursier. Celui-ci contient souvent des centaines, voire des milliers de titres. Avec un seul ETF, on peut donc déjà obtenir une très large diversification pour son portefeuille.
Dans le jargon, on appelle cela la diversification. La diversification est l'un des principaux avantages des ETF, car elle vous permet d'obtenir une bien meilleure répartition des risques qu'un investissement dans une seule action.
Un ETF d'actions sur l'indice MSCI World contient par exemple environ 1600 actions. Cela réduit énormément le risque par rapport à l'investissement dans une seule action. En effet, avec une seule action dans ton portefeuille, le risque est que l'entreprise fasse faillite ou perde beaucoup de valeur en peu de temps. En revanche, avec un ETF sur l'indice boursier MSCI World, il est très peu probable que les 1600 entreprises de l'indice fassent faillite en même temps. Les ETF ont donc un grand avantage sur les actions individuelles.
Rendement
Les rendements d'un ETF dépendent des titres qui le composent. De nombreux investisseurs utilisent les ETF pour investir dans des actions. Les actions ont obtenu les meilleurs rendements sur une période de plusieurs décennies. Mais il existe aussi des ETF sur d'autres titres comme des actions, des matières premières ou des crypto-monnaies.
3 ou 4% d'intérêt pour les comptes d'épargne ou les dépôts au jour le jour ? Ces temps sont révolus depuis longtemps. Actuellement, vous ne recevez presque pas d'intérêts à la banque. Et même sans cela, l'inflation grignote la valeur de votre argent en réduisant ainsi votre pouvoir d'achat et donc votre prospérité. Avec les fonds indiciels gérés passivement, vous avez une chance réaliste d'obtenir un rendement supérieur au taux d'inflation à long terme. Cela dépend des ETF dans lesquels vous investis, de l'horizon d'investissement que vous choisissez et de la composition des classes d'actifs dans votre portefeuille.
Un investissement à long terme dans un ETF d'actions permet par exemple d'obtenir des rendements d'environ 9%. De 1970 à 2020, l'indice MSCI World a atteint en moyenne 9,21% par an. Ces rendements ont été obtenus malgré des phases de marché difficiles et même des crashs boursiers.
En termes d'intérêts et de dividendes, les ETF ne vous désavantagent pas par rapport aux actions individuelles ou à d'autres titres. Car avec les ETF, vous recevez également des intérêts et des dividendes - et c'est un autre grand avantage des ETF. Mais les ETF peuvent aussi distribuer les intérêts et les dividendes qu'ils génèrent sur votre compte. Ce processus s'appelle la distribution. Vous pouvez aussi profiter du réinvestissement automatique des intérêts et des dividendes. C'est ce qu'on appelle la thésaurisation. En choisissant un ETF de capitalisation, vous profitez au maximum de l'effet des intérêts composés.
Voici comment 10 000 euros auraient évolué au cours des 50 dernières années.
Sécurité
Les ETF sont des titres qui sont négociés en bourse. Ils sont donc soumis à des fluctuations de cours. Dans le pire des cas, les fluctuations des cours peuvent entraîner des pertes. Les ETF ne garantissent donc pas que l'argent versé sera récupéré sans pertes. En principe, il s'agit d'un aspect important dont vous devez tenir compte dans les avantages et les inconvénients des ETF.
Les ETF offrent cependant une sécurité très élevée à d'autres égards. Ils font partie de ce que l'on appelle les actifs spéciaux des fournisseurs d'ETF. Cela signifie que toutes les parts d'ETF sont conservées séparément des actifs du fournisseur. En cas d'insolvabilité du fournisseur, les parts d'ETF sont protégées. Votre argent est donc absolument sûr. Il n'y a aucun risque pour vous à cet égard. Ce n'est pas le cas des ETC ou des ETN. Ce sont des produits spéciaux dans le domaine des ETF. Lis notre article "La différence entre les ETF et les ETC".
Flexibilité et liquidité
L'un des avantages des ETF est qu'ils n'ont pas de durée fixe. Vous pouvez ainsi récupérer votre titre ou votre ETF à tout moment en vendant simplement le fonds indiciel en bourse. Les ETF peuvent être achetés et vendus en bourse à tout moment (pendant les heures d'ouverture), même plusieurs fois par jour. Vous disposez donc de l'argent de vos ETF à tout moment et pouvez décider si vous préférez investir dans des ETF via un plan d'investissement programmé ou via un paiement unique.
L'investissement avec des fonds indiciels négociés en bourse reste donc très flexible. Il est toutefois conseillé de considérer les ETF comme un investissement à long terme. En effet, leur valeur boursière et leur évolution de peuvent fluctuer. Vous obtiendrez le meilleur rendement avec les ETF si vous les utilisez à long terme dans votre portefeuille. Pouvant ainsi vous constituer un patrimoine de manière optimale.
Plan d'investissement, même pour un petit budget
Des millions d'investisseurs en Europe ont déjà découvert les ETF comme moyen de choix pour se constituer un patrimoine via un plan d'épargne. Les plans d'épargne ETF peuvent être mis en place dans de très nombreuses banques à des conditions très avantageuses, souvent complètement sans frais. Un plan d'investissement en ETF ne nécessite pas d'investissement initial élevé. Il peut être mis en place avec de petits versements, par exemple à partir d'1 euro par mois, mais aussi avec 25 euros, 50 euros, 100 euros ou des montants encore plus élevés.
L'avantage des plans d'investissement en ETF: le choix d'exécuter un plan d'investissement en ETF tous les mois, tous les trimestres ou à un autre intervalle. Vous pouvez également choisir sa date d'exécution. Ainsi, l'exécution du plan d'investissement peut être parfaitement adaptée à votre entrée de salaire. Les ETF et les plans d'investissement programmé en ETF conviennent donc aussi bien aux gros qu'aux petits budgets.
Quels sont les inconvénients des ETF ?
Les inconvénients des ETF et leur risque dépendent essentiellement de la composition et des classes d'actifs de l'indice sous-jacent. D'autres inconvénients peuvent être le risque de défaillance pour les ETF avec prêt de titres, le risque de contrepartie pour les ETF swap, l'absence de rendement supérieur à l'indice ou l'absence de droit de vote aux assemblées générales des entreprises comprises dans l'ETF. Même si, à notre avis, les avantages des ETF l'emportent clairement, nous aimerions maintenant vous expliquer plus en détail certains inconvénients des ETF.
- Tous les ETF ne sont pas identiques : avant d'investir dans un ETF, vous devez vous renseigner précisément sur le type d'ETF dont il s'agit. En effet, bien que les ETF offrent en principe une large répartition des risques en raison de leur composition, il existe des différences considérables au sein de la classe d'actifs en ce qui concerne le niveau de risque. Les crypto-ETC, les ETF thématiques et autres produits spéciaux présentent un risque plus élevé ainsi que des frais souvent plus élevés que les ETF classiques qui répliquent la performance d'un indice boursier largement diversifié.
- Pas de surperformance possible : étant donné qu'un ETF reproduit un indice aussi précisément que possible, le rendement de l'ETF ne peut guère dépasser celui de l'indice. Il n'y a pas de gestion de fonds active derrière, qui essaie d'obtenir un meilleur rendement. Mais ce petit inconvénient peut aussi se transformer en avantage, car en regardant l'indice de ton ETF, vous pouvez voir où en est votre rendement actuel. Avec un fonds d'investissement géré activement, vous devez espérer que la gestion du fonds prenne les bonnes décisions.
- Risque de défaillance pour les titres prêtés : Les fournisseurs d'ETF ont la possibilité de prêter des titres. En échange, ils reçoivent des frais de prêt qui augmentent le rendement de l'ETF. C'est un avantage certain. Mais l'inconvénient du prêt de titres dans les ETF est le risque que la personne qui a emprunté des titres devienne insolvable. C'est pourquoi les fournisseurs d'ETF exigent généralement des garanties avant de prêter des titres, mais ce risque ne peut pas être totalement exclu.
Conclusion :Ce qu’il faut retenir
Les ETF ont de nombreux avantages contre très peu d'inconvénients. C'est pourquoi les ETF restent un très bon choix pour les investisseurs afin de se constituer un patrimoine.
- Les ETF sont des fonds d'investissement peu coûteux qui reproduisent passivement un indice boursier.
- Les ETF contiennent de nombreux titres et sont donc largement diversifiés.
- La large répartition des ETF s'appelle aussi diversification. La diversification réduit le risque de perte.
- Les investisseurs restent très flexibles avec les ETF et peuvent récupérer leur argent à tout moment en cas d'urgence.
- Avec les ETF, les investisseurs peuvent obtenir un très bon rendement à long terme.